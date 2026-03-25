В Кабардино-Балкарии хирурги успешно выполнили сложную операцию 62-летнему пациенту, совместив нейрохирургическое вмешательство на позвоночнике и сосудистую реконструкцию. У мужчины диагностировали стеноз позвоночного канала, выраженные проявления межпозвонковых грыж и критическое сужение артерии, вызванное атеросклеротическими бляшками. Уникальность подхода заключалась в выполнении всех манипуляций через единый доступ. Пациент был выписан из стационара через пять суток после процедуры в удовлетворительном состоянии.

Комплексная патология и риски

Состояние пациента требовало немедленного вмешательства, так как сочетание хронических заболеваний создавало серьезную угрозу для жизни. Болевой синдром в шейном отделе был спровоцирован сужением позвоночного канала и компрессией нервных окончаний грыжами межпозвонковых дисков.

Параллельно развивающаяся сосудистая патология значительно осложняла клиническую картину. Одна из магистральных артерий была практически полностью перекрыта атеросклеротическими бляшками, что создавало высокий риск развития ишемического инсульта в ближайшей перспективе.

Медицинская команда хирургического центра приняла решение о проведении поэтапной коррекции, чтобы минимизировать нагрузку на организм 62-летнего мужчины. Такой подход позволил одновременно устранить механическое сдавление спинного мозга и восстановить необходимый уровень кровоснабжения головного мозга.

Ход хирургического вмешательства

Первая часть операции была сфокусирована на работе нейрохирургов с позвоночным столбом. Специалисты провели декомпрессию, освободив сдавленные ткани спинного мозга и нервные корешки, после чего установили межтеловые кейджи для стабилизации позвоночника.

Затем хирурги перешли ко второму этапу вмешательства, направленному на сосудистую систему. Врачи успешно удалили атеросклеротические образования, обеспечив полноценный кровоток в пораженной артерии, что позволило снять угрозу сосудистой катастрофы.

"Применение подобных мультидисциплинарных подходов в региональных центрах демонстрирует эффективность интеграции нейрохирургии и сосудистой хирургии. Когда врачи решают несколько критических проблем организма в рамках одной операции, это значительно снижает общую хирургическую агрессию. Для пациента это означает сокращение времени под наркозом и меньший риск осложнений. Развитие таких технологий внутри страны существенно влияет на качество жизни населения в регионах" Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Реабилитация и преимущества метода

Ключевым технологическим преимуществом данной операции стало использование техники единого доступа. Использование всего одного разреза позволило значительно снизить объем кровопотери и травматичность тканей, что критически важно для пациентов старшего возраста.

Наличие минимального операционного шва способствует более комфортному протеканию послеоперационного периода и быстрому возвращению к привычному образу жизни. Такой формат вмешательства требует высокого уровня профессиональной подготовки и координации между разными хирургическими специализациями.

Стабильное состояние пациента после завершения всех этапов процедуры позволило медикам выписать мужчину уже на пятые сутки. Дальнейшие прогнозы специалистов оцениваются как благоприятные при соблюдении рекомендаций по восстановлению.