Спящий кот
Спящий кот
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 15:07

Думаете, справитесь с шерстью невской маскарадной? Проверьте себя — эти факты удивят

Невская маскарадная кошка рождается полностью светлой, а их маска проявляется с возрастом

Невская маскарадная кошка — это животное невероятной, почти театральной красоты. Их яркие голубые глаза на фоне темной "маски" и роскошная светлая шуба никого не оставляют равнодушным. Однако за этой внешней привлекательностью скрываются определенные особенности породы, которые потенциальному владельцу стоит оценить трезво, без розовых очков. Прежде чем поддаться очарованию пушистого комочка, честно ответьте себе: готовы ли вы к тем обязательствам, которые накладывает эта порода?

Роскошная шерсть: бремя красоты

Главное достоинство невской маскарадной кошки — ее густая, водоотталкивающая шерсть с обильным подшерстком — жестоко мстит за свою красоту во время линьки. А линяют эти кошки, как правило, два раза в год, и процесс этот может затянуться.

Вы должны быть готовы к тому, что:

  • белая пуховая "вата" будет абсолютно везде: на одежде, в тарелках с едой, внутри бытовой техники и, конечно, на всех поверхностях в доме.

  • темная мебель и одежда будут постоянно покрыты светлым налетом.

  • некоторые предметы интерьера, особенно ворсистые пуфики или пледы, могут быть безвозвратно "завоеваны" и станут постоянными источниками шерсти.

Если вы патологический чистюля, страдаете аллергией или просто не готовы мириться с повсеместным присутствием шерсти, эта порода — не ваш выбор.

Ежедневный ритуал: война с колтунами

Длинная и густая шерсть невской маскарадной кошки не прощает пренебрежения. Пропуск процедуры вычесывания на пару дней может обернуться часами мучительной борьбы с колтунами.

Ваш арсенал должен будет включать:

  • фурминатор или струнопуходерку для эффективного удаления отмершего подшерстка.

  • массажную щетку-варежку для ежедневного легкого ухода.

  • профессиональную расческу с длинными зубьями для финального расчесывания и придания шерсти лоска.

Это не развлечение по выходным, а ежедневная рутина, занимающая 10-15 минут. Если вы не обладаете должным терпением или ваш график слишком напряженный, будьте готовы к тому, что шерсть питомца быстро придет в плачевное состояние.

Стрижка — не решение проблемы

Устав от бесконечной шерсти, некоторые владельцы решаются на радикальный шаг — стрижку "под льва" или наголо. Это большая ошибка.

Во-первых, шерсть выполняет функцию терморегулятора, защищая кошку не только от холода, но и от перегрева. Без нее животное становится уязвимым.
Во-вторых, качество шерсти после стрижки может безвозвратно испортиться: она становится более жесткой, теряет свойственный породе блеск и шелковистость, а подшерсток может начать расти еще гуще.
В-третьих, кошка может серьезно простудиться из-за сквозняков или перепадов температуры.

Гастрономические принципы: не просто привереда

Невские маскарадные кошки славятся своим крепким здоровьем, но у них часто бывают очень четкие и неизменные гастрономические предпочтения. Найдя идеальный для себя корм (определенной марки, линейки и даже вкуса), они могут годами оставаться ему верны.

Любая попытка сэкономить, купив более дешевый аналог, или просто разнообразить рацион может быть встречена гордым бойкотом. Кошка скорее устроит голодовку, чем съест то, что считает неподходящим. Это требует от владельца стабильных финансовых трат и отсутствия экспериментов в питании.

Стоимость содержания: цена королевской внешности

Бесплатно или за символическую плату заполучить породистого котенка невской маскарадной практически невозможно. Стоимость котенка "пет-класса" (домашний любимец) начинается от 15-20 тысяч рублей, а за перспективного малыша от титулованных родителей могут просить 40-50 тысяч и выше.

Но первоначальная покупка — это лишь вершина айсберга. К регулярным расходам относятся:

  • качественный корм супер-премиум класса или сбалансированная натуральная диета.

  • регулярные покупки инструментов для груминга и профессиональные шампуни.

  • ежегодные визиты к ветеринару и прививки.

  • стоимость наполнителя для лотка, который будет разноситься по дому на лапах и шерсти.

