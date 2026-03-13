Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 12:17

Новая система алиментов в Югре меняет правила игры: как теперь будут рассчитываться выплаты на детей

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре запустили новый порядок расчёта алиментов для родителей, не определивших размер выплат через суд. Суммы теперь берут от средней зарплаты по региону — 125 тысяч рублей. На одного ребёнка выходит 31 тысяча рублей, на двоих — 41,5 тысячи, на троих и больше — свыше 62 тысяч. Изменения уже работают. Судебные решения остаются без перемен.

Кого затронут изменения

Новый механизм касается родителей, которые не ходили в суд за определением алиментов. Раньше такие выплаты привязывали к минимальному размеру оплаты труда, но теперь всё иначе. Отделение Социального фонда пересчитывает суммы по среднему заработку в Югре.

Если решение суда уже есть, то ничего не меняется. Фонд смотрит на эти данные от приставов или самих родителей. Минимальные алименты тут не применяют — берут именно судебную сумму.

Устные договорённости между родителями тоже подкорректируют. С марта 2026 года выплаты по ним оценят по зарплате в районе проживания заявителя. Это упростит учёт доходов семьи.

"Изменения в Югре учитывают экономику региона, где зарплаты выше средних по стране. Это даёт детям реальную поддержку без судебных тяжб. Система становится честнее, семьи меньше спорят о деньгах. Родители теперь видят прозрачные расчёты на основе местных реалий".

Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Как считают выплаты теперь

Средняя зарплата в Югре — 125 тысяч рублей в месяц. От неё берут четверть на одного ребёнка — выходит 31 тысяча. На двоих детей — треть, то есть 41,5 тысячи рублей.

Если детей трое или больше, то половина зарплаты — больше 62 тысяч. Такой подход отражает уровень жизни в округе. Он заменяет старый расчёт по МРОТ, который был ниже.

Инициатива повышает финансовую помощь детям в семьях без суда. В Югре зарплаты заметно превышают общероссийские, так что выплаты вырастут. Это снижает споры и учитывает специфику нефтяного региона.

Что проверить и куда обратиться

Родителям советуют глянуть статус обязательств. Есть ли судебное решение или только устное соглашение. Если да, то уточнить расчёты в Социальном фонде.

При разногласиях помогут юрист или приставы. Подробности — на сайте фонда или в отделениях. Цель — защитить детей и сделать выплаты справедливыми, отметили в департаменте соцполитики Югры.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

