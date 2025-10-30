Супермикробы дрожат: новый антибиотик в 100 раз мощнее старых, и он прятался прямо под носом
В мире, где устойчивость бактерий к антибиотикам становится всё более серьёзной угрозой, каждое новое открытие в этой области вызывает большой интерес. Недавно химики из Университетов Уорика и Монаша совершили прорыв, обнаружив перспективное соединение, эффективное против опасных патогенов, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA) и ванкомицин-резистентный энтерококк (VRE). Эти бактерии представляют особую опасность для глобального здравоохранения, поскольку устойчивы к большинству современных препаратов.
Самое удивительное в этом открытии то, что новый антибиотик буквально "прятался на виду" почти 50 лет. Он оказался промежуточным звеном в механизме естественного синтеза известного антибиотика метиленомицина А, который был открыт ещё в 1970-х годах.
Неожиданная находка в известном процессе
Метиленомицин А неоднократно синтезировали искусственно, но до сих пор никто не проверял промежуточные стадии этого процесса на антимикробную активность. Учёные пошли нестандартным путём: они удалили часть генов, отвечающих за биосинтез, и смогли выделить два новых промежуточных соединения.
Оба соединения продемонстрировали впечатляющие результаты в лабораторных испытаниях, оказавшись значительно мощнее исходного антибиотика. Особенно выделилось одно из них — предметиленомицин С лактон, который показал активность в 100 раз превышающую эффективность метиленомицина А.
"Новый антибиотик буквально "прятался на виду" — он был промежуточным звеном механизма естественного синтеза известного антибиотика метиленомицина A", — подчеркивают авторы работы.
Борьба с устойчивыми инфекциями
Особую ценность открытию придаёт тот факт, что новый антибиотик эффективен против бактерий, вызывающих опасные формы инфекций MRSA и VRE. Эти патогены демонстрируют устойчивость к большинству существующих антибиотиков, что делает их особенно опасными в медицинских учреждениях по всему миру.
MRSA-инфекции часто возникают в больницах и могут вызывать пневмонию, сепсис и инфекции кровотока. VRE-инфекции typically поражают пациентов с ослабленным иммунитетом и могут приводить к эндокардиту, менингиту и инфекциям мочевыводящих путей.
А что если…
Если традиционный подход к поиску новых антибиотиков исчерпал себя, возможно, будущее за изучением промежуточных продуктов уже известных биосинтетических путей? Учёные уверены, что их методология откроет новые горизонты в создании антимикробных препаратов. Вместо того чтобы искать совершенно новые соединения, можно тщательно исследовать уже известные химические процессы.
Сравнительная таблица: эффективность антибиотиков
|Параметр
|Метиленомицин А
|Предметиленомицин С лактон
|Активность против MRSA
|Умеренная
|В 100 раз выше
|Активность против VRE
|Слабая
|Высокая
|Уровень устойчивости бактерий
|Присутствует
|Значительно ниже
|Потенциал для клинического применения
|Ограниченный
|Высокий
|Стадия исследования
|Известен 50 лет
|Новое открытие
Три факта об устойчивости к антибиотикам
-
По данным ВОЗ, устойчивость к антимикробным препаратам является одной из десяти главных угроз для глобального здравоохранения.
-
Ежегодно от инфекций, вызванных устойчивыми бактериями, умирает около 700 000 человек во всём мире.
-
Без эффективных антибиотиков риск при обычных медицинских процедур, таких как кесарево сечение или химиотерапия, значительно возрастает.
Советы по ответственному использованию антибиотиков
Пока учёные разрабатывают новые препараты, каждый может внести вклад в борьбу с устойчивостью бактерий:
-
Принимайте антибиотики только по назначению врача и никогда не занимайтесь самолечением.
-
Строго соблюдайте предписанную дозировку и продолжительность курса, даже если симптомы исчезли.
-
Никогда не используйте антибиотики, оставшиеся от предыдущего лечения.
-
Не требуйте от врача назначения антибиотиков при вирусных заболеваниях, таких как простуда или грипп.
-
Соблюдайте правила гигиены, чтобы предотвращать распространение инфекций.
Исторический контекст
Открытие нового антибиотика происходит на фоне растущего кризиса антимикробной резистентности, который сравнивают с ситуацией до открытия пенициллина. С 1980-х годов количество новых классов антибиотиков, поступающих на рынок, значительно сократилось, в то время как устойчивость бактерий продолжает расти. Открытие химиков из Уорика и Монаша знаменует важный сдвиг в подходах к поиску новых антимикробных средств. Если раньше учёные в основном искали совершенно новые соединения, то теперь внимание смещается к тщательному изучению уже известных химических процессов и их промежуточных продуктов. Этот подход может открыть новые возможности в борьбе с инфекционными заболеваниями, которые снова становятся серьёзной угрозой в XXI веке.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru