Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Древняя окаменелая кость
Древняя окаменелая кость
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 2:16

Неуверенный путь гиганта: следы рассказали о движении, которого не должно было быть

В Колорадо обнаружили цепочку следов динозавра с необычной асимметрией — Earth

В американском штате Колорадо учёные обнаружили цепочку окаменевших следов, которая сразу привлекла внимание своей необычной геометрией. По характеру отпечатков создаётся впечатление, что динозавр двигался с перекосом, словно прихрамывал или переносил нагрузку неравномерно. Эти следы пролежали в породе более 150 миллионов лет и сохранили детали походки древнего животного. Об этом сообщает Earth.

Где нашли следы и почему они так необычны

Находку зафиксировали недалеко от города Орей в Колорадо, на участке, который исследователи называют древней "дорогой". Общая длина тропы превышает 310 футов, а количество отчётливо различимых отпечатков достигает примерно 130. По форме и размеру следов учёные пришли к выводу, что их оставил крупный четвероногий динозавр с длинной шеей — представитель зауроподов.

Особенность маршрута заключается не только в его протяжённости, но и в конфигурации. Следы образуют извилистую линию с характерной петлёй, что встречается крайне редко. Подобные "кольцевые" траектории почти не известны в палеонтологической летописи и существенно отличаются от привычных прямых цепочек отпечатков.

Кто мог оставить эту тропу

Определить точный вид динозавра по одним лишь следам сложно, однако контекст эпохи даёт подсказки. В тот геологический период на территории нынешнего Колорадо обитали, в частности, камаразавры и диплодоки. Палеонтолог Университета Квинсленда Энтони Ромилио поясняет, что у этих зауроподов различалось распределение веса тела.

У камаразавра нагрузка сильнее приходилась на переднюю часть туловища, поэтому следы передних конечностей могли быть глубже. У диплодока, напротив, центр тяжести смещался к бёдрам, и более выраженными оказывались отпечатки задних лап. Эти различия помогают сузить круг возможных "авторов" тропы, но не дают окончательного ответа.

Почему говорят о возможной хромоте

Главная интрига находки связана не столько с видом динозавра, сколько с характером его движения. Исследователи проанализировали расстояния между шагами левой и правой стороны по всей длине маршрута и обнаружили статистически значимую разницу. Такое расхождение может указывать на старую травму, врождённую особенность походки или привычку нагружать одну сторону тела сильнее другой.

Важно, что эта асимметрия прослеживается на протяжении всей тропы, а не на отдельных участках. Это делает версию случайной ошибки менее вероятной и заставляет рассматривать более сложные поведенческие или физиологические причины.

Почему следы иногда ценнее костей

По словам Энтони Ромилио, именно следы дают уникальную информацию о жизни животного. Кости рассказывают о строении тела, тогда как отпечатки фиксируют движение живого существа: темп, длину шага, повороты и изменение нагрузки. В случае с длинными маршрутами можно анализировать даже реакцию на рельеф или возможные манёвры.

Хотя детальное изучение такой протяжённой тропы сложно с точки зрения логистики, современные цифровые методы значительно упростили задачу. Фотограмметрия, трёхмерные модели и карты высот позволяют измерять глубину каждого следа и выявлять тонкие различия, которые раньше оставались незаметными.

История открытия и значение находки

Интересно, что о петляющей тропе местные жители знали ещё с середины 1950-х годов. Однако до системного научного анализа дело дошло лишь сравнительно недавно — первые академические исследования, как уточняется, начались около пяти лет назад. Сегодня эта находка считается одной из самых необычных зауроподных дорожек из известных.

Петляющие маршруты, в отличие от прямых цепочек следов, расширяют понимание поведения динозавров. Они позволяют обсуждать не только скорость и размеры, но и возможные манёвры, реакции на окружающую среду или особенности походки. Хотя такие следы не дают однозначных ответов, они открывают новое поле для гипотез и делают картину жизни древних гигантов более живой и сложной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мумификация была формой арт-терапии для древних людей — Арриаза вчера в 17:33
Египтяне отдыхают: найдена мумификация, которая была терапией для целого народа

Исследование мумий чинчорро из пустыни Атакама показало: древняя мумификация могла быть не ритуалом, а арт-терапией против горя.

Читать полностью » Марс мог стать обитаемым раньше Земли — Шон Джордан доцент химии вчера в 14:17
Происхождение жизни не сходится по времени: взгляд на Марс делает историю тревожно логичной

Учёные снова обсуждают, могла ли жизнь попасть на Землю с Марса, но новые данные о геноме древнейших организмов ставят гипотезу под сомнение.

Читать полностью » Генетический анализ показал отсутствие одомашнивания у древних волков — National Geographic вчера в 13:15
Остров принял хищников — и не отпустил: волки жили рядом с людьми, но не стали собаками

На острове в Балтийском море нашли древних волков, живших рядом с людьми. Их геном показал: это были не собаки, а хищники, так и не ставшие домашними.

Читать полностью » В организме человека нашли неизвестные ранее формы РНК — bioRxiv вчера в 9:19
Организм скрывал это десятилетиями: обнаружены структуры, которые не должны существовать

В организме человека нашли необычные РНК-структуры, не похожие на вирусы и бактерии. Их происхождение и роль могут изменить взгляды на микробиом и эволюцию.

Читать полностью » Атмосферный состав Земли признан исключением, а не нормой — SETI Live вчера в 9:17
Мы искали соседей, а нашли тишину: новые расчёты меняют представление о жизни в галактике

Учёные всё чаще сомневаются в существовании Земли 2.0. Новые модели показывают, что подходящие для разума планеты могут быть редчайшим исключением в галактике.

Читать полностью » Статины снижают риск колоректального рака у пациентов с ВЗК — исследование вчера в 7:04
Статины и их неожиданная роль: как лекарства от холестерина снижают риск колоректального рака

Статины могут снижать риск колоректального рака у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, показывают результаты исследования.

Читать полностью » Разработан биоразлагаемый имплант для восстановления нерва сердца — STM вчера в 5:27
Операция на сердце прошла успешно, но оно начало стареть: причину нашли там, где не искали

Итальянские учёные выяснили, что правый блуждающий нерв помогает сердцу дольше оставаться "молодым" и защищает клетки от износа.

Читать полностью » Археологи нашли бронзовые и железные артефакты в коммуне Сон Ким 2 — музей Хатиня вчера в 1:15
Здесь жили, уходили и возвращались: горная долина стала ловушкой времени

Под рисовыми террасами во Вьетнаме обнаружили артефакты разных эпох. Находки указывают на тысячелетнюю историю поселений в горном районе Хатиня.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Котёнок может отказаться от лотка из-за наполнителя — ветеринар
Дом
Метод пятиминуток помогает начать уборку без усталости — клинеры
Садоводство
Хрен даёт новые побеги из обломков корней спустя годы — садоводы
Красота и здоровье
Яркий и удобный образ поможет встретить Новый год активно — стилисты
Красота и здоровье
Психиатр Барзилай связал смартфон в 12 лет с повышенным риском ожирения
Происшествия
Рейс Москва—Калининград задержали почти на сутки из-за погоды — Осторожно, новости
Мир
Работу Трампа не одобряют 56% американцев — Economist и YouGov
ЦФО
2025 год стал самым тёплым в Москве за 246 лет — МГУ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet