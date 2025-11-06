Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дофамин и нейроны
Дофамин и нейроны
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована вчера в 23:53

Фермент, который может перевернуть лечение Альцгеймера: учёные нашли неожиданного защитника мозга

PNAS: BVRA взаимодействует с NRF2 для защиты нейронов от окислительного стресса

Ферменты — невидимые защитники нашего организма. Они запускают важнейшие химические реакции, обеспечивая работу органов и тканей. Недавнее исследование американских учёных из Медицинского центра Джонса Хопкинса показало, что один из таких ферментов — биливердинредуктаза А (BVRA) — выполняет гораздо более сложную и значимую функцию, чем предполагалось ранее.

Новая роль старого фермента

Долгое время BVRA рассматривали как элемент, участвующий в превращении биливердина в билирубин — желчный пигмент, необходимый для переработки продуктов распада гемоглобина. Однако, как выяснилось, этот фермент не просто биохимический "переключатель".

Исследователи обнаружили, что BVRA активно защищает клетки головного мозга от окислительного стресса - состояния, при котором в организме накапливаются активные формы кислорода. Эти молекулы разрушают клеточные мембраны, белки и даже ДНК. Для нейронов, которые крайне чувствительны к повреждениям, такой стресс становится особенно опасным и может привести к развитию тяжёлых заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

"Он напрямую защищает клетки мозга от окислительного повреждения", — сообщили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) авторы исследования, ссылаясь на данные лабораторных экспериментов.

Как BVRA помогает мозгу

Учёные выяснили, что BVRA взаимодействует с белком NRF2, известным как главный "координатор" антиоксидантной защиты клеток. NRF2 регулирует активность генов, отвечающих за синтез молекул, способных нейтрализовать свободные радикалы.

Когда BVRA отсутствует, этот защитный механизм нарушается: NRF2 теряет способность полноценно запускать антиоксидантные процессы, и клетки становятся беззащитными перед окислителями.

Таким образом, BVRA выполняет роль своеобразного "ключа активации" NRF2. В присутствии фермента запускается цепная реакция, усиливающая выработку природных антиоксидантов и защитных белков.

Эксперименты на мышах

Во время опытов на лабораторных животных учёные наблюдали, как BVRA и NRF2 образуют комплекс, который активирует целую группу генов. Эти гены регулируют:

  • транспортировку кислорода в клетках,
  • функционирование митохондрий — энергетических центров нейронов,
  • обмен сигнальными молекулами иммунной системы.

Важно, что защитная функция BVRA не связана с его основной задачей — образованием билирубина. Это открытие стало настоящим прорывом: фермент оказался частью более сложной системы поддержания нейронного здоровья.

Почему это открытие важно

Окислительный стресс — один из главных факторов старения и дегенерации нервной ткани. Его воздействие ускоряет развитие болезни Альцгеймера, Паркинсона и других неврологических патологий.

Понимание того, как BVRA регулирует работу NRF2, даёт исследователям новый инструмент для поиска способов защиты мозга. Возможно, в будущем будут созданы препараты, способные стимулировать взаимодействие BVRA и NRF2, тем самым предотвращая разрушение нейронов.

Возможные направления применения

  1. Разработка лекарств для профилактики нейродегенеративных болезней.

  2. Тестирование активности BVRA как биомаркера устойчивости мозга к стрессу.

  3. Изучение генетических мутаций BVRA для оценки индивидуальных рисков болезней.

А что если…

Учёные уже выдвигают гипотезу, что поддержание активности BVRA может замедлять старение мозга. Если эту идею подтвердят клинические испытания, в будущем появятся новые нейропротекторные препараты, работающие на уровне клеточных взаимодействий, а не просто блокирующие симптомы.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Возможность разработки новых методов лечения Пока подтверждено только на животных моделях
Расширение понимания клеточной защиты мозга Неясно, насколько безопасно искусственное усиление BVRA
Новые подходы к профилактике деменции Требуются долгосрочные исследования на людях

Интересные факты

  1. Биливердинредуктаза А присутствует не только в мозге, но и в печени, сердце и почках, где тоже выполняет защитные функции.

  2. Белок NRF2 часто называют "внутренним щитом" организма от старения.

  3. Витамины C и E помогают поддерживать антиоксидантную активность NRF2, а значит, опосредованно усиливают и действие BVRA.

