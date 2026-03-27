Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
LADA VESTA SPORT
© lada.ru by LADA is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 13:46

Колёса по расписанию — личный транспорт теперь можно не покупать: новая модель владения заменяет кредит

Рост рыночных цен и существенное удорожание кредитных программ делают владение личным транспортом финансово обременительным процессом для многих россиян. На фоне текущей экономической ситуации автопроизводители ищут новые способы поддержания спроса, предлагая потребителям гибкие сценарии пользования техникой. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов анонсировал запуск проекта по подписке на Lada Vesta стоимостью около 40 тысяч рублей в месяц этой весной. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Автоэксперт Егор Васильев указывает, что размытие границ между бюджетным и высокотехнологичным сегментами рынка делает модель подписки логичным шагом эволюции потребления. По мнению аналитика, данный формат избавляет автовладельцев от операционных затрат и рисков, связанных с обслуживанием кредитных обязательств.

"Сейчас довольно сильно выросла ценовая планка для того, чтобы стать владельцем автомобиля, и при этом очень дорого обходится обслуживание автокредита. Если раньше разница между отечественными и китайскими машинами могла достигать миллиона или полутора, то теперь этот разрыв сокращается, при том что у китайских автомобилей лучше развиты технологии и оснащение", — пояснил Егор Васильев.

Специалист подчеркивает, что по своей сути подписка является индивидуализированной версией каршеринга, где транспортное средство закреплено за конкретным человеком. При такой схеме все заботы по техническому регламенту и сервисному сопровождению переходят от водителя к официальному дилеру. Эксперт при этом замечает, что для российских потребителей психологический переход от прямого права собственности к модели "пользования" остается серьезным барьером.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе подписка может стать ключевым инструментом для поддержания стабильности авторынка. Согласно заявлению Васильева, этот гибкий формат позволяет компенсировать падение интереса к покупке машин, предлагая альтернативный путь владения. Он добавил, что в условиях нестабильности инициатива способна эффективно стимулировать продажи за счет перераспределения финансовой нагрузки на пользователей.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet