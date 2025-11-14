Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Доллар Евро
Доллар Евро
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 18:18

Екатеринбург в поисках новых долларов: где их можно купить без комиссии

В Екатеринбурге в ряде банков появились новые доллары

В Екатеринбурге вновь появились доллары нового образца, и их можно купить в нескольких отделениях банков города. Корреспонденты URA. RU узнали, в каких банках без ограничений можно приобрести эту валюту.

Где можно купить новые доллары?

Несколько отделений "Сбербанка" в Екатеринбурге предлагают новые доллары. Купюры можно найти по следующим адресам:

  • улица Амундсена, 65

  • улица Белинского, 171

  • улица Космонавтов, 23А

  • улица Белореченская, 16

  • Сиреневый бульвар, 2

Кроме того, в "Морском банке" (улица Малышева, 85) можно приобрести новые доллары, но только за наличные. Также валюту можно найти в "Индустриальном сберегательном банке" на улице Ленина, 50Б и в кассах "Дальневосточного банка" на Карла Либкнехта, 16.

Особенности покупки: комиссия и наличные

При покупке новых долларов в "Индустриальном сберегательном банке" важно учитывать, что в зависимости от карты, с которой будет проведена покупка, может взиматься комиссия.

Что происходило ранее?

Еще в феврале URA. RU сообщало, что в банках Екатеринбурга закончились доллары нового образца. Тогда в отделениях объяснили отсутствие валюты внешними обстоятельствами. Также туристы столкнулись с проблемами при оплате картами и приеме валюты, и за старые доллары или купюры с отметками могли взимать дополнительную комиссию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Участники сегодня в 17:17
Будущее технологий решается в Екатеринбурге: как российские и зарубежные гении соревнуются за титул лучших

В Екатеринбурге прошел чемпионат «Хайтэк: навыки будущего», где специалисты из разных уголков мира соревновались в создании высокотехнологичных проектов. Что удалось создать за три дня?

Читать полностью » В Каменске-Уральском в грузовике с древесиной нашли оружие и боеприпасы — УФСИН сегодня в 16:58
Тайник в грузовике: в скандальную колонию на Урале хотели доставить оружие и гранату

В Каменске-Уральском в грузовике, который доставлял древесину в колонию №47, были найдены оружие и граната. Кто пытался провести запрещенные предметы?

Читать полностью » На Урале создали рабочую группу для решения проблемы демонтажа киосков — глава города Алексей Орлов сегодня в 16:39
Эти киоски могут исчезнуть навсегда: как Екатеринбург справляется с протестами предпринимателей

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов собрал рабочую группу для обсуждения решения проблемы с киосками и защиты интересов предпринимателей. Как власти планируют урегулировать ситуацию?

Читать полностью » Ямал увеличил выплату за подключение к газу до 300 тысяч — департамент соцзащиты сегодня в 13:58
Дом у теплой трубы: ямальцам возвращают крупные суммы за газификацию

На Ямале расширили меры поддержки по подключению к газу: выплаты до 300 тысяч рублей открывают возможность газификации всё большему числу семей.

Читать полностью » В Тюменской области на рынке остаются 1,23 млн кв. метров жилья — аналитики сегодня в 11:17
Строят, сдают, зарабатывают, но идут в тупик: что происходит с рынком недвижимости в Тюмени

Тюменские девелоперы сталкиваются с трудностями в продаже жилья. Экспозиция новостроек сократилась на 19%, а покупатели ориентируются на квартиры с более ранним сроком сдачи.

Читать полностью » В Тюменской области планируют регулярные рейды для проверки таксистов — управление строительства сегодня в 10:16
Не сдашь — не поедешь: в Тюмени вводят жесткие рейды для таксистов

В Тюменской области предложены постоянные рейды за таксистами с проверкой автомобилей и документов. Что это изменит для пассажиров и водителей?

Читать полностью » Тюменская область перевыполнит план по жилищному строительству в 2025 году — Вадим Ряска сегодня в 9:46
2,6 миллиона квадратных метров жилья: в Тюмени раскрыли секреты по успешному строительству недвижимости

Тюменская область перевыполнит план по жилищному строительству в 2025 году, сдав около 2,6 миллионов квадратных метров жилья. Что ожидает регион к 2030 году?

Читать полностью » Депутаты Тюменской области раскритиковали пессимистичный доклад о бюджете региона сегодня в 8:46
Грустить по воле врага: в Тюмени нашли способ побороть "кошмарную" картину бюджета

Тюменские депутаты раскритиковали пессимистичный доклад о бюджете региона. Как они оценивают финансовую ситуацию в области и что ожидает регион в 2026 году?

Читать полностью »

Новости
Еда
Выпечка одним пластом ускоряет сборку медовика вдвое — кулинары
Туризм
Путешественник Бьёрнрам называет Ирак и Сирию добрыми и гостеприимными странами
Садоводство
Пластиковый компостер удерживает тепло для быстрого разложения
Питомцы
Кошка предупреждает малышей о недопустимом поведении шипением
Спорт и фитнес
Чилийский сибас стал главным блюдом светских ужинов — Philippe Chow
Культура и шоу-бизнес
Леди Гага и Майкл Полански планируют камерную свадьбу до окончания турне — Rolling Stone
Садоводство
Обрезка деревьев в ноябре помогает предотвратить болезни растений — Марина Яковлева
Авто и мото
Тонкий металл авто снижает травмы при столкновении — инженер-конструктор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet