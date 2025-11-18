Шизофрения меняет карту мозга: отпечаток пальца разума, который ломает эмоции и решения
Понять, как именно мозг формирует и поддерживает нейронные связи при психических расстройствах, — задача, за которой стоит будущее диагностики и терапии. Совместная работа учёных из РЭУ имени Г. В. Плеханова, СамГМУ и Пловдивского медицинского университета стала одним из шагов к этому пониманию. Исследователи подробно изучили, как изменяется работа мозга у людей с диагнозом "шизофрения", и смогли выявить важные особенности функционирования нейронных сетей. Эти данные постепенно формируют новое представление о природе расстройства и его влиянии на когнитивные процессы.
Как строилось исследование
Основой стали данные функциональной МРТ, полученные от двух групп: 43 пациентов с шизофренией и 63 здоровых добровольцев. Такой дизайн позволил максимально корректно сравнить особенности нейронной активности. Специалисты использовали сетевой подход, который позволяет рассматривать мозг не как отдельные зоны, а как взаимосвязанную систему.
Анализ проводился методами сетевой статистики и мультиграфового анализа — современных математических инструментов для изучения сложных структур. Они позволяют увидеть тонкие различия в распределении связей, которые невозможно заметить при традиционных способах обработки данных.
Что обнаружили учёные
Ключевым результатом стало выявление повышенной плотности связей в мозге пациентов. На первый взгляд может показаться, что "больше связей" означает "лучше", но исследование показало обратное: избыточная связность приводит к снижению эффективности обработки информации. Мозг при этом начинает работать менее согласованно, а нейронные цепи — давать сбои в передаче сигналов.
Особенно заметны различия оказались в областях, играющих ключевую роль в обработке эмоций, принятии решений и фильтрации поступающей информации: височных, орбитофронтальных и поясных зонах. Ослабление сигналов внутри этих структур отражается на внимании, поведении и когнитивных функциях пациентов.
Данные зон мозга и их роль
|Область
|Функции
|Нарушения при снижении согласованности сигналов
|Височная кора
|Обработка звуковой информации, распознавание значимых стимулов
|Сложности с интерпретацией речи и восприятия окружающего
|Орбитофронтальная кора
|Принятие решений, социальное поведение
|Импульсивность, затруднение оценки последствий
|Поясная кора
|Контроль внимания, эмоциональные реакции
|Невозможность устойчиво концентрироваться, эмоциональная нестабильность
Почему мозг становится "избыточно связанным"
У здорового человека нейронные связи формируют оптимальную сеть: одни участки мозга плотно взаимодействуют, другие включаются только при необходимости. При шизофрении же наблюдается ситуация, когда слишком многие зоны начинают "общаться" друг с другом одновременно. Из-за этого система теряет способность эффективно распределять нагрузку. Возникает перегрузка сигналами, а мозговые цепи перестают работать слаженно.
Советы шаг за шагом: как проводят подобные исследования
-
Формируют выборку из пациентов и здоровых добровольцев.
-
Проводят фМРТ в состоянии покоя или при выполнении задач.
-
Создают карту мозговых связей на основе кореляций сигналов.
-
Применяют сетевые методы для выявления кластеров и узловой нагрузки.
-
Сравнивают структуры между группами и определяют ключевые отличия.
-
Проверяют результаты с использованием дополнительных методов анализа.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: рассматривать мозг как набор отдельных зон.
Последствие: упущены взаимосвязи, определяющие динамику расстройства.
Альтернатива: сетевой анализ нейронных связей.
- Ошибка: опираться только на количественные показатели активности.
Последствие: не выявляются нарушения согласованности сигналов.
Альтернатива: мультиграфовый анализ и изучение структуры сети.
- Ошибка: исключать функциональные различия между группами.
Последствие: невозможность установить клинически важные паттерны.
Альтернатива: сопоставление фМРТ-данных с когнитивными тестами.
А что если…
…аналогичные подходы применить к другим нейропсихиатрическим диагнозам — например, к депрессии, биполярному расстройству или деменции? Тогда можно выявить свои паттерны связности, что позволит создавать новые методы ранней диагностики и прогнозирования.
Плюсы и минусы сетевого анализа мозга
|Плюсы
|Минусы
|Позволяет увидеть целостную картину функционирования
|Требует сложных математических расчётов
|Высокая точность в выявлении нарушенных связей
|Нужны большие выборки
|Подходит для анализа любых психоневрологических заболеваний
|Интерпретация может быть неоднозначной
FAQ
Какие технологии использовались?
Функциональная МРТ, сетевой статистический анализ и мультиграфовые модели.
Можно ли применять методику для диагностики?
Пока рано говорить о клиническом применении, но методика может стать основой для новых диагностических инструментов.
Почему избыточная связность вредна?
Потому что нарушает баланс между интеграцией и разделением задач внутри мозговых сетей.
Мифы и правда о шизофрении
Миф: мозг при шизофрении имеет меньше связей.
Правда: исследование показывает обратное — связей больше, но они работают менее эффективно.
Миф: нарушения локализованы только в одной зоне мозга.
Правда: изменена работа множества областей, особенно в сетях, отвечающих за внимание и эмоции.
Миф: расстройство неизменно.
Правда: понимание нейронной связности позволяет разрабатывать индивидуальные подходы к терапии.
Три интересных факта
- Сетевой анализ мозга изначально применяли к интернет-трафику и транспортным системам.
- У каждого человека уникальная карта мозговых связей — как отпечаток пальца.
- Слишком плотная связность в мозге встречается не только при шизофрении, но и в некоторых фазах биполярного расстройства.
Исторический контекст
1990-е: появление фМРТ как метода исследования активности мозга.
2010-е: активное развитие сетевой нейронауки.
Наше время: применение мультиграфового анализа для поиска биомаркеров психических заболеваний.
