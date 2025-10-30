Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 20:13

Супермикробы дрожат: новый антибиотик в 100 раз мощнее старых, и он прятался прямо под носом

Новое соединение в синтезе метиленомицина А показало в 100 раз большую активность против MRSA и VRE

В мире, где устойчивость бактерий к антибиотикам становится всё более серьёзной угрозой, каждое новое открытие в этой области вызывает большой интерес. Недавно химики из Университетов Уорика и Монаша совершили прорыв, обнаружив перспективное соединение, эффективное против опасных патогенов, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA) и ванкомицин-резистентный энтерококк (VRE). Эти бактерии представляют особую опасность для глобального здравоохранения, поскольку устойчивы к большинству современных препаратов.

Самое удивительное в этом открытии то, что новый антибиотик буквально "прятался на виду" почти 50 лет. Он оказался промежуточным звеном в механизме естественного синтеза известного антибиотика метиленомицина А, который был открыт ещё в 1970-х годах.

Неожиданная находка в известном процессе

Метиленомицин А неоднократно синтезировали искусственно, но до сих пор никто не проверял промежуточные стадии этого процесса на антимикробную активность. Учёные пошли нестандартным путём: они удалили часть генов, отвечающих за биосинтез, и смогли выделить два новых промежуточных соединения.

Оба соединения продемонстрировали впечатляющие результаты в лабораторных испытаниях, оказавшись значительно мощнее исходного антибиотика. Особенно выделилось одно из них — предметиленомицин С лактон, который показал активность в 100 раз превышающую эффективность метиленомицина А.

"Новый антибиотик буквально "прятался на виду" — он был промежуточным звеном механизма естественного синтеза известного антибиотика метиленомицина A", — подчеркивают авторы работы.

Борьба с устойчивыми инфекциями

Особую ценность открытию придаёт тот факт, что новый антибиотик эффективен против бактерий, вызывающих опасные формы инфекций MRSA и VRE. Эти патогены демонстрируют устойчивость к большинству существующих антибиотиков, что делает их особенно опасными в медицинских учреждениях по всему миру.

MRSA-инфекции часто возникают в больницах и могут вызывать пневмонию, сепсис и инфекции кровотока. VRE-инфекции typically поражают пациентов с ослабленным иммунитетом и могут приводить к эндокардиту, менингиту и инфекциям мочевыводящих путей.

А что если…

Если традиционный подход к поиску новых антибиотиков исчерпал себя, возможно, будущее за изучением промежуточных продуктов уже известных биосинтетических путей? Учёные уверены, что их методология откроет новые горизонты в создании антимикробных препаратов. Вместо того чтобы искать совершенно новые соединения, можно тщательно исследовать уже известные химические процессы.

Сравнительная таблица: эффективность антибиотиков

Параметр Метиленомицин А Предметиленомицин С лактон
Активность против MRSA Умеренная В 100 раз выше
Активность против VRE Слабая Высокая
Уровень устойчивости бактерий Присутствует Значительно ниже
Потенциал для клинического применения Ограниченный Высокий
Стадия исследования Известен 50 лет Новое открытие

Три факта об устойчивости к антибиотикам

  1. По данным ВОЗ, устойчивость к антимикробным препаратам является одной из десяти главных угроз для глобального здравоохранения.

  2. Ежегодно от инфекций, вызванных устойчивыми бактериями, умирает около 700 000 человек во всём мире.

  3. Без эффективных антибиотиков риск при обычных медицинских процедур, таких как кесарево сечение или химиотерапия, значительно возрастает.

Советы по ответственному использованию антибиотиков

Пока учёные разрабатывают новые препараты, каждый может внести вклад в борьбу с устойчивостью бактерий:

  1. Принимайте антибиотики только по назначению врача и никогда не занимайтесь самолечением.

  2. Строго соблюдайте предписанную дозировку и продолжительность курса, даже если симптомы исчезли.

  3. Никогда не используйте антибиотики, оставшиеся от предыдущего лечения.

  4. Не требуйте от врача назначения антибиотиков при вирусных заболеваниях, таких как простуда или грипп.

  5. Соблюдайте правила гигиены, чтобы предотвращать распространение инфекций.

Исторический контекст

Открытие нового антибиотика происходит на фоне растущего кризиса антимикробной резистентности, который сравнивают с ситуацией до открытия пенициллина. С 1980-х годов количество новых классов антибиотиков, поступающих на рынок, значительно сократилось, в то время как устойчивость бактерий продолжает расти. Открытие химиков из Уорика и Монаша знаменует важный сдвиг в подходах к поиску новых антимикробных средств. Если раньше учёные в основном искали совершенно новые соединения, то теперь внимание смещается к тщательному изучению уже известных химических процессов и их промежуточных продуктов. Этот подход может открыть новые возможности в борьбе с инфекционными заболеваниями, которые снова становятся серьёзной угрозой в XXI веке.

