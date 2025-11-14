Екатеринбург в поисках новых долларов: где их можно купить без комиссии

В Екатеринбурге вновь появились доллары нового образца, и их можно купить в нескольких отделениях банков города. Корреспонденты URA. RU узнали, в каких банках без ограничений можно приобрести эту валюту.

Где можно купить новые доллары?

Несколько отделений "Сбербанка" в Екатеринбурге предлагают новые доллары. Купюры можно найти по следующим адресам:

улица Амундсена, 65

улица Белинского, 171

улица Космонавтов, 23А

улица Белореченская, 16

Сиреневый бульвар, 2

Кроме того, в "Морском банке" (улица Малышева, 85) можно приобрести новые доллары, но только за наличные. Также валюту можно найти в "Индустриальном сберегательном банке" на улице Ленина, 50Б и в кассах "Дальневосточного банка" на Карла Либкнехта, 16.

Особенности покупки: комиссия и наличные

При покупке новых долларов в "Индустриальном сберегательном банке" важно учитывать, что в зависимости от карты, с которой будет проведена покупка, может взиматься комиссия.

Что происходило ранее?

Еще в феврале URA. RU сообщало, что в банках Екатеринбурга закончились доллары нового образца. Тогда в отделениях объяснили отсутствие валюты внешними обстоятельствами. Также туристы столкнулись с проблемами при оплате картами и приеме валюты, и за старые доллары или купюры с отметками могли взимать дополнительную комиссию.