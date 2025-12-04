Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Wikipedia by Kirill Borisenko is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 8:15

Китай наступает, Россия отвечает: битва брендов за сердца водителей

Lada выпустила обновлённую Niva Travel с новым мотором — Autonews.ru

К финалу 2025 года автомобильная индустрия в России переживает настоящий подъем. Автопроизводители словно соревнуются между собой, стремясь первыми занять место в сердцах водителей и на дорогах страны. Поводом для ускорения вывода новинок стал обновлённый утилизационный сбор, вступивший в силу 1 декабря, из-за чего компании старались успеть доставить машины в дилерские центры заранее.
Об этом сообщает Autonews.ru.

Новые лица российского автопарка

Сразу несколько автопроизводителей подготовили премьеры, которые закроют 2025 год. Среди них как долгожданные обновления отечественных моделей, так и абсолютно новые разработки китайских и совместных брендов.

Lada Niva Travel — обновлённая легенда

Классическая Niva получила второе дыхание. Теперь под капотом — 1,8-литровый мотор мощностью 90 л. с., сочетающийся с 5-ступенчатой механикой и полным приводом. Автомобиль стал комфортнее, тише и динамичнее благодаря модернизированной трансмиссии и обновлённой подвеске.

Кроме того, в линейке появилась новая комплектация Techno, в которую вошла мультимедийная система Enjoy Pro. Внешность тоже изменилась — стали заметнее современные линии кузова и улучшенные материалы отделки.

Sollers SP7 — семейный комфорт по-русски

Минивэн Sollers SP7, собираемый в Елабуге, позиционируется как автомобиль для тех, кто ценит удобство и технологии. Его оснащают 2-литровым двигателем на 237 л. с., 8-ступенчатым "автоматом" и передним приводом.
Салон радует роскошью: трёхзонный климат-контроль, электропривод сдвижных дверей, панорамный люк и премиальная аудиосистема. Безопасность обеспечивает комплекс систем — от экстренного торможения до контроля усталости водителя.

"Наша цель — сделать семейные поездки безопасными и максимально удобными", — отмечают представители компании Sollers.

Новые модели из Китая и Беларуси

JAC RF8 — минивэн нового поколения

Семиместный JAC RF8 ориентирован на семейные и корпоративные поездки. Он комплектуется 2-литровым мотором и 7-ступенчатым "автоматом", но остальные детали производитель пока держит в секрете. Известно лишь, что акцент сделан на эргономике, вместимости и цифровых технологиях управления.

Geely EX5 EM-I — гибрид с дальним ходом

Geely выводит на рынок кроссовер EX5 EM-I - гибрид мощностью 218 л. с. и запасом хода до 943 км. Автомобиль получил проекционный экран, адаптивный круиз-контроль, "зимний пакет" и панорамную крышу. По сути, это экологичная альтернатива бензиновым аналогам среднего класса.

Belgee X70 — союз технологий и комфорта

Белорусско-китайский Belgee X70 после обновления обзавёлся тремя версиями с полным приводом и 1,5-литровым гибридом (150 л. с.). В стандартном оснащении — двухзонный климат-контроль, круиз и кнопка запуска двигателя. Машина стала доступнее и ближе к массовому покупателю, сохранив современный облик и удобство.

Nordcross 001 — близнец премиального Lynk&Co 09

Новый кроссовер Nordcross 001 построен на платформе SPA от Volvo и оснащён гибридной установкой на 258 л. с. За 6,29 млн ₽ покупатель получает не только премиальный интерьер, но и мультимедийную систему с поддержкой русского языка. Это мощный конкурент на рынке крупных SUV.

Voyah Free Sport+ - мощь и дальность

Китайский бренд Voyah представил в России новую версию гибрида — Sport+. Её суммарная мощность достигла 510 л. с., а запас хода превысил 1000 км. Быстрая зарядка с 20 до 80 % занимает всего 33 минуты, что делает модель практичным выбором для дальних поездок.

Tank 400 — внедорожник с "умным" голосом

Новая генерация Tank 400 сочетает 2-литровый двигатель (245 л. с.) и 9-ступенчатый "автомат". Внедорожник теперь поддерживает голосового помощника и сервисы "Яндекс", что делает управление интуитивным и современным.

Changan CS75 Plus — новая эра кроссоверов

Китайский бренд Changan выводит на рынок четвертое поколение CS75 Plus. Теперь в линейке появились версии с полным приводом и муфтой BorgWarner. Технические характеристики и цена пока не объявлены, но известно, что модель будет продаваться параллельно с предыдущим поколением.

Jaecoo J6 — переосмысление J5

Компания Jaecoo решила переименовать свой кроссовер J5 в J6 - для унификации модельного ряда. Новинка, оснащённая моторами 1,5 и 1,6 л, будет конкурировать с Geely Coolray. Китайцы обещают современный дизайн, хорошую управляемость и привлекательную цену.

Сравнение: кроссоверы против минивэнов

Покупатели в России сегодня стоят перед выбором: комфортный минивэн или универсальный кроссовер.

  1. Минивэны (например, Sollers SP7, JAC RF8) предлагают простор и удобство для семейных поездок.

  2. Кроссоверы (Geely EX5 EM-I, Nordcross 001, Changan CS75 Plus) берут универсальностью и повышенной проходимостью.

  3. Для городской эксплуатации удобнее кроссоверы, а для дальних путешествий — минивэны с гибридными установками.

  4. Средняя стоимость обеих категорий постепенно сближается, что расширяет аудиторию покупателей.

Плюсы и минусы современных гибридов

Перед покупкой гибридного автомобиля стоит рассмотреть преимущества и слабые стороны таких моделей.

Преимущества:

  • экономия топлива и снижение выбросов;

  • возможность передвигаться в чисто электрическом режиме;

  • меньшие расходы на обслуживание;

  • улучшенная динамика за счёт электромотора.

Недостатки:

  • высокая начальная стоимость;

  • сложность обслуживания в регионах;

  • чувствительность к низким температурам при использовании батареи.

Советы при выборе нового автомобиля в 2025 году

  1. Сравнивайте стоимость обслуживания — у гибридов она может отличаться вдвое.

  2. Уточняйте наличие локальной сборки — это упрощает гарантийный ремонт.

  3. Проверяйте поддержку русскоязычных интерфейсов мультимедиа.

  4. При выборе минивэна обращайте внимание на количество мест и конфигурацию салона.

  5. Для кроссоверов — оценивайте систему полного привода и клиренс.

"Покупатель стал гораздо внимательнее к деталям, поэтому производители стараются предложить не просто машину, а целый опыт владения", — говорится в публикации Autonews.ru.

Популярные вопросы о новых автомобилях 2025 года

1. Что выбрать — гибрид или бензиновый двигатель?
Если важны экономичность и экологичность — гибрид. Если предпочитаете простоту обслуживания — бензин.

2. Когда появятся полноприводные версии Lada Niva Travel Techno?
Продажи ожидаются в начале 2026 года, но базовые модификации доступны уже сейчас.

3. Какие автомобили лучше подходят для большой семьи?
Оптимальный выбор — Sollers SP7 и JAC RF8. Они обеспечивают комфорт и безопасность на дальних маршрутах.

