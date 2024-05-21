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Имущество иноагента Невзорова* прокуратура предлагает передать государству
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 19:20

Имущество иноагента Невзорова* прокуратура предлагает передать государству

В Октябрьском суде Санкт-Петербурга в закрытом режиме будет рассматриваться дело против Александра Невзорова* и его супруги Лидии. Прокурор предлагает запретить деятельность четы как экстремистского объединения и конфисковать их имущество.

"Октябрьский суд приступил к рассмотрению административного искового заявления прокурора Санкт-Петербурга к Александру* и Лидии Невзоровым. Иск у нас о запрете деятельности объединения на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности; обращении в доход РФ имущества, используемого для осуществления экстремистской деятельности, принадлежащего объединению", — написала Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов города.

Примерно год назад в ходе гражданского иска прокуратура города требовала изъять у Невзоровых два земельных участка в Лисьем Носу под Петербургом в пользу государства, сообщил СМИ адвокат супругов.

В 2022 году, после начала специальной военной операции, Александр Невзоров был заочно признан иностранным агентом. Затем, 1 февраля 2023 года, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его за распространение ложной информации о российской армии на 8 лет колонии. Александр Невзоров объявлен в международный розыск и, предположительно, скрывается в Израиле.

Александр Невзоров стал известным журналистом СССР в конце 80-х — начале 90-х годов, когда вёл популярную в стране петербургскую новостную программу "600 секунд".

Фото: commons.wikimedia.org/Okras

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