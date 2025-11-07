Диагнозы множатся, но не болезни: как СДВГ и аутизм стали модным ярлыком века

За последние годы выражения вроде "у меня СДВГ" или "мой ребёнок в спектре" стали звучать куда чаще. Кажется, будто вокруг всё больше людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или расстройством аутистического спектра (РАС). Однако специалисты утверждают: это не вспышка эпидемии, а результат того, что общество научилось лучше замечать и понимать эти состояния.

"Количество диагнозов увеличилось, но это не значит, что самих случаев стало больше", — пояснил психиатр Луис Аугусто Роде.

Что скрывается за аббревиатурами СДВГ и РАС

Синдром дефицита внимания и гиперактивности

СДВГ — это нейроразвитийное расстройство, при котором нарушается работа областей мозга, отвечающих за внимание, контроль импульсов и поведение. Оно чаще всего проявляется в детстве и может сопровождать человека всю жизнь. Проблемы с концентрацией, импульсивность, забывчивость, повышенная активность — типичные признаки СДВГ.

Главная сложность в том, что лабораторных тестов для постановки диагноза не существует. Врачи ориентируются на клиническое наблюдение, собирают данные от родителей, педагогов, коллег. Лечение подбирается индивидуально и обычно включает поведенческую терапию, консультации психолога и, при необходимости, медикаменты, назначенные психиатром.

Расстройство аутистического спектра

РАС также относится к нарушениям нейроразвития, но проявляется прежде всего в сфере коммуникации и восприятия мира. У человека с РАС могут быть трудности с речью, социальным взаимодействием и эмоциональными реакциями. Нередко наблюдается склонность к однообразным действиям и узким интересам.

По данным специалистов, признаки аутизма становятся заметными уже в первые месяцы жизни. Диагноз ставится обычно к трём годам, но спектр проявлений очень широк: от лёгких форм, когда человек живёт самостоятельно, до тяжёлых, требующих постоянной поддержки. Терапия направлена не на "вылечивание", а на развитие адаптационных навыков и улучшение качества жизни. Здесь работают команды врачей, логопедов, психологов и эрготерапевтов.

Почему диагнозов стало больше

Рост числа диагностированных случаев связан не с реальным увеличением распространённости, а с изменением подходов. Медицинское сообщество пересмотрело критерии диагностики, а общество стало внимательнее относиться к психическому здоровью. Сегодня о СДВГ и аутизме говорят открыто, появляются обучающие программы и доступ к психологической помощи.

"Раньше аутизмом считались только тяжёлые формы без речи. Теперь спектр шире, и это увеличило количество диагнозов", — отметил Луис Аугусто Роде.

Ещё десять лет назад СДВГ чаще диагностировали у мальчиков, так как гиперактивность бросалась в глаза. Девочки же чаще демонстрируют невнимательность и внутреннюю отвлечённость, а не бурное поведение. Сейчас врачи учитывают эти различия, и число женских диагнозов выросло.

РАС тоже стал шире трактоваться. Людей, которые раньше считались просто "нелюдимыми" или "с особым характером", сегодня чаще направляют на обследование. Расширение спектра — шаг к тому, чтобы помочь большему числу людей адаптироваться к жизни, а не остаться без поддержки.

Сравнение: СДВГ и РАС

Параметр СДВГ РАС Основная особенность Нарушение внимания и импульсивность Трудности общения и восприятия Возраст проявления С раннего детства С первых месяцев жизни Диагностика Клиническое наблюдение Комплексное обследование Лечение Поведенческая терапия, медикаменты Мультидисциплинарная терапия Излечимость Не излечивается, но корректируется Не излечивается, но компенсируется

Как действовать шаг за шагом

Наблюдать. Отмечайте особенности поведения, не торопитесь с выводами. Консультироваться. Обратитесь к психиатру или нейропсихологу. Собрать информацию. Изучите авторитетные источники, избегайте "советов" из соцсетей. Следовать плану лечения. Регулярность занятий и общения с терапевтом даёт устойчивый результат. Поддерживать. Людям с СДВГ и РАС важны принятие и безопасная среда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: доверие диагнозам из интернета.

Последствие: ложное самоопределение, тревожность, стигматизация.

Альтернатива: официальная консультация у специалиста, тестирование в лицензированном центре.

Ошибка: ожидание "вылечивания".

Последствие: разочарование и потеря мотивации.

Альтернатива: работа на адаптацию и развитие сильных сторон.

Ошибка: сравнение с "нормой".

Последствие: ухудшение самооценки.

Альтернатива: принятие нейроразнообразия и индивидуальности.

А что если диагноз поставлен?

Жизнь с СДВГ или РАС не обречена на трудности. При правильной поддержке человек может учиться, работать и строить отношения. Главное — принять особенности как часть себя и научиться использовать их в плюс. Многие успешные предприниматели и творческие люди открыто говорят о своём диагнозе, доказывая: "спектр" — не приговор.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Плюсы Минусы Ранняя помощь и адаптация Возможность гипердиагностики Снижение тревожности у семьи Социальная стигма Повышение качества жизни Риск избыточного медикаментозного вмешательства

FAQ

Как отличить СДВГ от обычной рассеянности?

Если невнимательность постоянно мешает учёбе, работе и общению, стоит обратиться к специалисту.

Можно ли вылечить аутизм?

Нет, но можно улучшить навыки общения, социализацию и повседневные умения с помощью комплексной терапии.

Сколько стоит диагностика?

Цена зависит от региона и клиники: от 5 до 20 тысяч рублей за полное обследование.

Что лучше: таблетки или терапия?

Обычно комбинируют оба подхода: лекарства помогают снять остроту симптомов, терапия — развить самоконтроль.

Мифы и правда

Миф: СДВГ — результат плохого воспитания.

Правда: это нейробиологическое состояние, а не каприз или лень.

Миф: аутизм вызывают прививки.

Правда: ни одно исследование не подтвердило связи между вакцинацией и РАС.

Миф: дети перерастут СДВГ.

Правда: симптомы могут меняться, но особенности сохраняются и во взрослом возрасте.

Интересные факты

У 70% людей с СДВГ есть как минимум одно сопутствующее расстройство — тревожное, депрессивное или расстройство сна. Среди взрослых с РАС встречаются талантливые программисты, дизайнеры и математики — аутизм часто связан с усиленной концентрацией на деталях. В мире около 1% населения имеет диагноз РАС, но уровень осведомлённости и помощи сильно различается по странам.

Исторический контекст

Ещё в середине XX века аутизм воспринимался как эмоциональное расстройство, вызванное "холодным материнством". Только к 1980-м годам учёные признали его нейроразвитием, а не следствием воспитания. СДВГ также долго считали "детской гиперактивностью", пока в 1990-е не выяснилось, что он сохраняется и во взрослом возрасте.