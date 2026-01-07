Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Одышка при ходьбе у мужчины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 6:25

Сердце платит двойную цену за инфаркт: новый препарат отменяет вторую, скрытую плату

Инфаркт опасен не только из-за закупорки сосуда, но и из-за того, как на него реагирует иммунная система. Учёные из Йельской медицинской школы предложили способ уменьшить повреждение сердечной мышцы, которое нередко усиливают нейтрофилы — самые "быстрые" клетки врождённого иммунитета. В основе подхода — перевод этих клеток в более спокойное состояние, похожее на ночной режим работы. Результаты опубликованы в Journal of Experimental Medicine.

Почему нейтрофилы могут вредить сердцу

Нейтрофилы первыми прибывают к месту травмы или инфекции: они уничтожают микробы, запускают воспаление и помогают организму начать восстановление. Но у этой скорости есть обратная сторона. Во время инфаркта, когда ткани испытывают кислородное голодание и часть клеток погибает, нейтрофилы выбрасывают активные химические вещества и ферменты, которые могут задевать не только повреждённые участки, но и здоровые клетки вокруг очага.

Эта "побочная" агрессия делает воспаление одним из ключевых факторов, влияющих на объём поражения миокарда и дальнейшее восстановление. Слишком сильная реакция увеличивает рубцевание, ухудшает сокращение сердца и повышает риск осложнений.

Биологические часы и утренние инфаркты

Исследователи напоминают: нейтрофилы подчиняются циркадным ритмам. Днём они более активны и склонны действовать агрессивнее, а ночью их поведение становится мягче. Это помогает объяснить известный медицинский факт: утренние инфаркты в среднем протекают тяжелее, чем ночные, поскольку иммунный ответ в начале дня может быть более разрушительным.

По сути, организм в разное время суток запускает одну и ту же защитную программу с разной "громкостью". И если научиться регулировать эту громкость, можно снизить вред от воспаления, не лишая организм защиты.

Как работает препарат ATI2341

В работе Йельской группы использовали экспериментальное соединение ATI2341 и проверили его действие на мышах. Препарат действует как активатор рецептора нейтрофилов и способен переключать их в более спокойное, "ночное" состояние даже в дневное время.

После инфаркта у животных, получивших ATI2341, повреждение сердечной мышцы оказалось меньше, а показатели работы миокарда - лучше. Учёные связывают это с тем, что нейтрофилы под действием препарата меняли свою "тактику": они стремились ближе к центру поражённой зоны. Это снижало вероятность того, что агрессивные вещества будут попадать на относительно здоровые ткани по краям очага.

Важный момент: иммунитет не отключается

Один из главных рисков любой противовоспалительной терапии - ослабление защиты от инфекций. В данном случае исследователи отмечают, что у мышей сохранялась способность эффективно бороться с инфекционными угрозами. То есть идея не в том, чтобы убрать нейтрофилы или выключить их полностью, а в том, чтобы сделать их поведение более аккуратным и направленным.

Авторы считают, что "перевод в ночной режим" может стать основой для лекарств, которые помогут контролировать воспаление после инфаркта и защищать сердце без потери иммунной устойчивости. Следующий шаг — расширение исследований и проверка подхода на добровольцах.

Закрывая одну из самых уязвимых точек инфаркта — вторичное повреждение от собственного воспаления — этот метод может дать врачам новый инструмент: не бороться с иммунитетом, а тонко настраивать его реакцию в критический момент.

Читайте также

Миграция Юпитера позволила Земле сохранить стабильную орбиту — Science Advances вчера в 9:53
Падение было неизбежным: Землю тянуло в Солнце, и вдруг вмешался неожиданный фактор

Исследование показывает, как ранняя миграция Юпитера изменила судьбу внутренних планет и помогла Земле занять устойчивое место в Солнечной системе.

Читать полностью » Аммоний в метеорите может быть источником азота для зарождения жизни — СПбГУ вчера в 9:34
Космос снабдил Землю азотом для жизни: доказательство лежало в музее

Учёные СПбГУ нашли новый минерал с аммонием в метеорите Orgueil. Открытие может изменить взгляд на роль космических материалов в зарождении жизни.

Читать полностью » Китайские астронавты завершили месячную спелеотренировку в Улуне — CMSA вчера в 9:29
Астронавты спустились в ад с влажностью 99%: зачем Китай устроил им спелео-пытку для полёта на Луну

Китай впервые провёл спелеотренировку для астронавтов: 28 участников жили в пещере при 8°C и влажности до 99%, отрабатывая выживание и стресс.

Читать полностью » Редкий вид кораллов Paraminabea inflata впервые нашли в Гонконге — SCMP вчера в 8:38
У берегов мегаполиса нашли сокровища: редчайшие кораллы, которых больше нет нигде в Китае

У берегов Гонконга нашли два новых вида мягких кораллов: один стал третьим в регионе, другой впервые зарегистрировали у побережья Китая.

Читать полностью » Солнце уничтожит растения из-за нехватки CO₂ — учёные Чикагского университета вчера в 8:17
Солнце медленно убивает всё живое: учёные вычислили, когда на Земле закончится еда

Учёные смоделировали, как рост светимости Солнца постепенно снизит CO₂ и поставит под угрозу растительность. Два сценария дают разные сроки конца.

Читать полностью » Золотое кольцо с синим камнем обнаружили в старейшем городе Норвегии — Осхейм вчера в 5:22
Женская рука и королевская кровь: кому принадлежало крошечное золотое кольцо из Тёнсберга

В центре Тёнсберга нашли редкое средневековое золотое кольцо с синим "сапфиром". Эксперты считают его признаком высокого статуса владельца.

Читать полностью » У берегов Коста-Рики поймали акулу с золотистой окраской — New-Science.ru вчера в 4:18
Необычная акула пережила океан: яркая окраска должна была выдать её, но она выросла до двух метров

У берегов Коста-Рики поймали и отпустили "золотую" акулу-няньку: учёные объяснили редкую окраску сочетанием двух аномалий.

Читать полностью » Владение несколькими языками снизило старение мозга на 50% — Nature Aging 05.01.2026 в 22:37
Старость откладывается на потом: привычка, которая обманывает мозг и замедляет его износ

Учёные выяснили, что регулярное использование нескольких языков может замедлять когнитивное старение мозга и потенциально снижать риски деменции.

Читать полностью »

