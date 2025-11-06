Фермент, который может перевернуть лечение Альцгеймера: учёные нашли неожиданного защитника мозга

Ферменты — невидимые защитники нашего организма. Они запускают важнейшие химические реакции, обеспечивая работу органов и тканей. Недавнее исследование американских учёных из Медицинского центра Джонса Хопкинса показало, что один из таких ферментов — биливердинредуктаза А (BVRA) — выполняет гораздо более сложную и значимую функцию, чем предполагалось ранее.

Новая роль старого фермента

Долгое время BVRA рассматривали как элемент, участвующий в превращении биливердина в билирубин — желчный пигмент, необходимый для переработки продуктов распада гемоглобина. Однако, как выяснилось, этот фермент не просто биохимический "переключатель".

Исследователи обнаружили, что BVRA активно защищает клетки головного мозга от окислительного стресса - состояния, при котором в организме накапливаются активные формы кислорода. Эти молекулы разрушают клеточные мембраны, белки и даже ДНК. Для нейронов, которые крайне чувствительны к повреждениям, такой стресс становится особенно опасным и может привести к развитию тяжёлых заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

"Он напрямую защищает клетки мозга от окислительного повреждения", — сообщили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) авторы исследования, ссылаясь на данные лабораторных экспериментов.

Как BVRA помогает мозгу

Учёные выяснили, что BVRA взаимодействует с белком NRF2, известным как главный "координатор" антиоксидантной защиты клеток. NRF2 регулирует активность генов, отвечающих за синтез молекул, способных нейтрализовать свободные радикалы.

Когда BVRA отсутствует, этот защитный механизм нарушается: NRF2 теряет способность полноценно запускать антиоксидантные процессы, и клетки становятся беззащитными перед окислителями.

Таким образом, BVRA выполняет роль своеобразного "ключа активации" NRF2. В присутствии фермента запускается цепная реакция, усиливающая выработку природных антиоксидантов и защитных белков.

Эксперименты на мышах

Во время опытов на лабораторных животных учёные наблюдали, как BVRA и NRF2 образуют комплекс, который активирует целую группу генов. Эти гены регулируют:

транспортировку кислорода в клетках,

функционирование митохондрий — энергетических центров нейронов,

обмен сигнальными молекулами иммунной системы.

Важно, что защитная функция BVRA не связана с его основной задачей — образованием билирубина. Это открытие стало настоящим прорывом: фермент оказался частью более сложной системы поддержания нейронного здоровья.

Почему это открытие важно

Окислительный стресс — один из главных факторов старения и дегенерации нервной ткани. Его воздействие ускоряет развитие болезни Альцгеймера, Паркинсона и других неврологических патологий.

Понимание того, как BVRA регулирует работу NRF2, даёт исследователям новый инструмент для поиска способов защиты мозга. Возможно, в будущем будут созданы препараты, способные стимулировать взаимодействие BVRA и NRF2, тем самым предотвращая разрушение нейронов.

Возможные направления применения

Разработка лекарств для профилактики нейродегенеративных болезней. Тестирование активности BVRA как биомаркера устойчивости мозга к стрессу. Изучение генетических мутаций BVRA для оценки индивидуальных рисков болезней.

А что если…

Учёные уже выдвигают гипотезу, что поддержание активности BVRA может замедлять старение мозга. Если эту идею подтвердят клинические испытания, в будущем появятся новые нейропротекторные препараты, работающие на уровне клеточных взаимодействий, а не просто блокирующие симптомы.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Возможность разработки новых методов лечения Пока подтверждено только на животных моделях Расширение понимания клеточной защиты мозга Неясно, насколько безопасно искусственное усиление BVRA Новые подходы к профилактике деменции Требуются долгосрочные исследования на людях

Интересные факты

Биливердинредуктаза А присутствует не только в мозге, но и в печени, сердце и почках, где тоже выполняет защитные функции. Белок NRF2 часто называют "внутренним щитом" организма от старения. Витамины C и E помогают поддерживать антиоксидантную активность NRF2, а значит, опосредованно усиливают и действие BVRA.

Исторический контекст

BVRA был открыт ещё в середине XX века, но долгое время считался второстепенным ферментом, необходимым лишь для обмена пигментов. Лишь с развитием молекулярной биологии стало ясно, что он участвует в регуляции сложных клеточных процессов.

Теперь, спустя десятилетия, этот "старый знакомый" фермент снова оказался в центре внимания — уже как возможный ключ к долголетию и сохранению памяти.