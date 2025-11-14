Таиланд ужесточил правила — туристы хватались за голову: один бокал теперь может стоить тысячи бат

Таиланд привыкли считать страной, где законы об алкоголе строги, но достаточно понятны. Однако новый этап регулирования меняет привычные правила: теперь ответственность за соблюдение ограничений ложится не только на бары, магазины и кафе, но и на каждого путешественника. Туристам придётся внимательнее относиться к тому, где и когда они поднимают бокал, а владельцы небольших заведений — перестраивать работу, чтобы не нарушить закон.

Правила вводятся поэтапно, и изменения затрагивают как туристические зоны, так и районы, где поток отдыхающих меньше. Главная идея реформы — уменьшить количество нарушений и сделать контроль прозрачнее, но для гостей страны ситуация становится заметно сложнее.

"Это неотложный вопрос, который требует быстрого решения", — заявил вице-премьер Сопхон Зарум.

Что изменилось в системе контроля

С 8 ноября 2025 года временные ограничения на употребление алкоголя становятся едиными для всей страны. Если раньше туристы могли спокойно допивать заранее купленные напитки после наступления "запретных часов", то теперь это расценивается как нарушение. Закон распространяется на любые нелицензированные помещения — от семейных кафе до небольших забегаловок около пляжа.

Правительство объясняет ужесточение стремлением повысить безопасность и улучшить условия пребывания иностранных гостей. Параллельно уточняются правила, касающиеся рекламы алкоголя и сферы каннабис-туризма: эти области теперь под особым контролем.

Отдельно рассматривается вопрос дневного запрета на продажу алкоголя, который давно вызывает недовольство как у бизнеса, так и у самих путешественников. Туристическая отрасль настаивает на смягчении правил — и правительство впервые готово обсуждать отмену некоторых прежних ограничений.

Сравнение прежних и новых норм

Параметр До принятия закона После принятия закона Ответственность Только у бизнеса У бизнеса и потребителей Употребление после полуночи Допускалось при условии покупки заранее Запрещено в нелицензированных местах Временные ограничения Зависят от лицензии 00:00-11:00 и 14:00-17:00 — полный запрет Исключения Узкий список Бары, пабы, отели, зоны вылета Риск штрафов Минимальный До 10 000 бат

Советы шаг за шагом

Изучайте список лицензированных заведений: отели, бары, развлекательные центры. Сверяйте региональные правила — в разных провинциях они могут отличаться. Не употребляйте алкоголь в кафе и ресторанах без лицензии в часы запрета. Уточняйте, имеет ли место статус лицензированного, прежде чем покупать напитки заранее. Сохраняйте чек: он может пригодиться при проверке, но не освобождает от временных ограничений. Устанавливайте приложения для туристов — они помогают отслеживать разрешённые зоны. Помните: в странах Юго-Восточной Азии законы обновляются быстро, а штрафы применяются строго.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Выпить напиток в кафе без лицензии после полуночи

→ Штраф до 10 000 бат

→ Выбирайте бары и пабы с официальной лицензией.

• Решить допить заранее купленное

→ Нарушение закона даже при покупке в разрешённое время

→ Пейте напитки до начала запрета или оставляйте их в номере.

• Заказать коктейль в небольшом ресторанчике

→ Риск проверки как для владельца, так и для гостя

→ Посещайте места, где статус лицензии подтверждён.

А что если…

…вы остановились в отеле?

Лицензированные гостиницы могут подавать алкоголь даже в часы ограничений, но только в специально выделенных зонах.

…вы в аэропорту?

В международных терминалах действуют послабления — залы вылета входят в список исключений.

…хотите устроить пляжную вечеринку?

Если территория не лицензирована, действуют общие правила. Время лучше продумать заранее.

Плюсы и минусы изменений

Пункт Плюсы Минусы Ответственность потребителей Повышение безопасности Туристы могут нарушить закон случайно Жёсткие временные рамки Меньше ночных происшествий Ограничения отдыха и бизнеса Лицензированные зоны Прозрачные правила Нагрузка на малый бизнес Высокие штрафы Дисциплина Стресс у путешественников

FAQ

Как узнать, что заведение лицензировано?

Обычно лицензия указана рядом с входом или в меню. В отелях информацию предоставляет стойка регистрации.

Можно ли пить напиток, купленный заранее?

Нет. Если потребление происходит в запрещённое время и в нелицензированном месте — это нарушение.

Мифы и правда

Миф: туристам разрешено больше, чем местным жителям.

Правда: новые нормы одинаково строги для всех.

Миф: запреты касаются только продажи.

Правда: теперь наказуемо и употребление.

Миф: отели полностью освобождены от правил.

Правда: только лицензированные зоны дают послабления.

Обсуждение возможной отмены дневного запрета стало следствием жалоб турбизнеса. На заседании правительства подчёркивалось, что прежняя редакция закона не учитывает современные условия и создаёт лишние трудности для правоохранительных органов.

"Смягчение этих правил успокоит бизнес и станет импульсом для развития туризма, что в конечном счете поможет стимулировать местную экономику", — уверен вице-премьер Сопхон Зарум.

Власти обещают сохранить защитные меры около школ, университетов и храмов, но готовы пойти на послабления в ключевых туристических зонах. Отдельно обсуждается отмена штрафов для туристов за употребление в неподходящее время — эта норма вызывает наибольшее недовольство.