Плюсы и минусы породы

Плюсы Минусы
Невероятно эффектная, "кукольная" внешность. Обильная, повсеместная линька два раза в год.
Крепкое здоровье и выносливость, унаследованные от аборигенных предков. Необходимость в ежедневном вычесывании для предотвращения колтунов.
Спокойный, уравновешенный и неагрессивный характер. Привередливость в еде, сложности со сменой корма.
Сильная привязанность к семье, преданность. Высокая стоимость как самого котенка, так и его содержания.

А что если…

Если вы все же не можете устоять перед обаянием породы, но опасаетесь сложностей с шерстью? В этом случае можно рассмотреть вариант с кастрированным животным. У кастрированных котов и стерилизованных кошек линька часто проходит менее интенсивно, а сама шерсть становится немного мягче и немного легче в уходе. Однако это не отменяет необходимости в регулярном вычесывании.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к появлению невской маскарадной

  1. Обустройте "уголок" для груминга. Заранее купите все необходимые инструменты: фурминатор, расчески разной частоты, антистатик и спрей против колтунов. Посмотрите видеоуроки по правильной технике вычесывания длинношерстных кошек.

  2. Проведите ревизию гардероба и интерьера. Приготовьтесь к тому, что темная одежда будет постоянно в шерсти. Подумайте о покупке хорошего робота-пылесоса, который будет поддерживать чистоту в режиме нон-стоп.

  3. Изучите вопрос питания. Проконсультируйтесь с заводчиком, чем он кормит котят, и будьте готовы продолжать использовать тот же корм. Резкая смена рациона вредна для любого котенка, а для невской маскарадной — вдвойне.

  4. Заложите бюджет. Рассчитайте ежемесячные расходы на корм, наполнитель и средства по уходу. Убедитесь, что эта сумма не станет для вас обременительной.

  5. Настройтесь психологически. Примите как факт: в вашем доме теперь будет жить пушистое, величественное и немного капризное существо, которое потребует вашего времени и внимания каждый день. Но в ответ вы получите безграничную преданность и эстетическое удовольствие.

Три факта о невских маскарадных

  1. Их знаменитая "плюшевая" шерсть обладает уникальным свойством — она почти не намокает благодаря особой текстуре и плотному подшерстку. Это наследие сибирских предков, живших в суровом климате.

  2. Характерный темный окрас на мордочке ("маска"), лапках и хвосте связан с наличием гена акромеланизма. Интересно, что котята рождаются полностью светлыми, а их "маска" начинает проявляться лишь с возрастом.

  3. Несмотря на свою аристократическую внешность, это очень молчаливые кошки. Они редко подают голос и предпочитают общаться с хозяином при помощи выразительного взгляда и едва слышного мурлыканья.

FAQ

Как выбрать котенка невской маскарадной?
Обращайтесь только в проверенные питомники, зарегистрированные в фелинологических системах (WCF, FIFe). Здоровый котенок должен быть активным, любопытным, с чистыми глазами и ушами, блестящей шерстью без следов расчесов и колтунов.

Сколько стоит содержание такой кошки в месяц?
Расходы на качественный корм, наполнитель и базовый уход составят от 3000 до 5000 рублей в месяц. Сюда не входят непредвиденные визиты к ветеринару, покупка новых игрушек и аксессуаров.

Что лучше: кот или кошка?
Кошки этой породы часто более независимы и аккуратны. Коты могут быть более ласковыми и привязчивыми, но иногда склонны метить территорию, если не кастрированы вовремя. После кастрации различие в характерах сглаживается.

Исторический контекст

Невская маскарадная кошка — это относительно молодая порода, сформировавшаяся в Санкт-Петербурге в конце 1980-х годов. Она является цветовой вариацией сибирской кошки, а свой уникальный колор-пойнтовый окрас (светлое тело и темные отметины) унаследовала, вероятно, от персидских или сиамских кошек, которые ввозились в Россию и беспрепятственно скрещивались с аборигенными сибиряками. Название "маскарадная" было дано породе за ее характерную темную "маску" на мордочке, делающую ее похожей на участника бала-маскарада.

Несмотря на свою "искусственную" расцветку, порода сохранила все лучшие черты сибирских кошек: мощный костяк, выносливость, густую шерсть с двойным подшерстком и независимый, но преданный характер. Эта двойственность — аристократическая внешность и крестьянская выносливость — и создает тот уникальный сплав, за который так ценят этих кошек.

