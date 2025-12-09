Мозг чинит себя, как мастер на все руки: нейроны прорастают, несмотря на возраст

Воображение, сон и даже привычки человека могут влиять на способность мозга к восстановлению. Долгое время считалось, что нервные клетки не восстанавливаются вовсе, но современные исследования показывают: мозг способен создавать новые связи и частично возрождать нейронные структуры. Об этом рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова в беседе с изданием Pravda. Ru.

Частичная регенерация мозга

Мнение о полной гибели нервных клеток после повреждения оказалось устаревшим. Учёные доказали, что мозг сохраняет ограниченную способность к восстановлению, особенно в областях, связанных с обучением и памятью. По словам Сувориновой, часть нейронов действительно погибает, но их функции могут взять на себя соседние клетки. В повреждённых участках формируются новые нервные связи, а иногда появляются и новые клетки.

"Нельзя утверждать, что нервные клетки вовсе не восстанавливаются. Они способны к частичному восстановлению — прорастают новые нейроны, формируются новые связи между ними. Повреждённые участки компенсируются за счёт активности здоровых клеток", — пояснила Наталья Суворинова.

Такие процессы, по словам специалиста, особенно активны в молодом возрасте, когда пластичность мозга выше. С возрастом скорость образования новых нейронных соединений снижается, но не исчезает полностью.

Роль образа жизни

Медикаменты способны стимулировать активность нервных клеток, однако фармакологические средства — не единственный путь поддержки мозга. Суворинова отмечает, что образ жизни оказывает прямое влияние на состояние нервной системы. Регулярный сон, отказ от вредных привычек, физическая активность и пребывание на свежем воздухе помогают поддерживать когнитивные функции.

"Огромное значение имеет и питание: важно ограничивать тяжёлые животные жиры и включать в рацион продукты, поддерживающие здоровье сосудов и мозга", — добавила эксперт.

Врач подчеркнула, что со временем мозг естественным образом уменьшается в объёме, а часть нервной ткани утрачивается. При этом определить точное количество сохранившихся клеток невозможно — таких методов диагностики пока не существует. Тем не менее даже при этих изменениях человеческий мозг остаётся способным к адаптации и самообновлению.