Екатеринбург в поисках новых долларов: где их можно купить без комиссии
В Екатеринбурге вновь появились доллары нового образца, и их можно купить в нескольких отделениях банков города. Корреспонденты URA. RU узнали, в каких банках без ограничений можно приобрести эту валюту.
Где можно купить новые доллары?
Несколько отделений "Сбербанка" в Екатеринбурге предлагают новые доллары. Купюры можно найти по следующим адресам:
-
улица Амундсена, 65
-
улица Белинского, 171
-
улица Космонавтов, 23А
-
улица Белореченская, 16
-
Сиреневый бульвар, 2
Кроме того, в "Морском банке" (улица Малышева, 85) можно приобрести новые доллары, но только за наличные. Также валюту можно найти в "Индустриальном сберегательном банке" на улице Ленина, 50Б и в кассах "Дальневосточного банка" на Карла Либкнехта, 16.
Особенности покупки: комиссия и наличные
При покупке новых долларов в "Индустриальном сберегательном банке" важно учитывать, что в зависимости от карты, с которой будет проведена покупка, может взиматься комиссия.
Что происходило ранее?
Еще в феврале URA. RU сообщало, что в банках Екатеринбурга закончились доллары нового образца. Тогда в отделениях объяснили отсутствие валюты внешними обстоятельствами. Также туристы столкнулись с проблемами при оплате картами и приеме валюты, и за старые доллары или купюры с отметками могли взимать дополнительную комиссию.
