Врач держит стетоскоп
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 10:45

Две угрозы — один разрез: в Кабардино-Балкарии хирурги провели уникальную операцию на позвоночнике и артерии

В Кабардино-Балкарии хирурги успешно выполнили сложную операцию 62-летнему пациенту, совместив нейрохирургическое вмешательство на позвоночнике и сосудистую реконструкцию. У мужчины диагностировали стеноз позвоночного канала, выраженные проявления межпозвонковых грыж и критическое сужение артерии, вызванное атеросклеротическими бляшками. Уникальность подхода заключалась в выполнении всех манипуляций через единый доступ. Пациент был выписан из стационара через пять суток после процедуры в удовлетворительном состоянии.

Комплексная патология и риски

Состояние пациента требовало немедленного вмешательства, так как сочетание хронических заболеваний создавало серьезную угрозу для жизни. Болевой синдром в шейном отделе был спровоцирован сужением позвоночного канала и компрессией нервных окончаний грыжами межпозвонковых дисков.

Параллельно развивающаяся сосудистая патология значительно осложняла клиническую картину. Одна из магистральных артерий была практически полностью перекрыта атеросклеротическими бляшками, что создавало высокий риск развития ишемического инсульта в ближайшей перспективе.

Медицинская команда хирургического центра приняла решение о проведении поэтапной коррекции, чтобы минимизировать нагрузку на организм 62-летнего мужчины. Такой подход позволил одновременно устранить механическое сдавление спинного мозга и восстановить необходимый уровень кровоснабжения головного мозга.

Ход хирургического вмешательства

Первая часть операции была сфокусирована на работе нейрохирургов с позвоночным столбом. Специалисты провели декомпрессию, освободив сдавленные ткани спинного мозга и нервные корешки, после чего установили межтеловые кейджи для стабилизации позвоночника.

Затем хирурги перешли ко второму этапу вмешательства, направленному на сосудистую систему. Врачи успешно удалили атеросклеротические образования, обеспечив полноценный кровоток в пораженной артерии, что позволило снять угрозу сосудистой катастрофы.

"Применение подобных мультидисциплинарных подходов в региональных центрах демонстрирует эффективность интеграции нейрохирургии и сосудистой хирургии. Когда врачи решают несколько критических проблем организма в рамках одной операции, это значительно снижает общую хирургическую агрессию. Для пациента это означает сокращение времени под наркозом и меньший риск осложнений. Развитие таких технологий внутри страны существенно влияет на качество жизни населения в регионах"

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Реабилитация и преимущества метода

Ключевым технологическим преимуществом данной операции стало использование техники единого доступа. Использование всего одного разреза позволило значительно снизить объем кровопотери и травматичность тканей, что критически важно для пациентов старшего возраста.

Наличие минимального операционного шва способствует более комфортному протеканию послеоперационного периода и быстрому возвращению к привычному образу жизни. Такой формат вмешательства требует высокого уровня профессиональной подготовки и координации между разными хирургическими специализациями.

Стабильное состояние пациента после завершения всех этапов процедуры позволило медикам выписать мужчину уже на пятые сутки. Дальнейшие прогнозы специалистов оцениваются как благоприятные при соблюдении рекомендаций по восстановлению.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Морской шелковый путь: как дагестанский порт стал главным выходом для урожая в Иран вчера в 13:46

Махачкалинский порт усиливает позиции в международной торговле, становясь важным звеном в цепочке поставок сельскохозяйственной продукции в страны Запада.

Читать полностью » Боксерский десант высадится в Махачкале: масштабное шоу обещает собрать полные трибуны вчера в 13:42

Махачкала готовится стать центром притяжения для мирового боксерского сообщества, принимая атлетов высшего класса на обновленной городской арене.

Читать полностью » Пятьсот тысяч историй болезней: чеченские медики подвели черту под годовым мониторингом 23.03.2026 в 16:58

Итоги масштабного медицинского мониторинга в республике вскрыли неочевидные факторы, которые влияют на формирование физического состояния юных жителей.

Читать полностью » Двойная тяга в цеху: в Ставрополе готовят станок, способный делать две детали сразу 23.03.2026 в 16:58

Студенты спроектировали промышленное устройство, которое решает главную проблему малого бизнеса, объединяя разрозненные процессы в единый быстрый цикл.

Читать полностью » Огромные зарплаты в условиях кадрового голода: как республики Северного Кавказа остаются в тени 23.03.2026 в 15:15

Структурные изменения на рынке труда 2025 года разоблачают глубокие разрывы в доходах между регионами и отраслями.

Читать полностью » Чужие среди своих: удивительная находка в горах Кавказа указывает на далёкие контакты 23.03.2026 в 15:06

Неожиданная партия предметов декора в горном убежище заставила специалистов по-новому взглянуть на то, как общались между собой группы древних людей.

Читать полностью » Мошенники вышли на охоту: рост атак под видом налоговых инспекторов пугает жителей Дагестана 22.03.2026 в 16:15

В Дагестане мошенники активизировались, используя страх граждан перед налогами. Узнайте, как избежать обмана.

Читать полностью » Не только море и горы: Дагестан внезапно возглавил рейтинг доступного отдыха в России 22.03.2026 в 16:08

Российский регион неожиданно обошёл конкурентов по стоимости размещения, предложив туристам идеальный баланс между ценой и качеством отдыха в этом сезоне.

Читать полностью »

Новости
СФО
Пенсии подняли, а цены убежали — пожилые новосибирцы так и не узнали, куда делась прибавка
СФО
Дисциплина вместо кассовых разрывов: как изменилось финансовое поведение новосибирцев
СФО
Рельсы вместо полос: в Новосибирске предложили радикальный план борьбы с дорожными пробками
СФО
Недобросовестная конкуренция уходит в прошлое: в Хакасии назревают изменения в работе маркетплейсов
СФО
Купировать распространение: как охотники помогут Алтайскому краю остановить волну бешенства
СФО
Крылья против рыболовного флота: власти Алтая решились на радикальные меры из-за роста стай
СФО
Сибирь становится ближе к морю: новая воздушная магистраль свяжет Иркутск с черноморским берегом
СФО
50% возврата: более сотни жителей Хакасии воспользовались льготой по страхованию авто