Исторический контекст

BVRA был открыт ещё в середине XX века, но долгое время считался второстепенным ферментом, необходимым лишь для обмена пигментов. Лишь с развитием молекулярной биологии стало ясно, что он участвует в регуляции сложных клеточных процессов.

Теперь, спустя десятилетия, этот "старый знакомый" фермент снова оказался в центре внимания — уже как возможный ключ к долголетию и сохранению памяти.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

PNAS: мужской мозг стареет быстрее женского вчера в 19:03
Стереотип рухнул: мужской мозг истончается на глазах — и это не шутки, а факт

Учёные из Университета Осло выяснили, что мужской мозг стареет немного быстрее женского — вопреки распространённому стереотипу.

Читать полностью » Астрофизик Грэм: чёрная дыра поглотила звезду, вызвав вспышку в 10 триллионов Солнц вчера в 18:57
Страшная Барби в космосе: чёрная дыра разорвала звезду— вспышка, которая перевернула наши представления

Астрономы зафиксировали самую мощную вспышку энергии во Вселенной — чёрная дыра "Страшная Барби" поглотила звезду, излучив свет в 10 триллионов Солнц.

Читать полностью » Археолог Барберена: древняя ДНК Аргентины раскрыла популяцию, существовавшую 8500 лет вчера в 18:54
ДНК раскрыла шок: в Центральной Аргентине обнаружен народ, о котором история молчала веками

Учёные впервые расшифровали древнюю ДНК из Центральной Аргентины и обнаружили загадочную популяцию, жившую здесь почти 8500 лет.

Читать полностью » Кандидат физических наук Уиссел: радиовсплески ANITA приходят под углом ниже горизонта вчера в 17:51
Лёд Антарктиды играет злые шутки: радиосигналы кажутся из-под земли, а наука ищет ответ

Загадочные радиосигналы, зафиксированные над Антарктидой, до сих пор не имеют объяснения. Учёные готовят новый детектор, чтобы разгадать тайну.

Читать полностью » Доцент Моро: кратковременное голодание не снижает когнитивные функции у взрослых вчера в 17:47
Голодание 12 часов — не враг мозга: взрослые думают острее, чем сытые

Новое исследование показало, что кратковременное голодание не мешает мозгу работать эффективно — но есть одно важное исключение.

Читать полностью » Морской биолог Ривас: косатки поедают только печень акул после обездвиживания вчера в 16:42
Акулы в трансе от косаток: хищники океана раскрыли секрет безоружной победы

Учёные зафиксировали в Калифорнийском заливе уникальный метод охоты косаток на акул. Хищники используют сложную тактику, которая позволяет им обездвиживать добычу и добывать самый питательный ресурс.

Читать полностью » Брайант: звёзды на поздних стадиях эволюции уничтожают близкие экзопланеты вчера в 16:35
Тихий ужас космоса: приливные силы заставляют планеты кружить по спирали прямо в пасть звезды

Учёные проанализировали почти полмиллиона звёзд и обнаружили, что звёзды-гиганты могут "пожирать" ближайшие к ним планеты-гиганты, уменьшая их число на поздних стадиях.

Читать полностью » Исследователи FMI с помощью ИИ раскрыли механизм, по которому ДНК задаёт тип клетки — NGN2 и MyoD1 вчера в 15:38
Когда ДНК говорит шёпотом: учёные расшифровали язык, по которому клетки выбирают свою судьбу

Учёные из Базеля расшифровали, как факторы транскрипции направляют стволовые клетки по пути развития. Это открытие раскрывает "язык ДНК" и приближает биологию к управлению судьбой клетки.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Уверенное поведение помогает избежать навязчивых советов в спортзале — считают психологи
Наука
Телескоп Иноуэ помог обнаружить крутильные волны Альвена в короне Солнца
Красота и здоровье
Дерматологи напомнили: окна не защищают от UVA-лучей и синего света экранов
Красота и здоровье
Исследования подтвердили: питание на основе растительных продуктов снижает риск инсульта и ишемии сердца
Спорт и фитнес
Психотерапевт Антон Шестаков: регулярные тренировки укрепляют психику и формируют внутреннюю устойчивость
Туризм
Белиз для туристов: как комфортно путешествовать в стране с высокой преступностью
Дом
Белизна, соль и лимонная кислота очищают унитаз без химии
Авто и мото
Хэтчбеки и седаны наиболее подходят в качестве первой машины для избежания стресса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet