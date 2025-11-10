Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
маркировка шин
маркировка шин
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 8:34

Невидимое загрязнение: дождь смывает с дорог то, что убивает океаны

Автомобильные шины стали главным источником микропластика в водоёмах городов — Шима Зиаджахроми

Недавнее исследование, проведённое учёными из Университета Гриффита, поднимает важный вопрос загрязнения окружающей среды — микропластик, который образуется в процессе износа автомобильных шин. Эти микроскопические частицы активно попадают в водоёмы через ливневые стоки и становятся серьёзной угрозой для экосистем.

"Микропластик становится серьёзной экологической проблемой, потому что он обладает стойкостью и способностью накапливаться в водных организмах и экосистемах", — отметил ведущий автор исследования доктор Шима Зиаджахроми.

Основной источник загрязнения — ливневые стоки

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, показало, что около 95% микропластика, попадающего в городские водоёмы, поступает через ливневые стоки, особенно в дождливую погоду. Каждая капля дождя может нести от 2 до 59 частиц микропластика, что серьёзно загрязняет водоёмы и оказывает негативное воздействие на жизнь в них.

Как микропластик попадает в воду

Основной путь попадания микропластика в водоёмы — это ливневые стоки. Эти водные потоки, которые обычно образуются во время дождя, содержат не только осадочные породы, но и широкий спектр химических, органических и физических загрязнителей, включая микропластик, который вымывается с городских территорий. Зачастую источником этого загрязнения являются шины автомобилей.

"Несмотря на осознание проблемы, существующие знания о количестве микропластика, попадающего с ливневыми стоками, остаются ограниченными", — добавил Шима Зиаджахроми.

Резина и её скрытые опасности

Шины автомобилей — это важный компонент, способствующий загрязнению окружающей среды. Они содержат до 2500 химических веществ, которые при износе высвобождаются и оказывают токсичное воздействие на водные экосистемы. Особенно опасны химические вещества, содержащиеся в резине, для таких организмов, как бактерии и микроводоросли.

  1. Химический состав резины. Резина шин включает токсичные вещества, такие как цинк, медь, свинец и другие, которые, попадая в водоёмы, могут оказывать долгосрочное воздействие на экосистемы.

  2. Трудность измерений. Несмотря на значимость проблемы, учёные до сих пор не могут точно определить количество частиц микропластика, попадающих из шин в водоёмы, из-за сложности в анализе этого источника загрязнения.

"Из-за сложности анализа этого источника микропластика учёные до сих пор не могут точно определить, сколько частиц из шин оказывается в водоёмах", — пояснил Шима Зиаджахроми.

Последствия загрязнения микропластиком

Микропластик, попадающий в водоёмы, представляет собой серьёзную угрозу для экосистем:

  1. Накопление в организмах. Микропластик может накапливаться в организмах водных животных, таких как рыбы, моллюски и микроводоросли. Это может привести к биологическому накоплению токсичных веществ и нарушению пищевых цепочек.

  2. Ухудшение качества воды. Микропластик влияет на качество воды, уменьшая её пригодность для потребления живыми существами.

  3. Угроза для здоровья человека. Через пищевые цепочки микропластик может попасть в организм человека, что может вызвать проблемы с пищеварительной системой и другие заболевания.

Таблица: влияние микропластика на водные экосистемы

Влияние Описание Последствия
Накопление в организмах Микропластик накапливается в организме водных существ Токсическое воздействие на здоровье животных и человека
Загрязнение воды Микропластик ухудшает качество воды Нарушение экосистемы водоёмов, ухудшение качества питьевой воды
Нарушение пищевых цепочек Микропластик влияет на пищевые цепочки в водоёмах Снижение биоразнообразия и угрозы для экосистем

Советы шаг за шагом: как минимизировать загрязнение микропластиком

  1. Снижение износа шин. Использование шин с низким уровнем износа и улучшенных материалов может снизить количество микропластика.

  2. Модернизация ливневых стоков. Установка фильтров и систем очистки воды в городах поможет задерживать микропластик и другие загрязнители до того, как они попадут в водоёмы.

  3. Использование экологичных материалов. Разработка и использование экологически чистых альтернатив резине, таких как биопластик, поможет уменьшить количество микропластика в окружающей среде.

  4. Образование и информирование. Повышение осведомлённости среди населения и предпринимателей о проблеме загрязнения микропластиком поможет создать более устойчивые экосистемы и снизить загрязнение.

А что если…

  1. А что если не удастся уменьшить количество микропластика? В случае продолжения загрязнения, экосистемы водоёмов будут продолжать деградировать, что приведёт к уничтожению биоразнообразия и ухудшению качества воды.

  2. А что если технологии очистки не помогут? Возможно, в будущем будет необходимо создавать инновационные технологии для извлечения микропластика из водоёмов.

  3. А что если производители не изменят состав шин? Без изменения состава шин проблему загрязнения будет невозможно решить, и потребуется законодательное регулирование в этой области.

FAQ

Как микропластик влияет на рыбу?
Микропластик может накапливаться в организме рыбы, нарушая её здоровье и репродуктивную функцию.

Можно ли уменьшить загрязнение микропластиком с помощью технологий?
Да, с помощью фильтрации и очистки ливневых стоков можно уменьшить количество микропластика, поступающего в водоёмы.

Почему шины так сильно способствуют загрязнению?
Шины содержат химические вещества, которые при износе вымываются в водоёмы и превращаются в микропластик, оказывающий токсическое воздействие.

Ошибка, последствия, альтернатива

  1. Ошибка: игнорировать проблему загрязнения микропластиком.
    Последствие: ухудшение состояния экосистем и угрозы для здоровья человека.
    Альтернатива: проводить научные исследования и внедрять эффективные методы очистки.

  2. Ошибка: не учитывать роль ливневых стоков в загрязнении.
    Последствие: недооценка масштаба проблемы и замедление решения.
    Альтернатива: улучшение инфраструктуры и фильтрация загрязняющих веществ.

  3. Ошибка: не контролировать производство и использование шин.
    Последствие: продолжение загрязнения и ухудшение экологической ситуации.
    Альтернатива: разработка экологичных шин и законодательные ограничения на содержание вредных веществ.

Мифы и правда

  1. Миф: микропластик — это незначительная угроза экологии.
    Правда: микропластик влияет на здоровье водных экосистем и человека.

  2. Миф: загрязнение происходит только от пластиковых пакетов.
    Правда: значительная часть микропластика поступает через износ автомобильных шин.

  3. Миф: микропластик можно легко удалить из водоёмов.
    Правда: это сложный процесс, требующий новых технологий и улучшенной фильтрации.

Исторический контекст

  1. Микропластик был впервые выявлен в океанах в 1970-х годах, когда учёные заметили его влияние на морские экосистемы.

  2. В 2010-х годах проблема микропластика стала глобальной, и учёные начали активно изучать его источники.

  3. Сегодня многие страны разрабатывают экологические программы и технологии для борьбы с микропластиком в водоёмах.

Три интересных факта

  1. Примерно 80% микропластика в океанах происходит от наземных источников, таких как ливневые стоки.

  2. Каждый год в океан попадает около 10 миллионов тонн пластика, большая часть которого распадается на микропластик.

  3. Микропластик был найден в организме многих морских животных, включая китов и морских черепах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Quantinuum представила квантовый компьютер Helios с рекордной точностью 99,9% сегодня в 0:26
Машина, которая думает быстрее света: Helios открывает новую эру вычислений

Учёные Quantinuum создали Helios — квантовый компьютер, способный обойти суперкомпьютеры и даже моделировать атомное поведение в сверхпроводниках.

Читать полностью » Наскальные рисунки в Девели возле Кайсери датированы 6000 годом до н.э. вчера в 23:46
Вулканические скалы Турции хранят секрет: рисунки 8000-летней давности, которые меняют историю человечества

В Турции нашли 8000-летние наскальные рисунки, раскрывающие, как ранние анатолийцы выражали символическое мышление задолго до появления хеттов.

Читать полностью » Голани: ханаанский винный пресс и сосуды животных найдены в Мегиддо вчера в 23:43
Баран с секретом: ритуальный сосуд из Мегиддо хранит тайны ханаанских обрядов

Археологи нашли у подножия Тель-Мегиддо древнейший винный пресс и уникальный ритуальный набор — два открытия, изменившие взгляд на ханаанскую цивилизацию.

Читать полностью » МФТИ: следы бактерии пневмонии найдены в останках бронзового века под Ярославлем вчера в 22:39
Люди жили со скотом — и платили здоровьем: как бактерии пневмонии перешли от коров к людям

Учёные обнаружили в Ярославской области следы древней бактерии, вызывавшей пневмонию и менингит, — её возраст более четырёх тысяч лет.

Читать полностью » Ларссон: в Швеции обнаружены погребения с лошадьми эпохи викингов вчера в 22:36
Викинги разрываются на части: археологи нашли кремационные костры, которые горели ярче солнца

Во время подготовки к строительству трассы в Швеции археологи нашли следы древних обрядов викингов — с огнями, лошадьми и мечами, вбитым в землю.

Читать полностью » The Conversation: люди правильно распознают стресс у кошек только в 48,7% случаев вчера в 21:33
Кошки шипят и царапаются, а вы думаете, что это игра: шокирующая правда, что ваш питомец пытается сказать

Учёные выяснили, что даже любящие хозяева редко понимают, когда кошка нервничает. Как распознать стресс у питомца и избежать укусов?

Читать полностью » Эллери: техносигнатуры на Луне могут указывать на присутствие инопланетных зондов вчера в 21:29
Пришельцы оставили нам дары на Луне: технологические артефакты, спрятанные среди металлов

Учёные полагают, что инопланетные зонды могут скрываться прямо в Солнечной системе. Что, если следы древней цивилизации лежат под лунной пылью?

Читать полностью » Хруст: черепаха Manouria morla жила в болотах Чехии 20 млн лет назад вчера в 20:25
Если бы черепахи могли путешествовать во времени, эта удивила бы всех: болота Чехии скрывали тайну

Учёные нашли в Чехии древний вид черепах, который изменил представление о происхождении рода Manouria и показал, что его корни уходят в Европу.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Думала, что кролики не переживут зиму — но один простой приём всё изменил
Дом
Как легко очистить ручки плиты от загрязнений: проверенные методы с перекисью и лимоном
Еда
Намазка из сельди с морковью: добавил плавленый сыр — результат вау, это вам не магазинная паста
УрФО
К 2028 году средняя зарплата в Тюменской области может вырасти до 116,4 тысячи рублей
Садоводство
Поливала цветы как обычно — и не понимала, почему они чахнут: метод, чтобы растения не гнили и не вяли
Авто и мото
Менял шины как обычно — и едва не попал в беду: оказалось, всё делал неправильно
Культура и шоу-бизнес
"Сумерки" уже надоели? Эти 5 сериалов с оборотнями и ведьмами заставят сердце биться чаще
Садоводство
Осенью делаю всего одно действие — и розы переживают зиму без потерь
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet