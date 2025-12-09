Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
сотрудники работают в офисе
сотрудники работают в офисе
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 23:26

Бомба замедленного действия в рекрутинге: механизм троянского коня тихо рушит гендерные барьеры

Коллеги из большинства следуют за меньшинствами при смене работы — Science Advances

Вопросы занятости часто кажутся результатом индивидуальных решений, но новые исследования показывают: динамика внутри коллективов может менять рынок труда гораздо глубже, чем кажется. Иногда одно кадровое перемещение запускает целую цепочку переходов. Именно такой скрытый процесс и выявили исследователи, описав механизм "троянского коня" — явление, которое способно снижать гендерную сегрегацию вопреки распространённым стереотипам. Об этом сообщает Science Advances (SA).

Почему старые теории сегрегации требуют пересмотра

Многие десятилетия в социальных науках преобладала идея, что гомофилия — стремление людей тянуться к похожим на себя — усиливает сегрегацию на рынке труда. Считалось, что подбор персонала через друзей и знакомых закрепляет разобщённость: мужчины рекомендуют мужчин, женщины — женщин, и коллективы становятся всё более однородными.

Однако исследователи Университета Линчёпинга и бизнес-школы ESADE пришли к противоположному выводу. В новой работе они показали, что рекомендации по связям могут не только усиливать однородность, но и снижать сегрегацию — если взаимодействия в коллективе формируются не по свободному выбору, а под влиянием ограничений структуры.

Когда человек работает в окружении, где большинство — представители противоположного пола, его социальные связи формируются преимущественно внутри этого коллектива. Это означает, что рекомендации могут идти от человека меньшинства к людям большинства — и это меняет последствия сетевого рекрутинга.

"Механизм троянского коня показывает, как ограничения на формирование однополых связей влияют на мобильность и снижают сегрегацию на рынке труда", — отмечает профессор Питер Хедстром.

Эта мысль меняет парадигму: социальные сети в компаниях могут быть не источником сегрегации, а механизмом её ослабления.

Как работает механизм троянского коня

Когда сотрудник меньшинства покидает коллектив, где он был в меньшинстве — например, женщина уходит из мужского коллектива, — связь, которая существовала между ней и коллегами, остаётся активной. Люди склонны доверять тем, с кем они работали, независимо от пола, если вынужденно проводили вместе время и взаимодействовали в рабочих процессах.

В результате коллеги из большинства нередко переходят за сотрудником меньшинства на новое место. Это создаёт цепную реакцию, которая в перспективе изменяет состав обоих коллективов. Именно поэтому феномен получил название "троянского коня": внешне индивидуальный переход приносит с собой скрытый эффект — изменение структуры команды.

Это открытие согласуется с современными исследованиями человеческого поведения, которые показывают: социальные ожидания и установки могут менять динамику групп. Например, психологи обнаружили, что убеждения о совместимости способны формировать долгосрочные модели поведения в отношениях и социальных взаимодействиях, как это продемонстрировано в исследовании об установках совместимости.

Шведские данные: крупномасштабное подтверждение

Чтобы проверить механизм на практике, учёные использовали уникальный лонгитюдный набор данных Стокгольма за 2000-2017 годы.

Он включал:

  • 700 000 человек,

  • 20 000-30 000 рабочих мест ежегодно,

  • детальную демографию,

  • записи о всех переходах между компаниями.

Этот масштаб позволил увидеть то, что невозможно заметить в маленьких выборках: когда человек меньшинства уходит, представители большинства действительно часто повторяют его путь.

Это не просто корреляция — это статистически значимый паттерн, который многократно воспроизводился в разных секторах труда. Исследователи пришли к выводу, что сетевые переходы могут запускать процесс десегрегации, а не сегрегации, что полностью противоречит прежней научной догме.

Практические последствия для HR и корпоративной политики

В реальной работе организаций эти результаты могут стать новым инструментом управления разнообразием. Например, компании, стремящиеся изменить гендерный баланс, могут учитывать не только пол нанимаемого кандидата, но и структуру коллектива, из которого он приходит. Если человек работал в коллективе противоположного пола, его переход может привлечь на новую позицию и часть бывших коллег — тем самым изменяя баланс сразу в двух организациях.

Поведенческие исследования также подтверждают, что коллективные решения формируются под влиянием скрытых эмоциональных механизмов. Например, работа о скрытой эмоциональной холодности показывает, что межличностные сигналы могут влиять на выбор и поведение группы — это дополнительно объясняет, почему "следование за коллегой" так распространено.

Плюсы и минусы механизма троянского коня

Преимущества:

  • естественный и ненасильственный способ снижения сегрегации;

  • возможность менять структуру рынка труда без квот;

  • усиление мобильности и открытости коллективов;

  • влияние на обе стороны — и на компанию-источник, и на принимающую организацию.

Недостатки:

  • эффект зависит от конкретного распределения полов в исходном коллективе;

  • не работает в полностью однородных командах;

  • требует точного анализа сетевых связей для применения в HR.

Несмотря на ограничения, механизм даёт реальный шанс изменить социальную структуру занятости.

Сравнение: традиционный рекрутинг и сетевой

Традиционный рекрутинг ориентируется на индивидуальные характеристики кандидатов — опыт, навыки, мотивацию. Но он игнорирует главный фактор — социальные связи, которые человек приносит с собой.

Сетевой подход рассматривает кандидата как часть более широкой структуры. Он учитывает, как его переход влияет на движение других людей. Такой подход открывает возможности:

  • предсказывать цепные переходы,

  • управлять составом коллектива,

  • снижать сегрегацию естественным образом.

Это сопоставимо с современными методами анализа группового поведения, где коллектив рассматривается как система взаимозависимых действий.

Популярные вопросы о механизме троянского коня

1. Почему поиск работы через друзей может снижать сегрегацию?
Потому что связи формируются не только по симпатии, но и под воздействием рабочей среды, что создаёт смешанные сети.

2. Работает ли механизм только для гендерных групп?
Нет, он применим и к этническим, возрастным и другим социальным меньшинствам.

3. Может ли компания использовать механизм осознанно?
Да. HR-отделы могут анализировать структуру коллектива кандидата и предсказывать возможные цепные переходы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Магнитное поле Урана и его спутники оказались гораздо более динамичными, чем считалось — MiraNews сегодня в 21:06
Вояджер-2 открыл забытое: Уран не такой мёртвый, как мы думали — и его спутники могут быть живыми

Новые данные с космического зонда "Вояджер-2" меняют понимание Урана и его спутников. Пересмотр магнитосферы и влияния солнечного ветра открывает перспективы для будущих миссий и поиска подледных океанов на Титании и Обероне.

Читать полностью » Климатические изменения ускорили распространение чумы — Science Daily сегодня в 19:25
Один вулкан изменил всё: как пепел XIV века запустил смерть Европы

Учёные выяснили, что извержение вулкана XIV века могло стать спусковым механизмом "Чёрной смерти" в Европе, изменив климат и усилив торговые связи.

Читать полностью » Генетики доказали ошибку в определении пола скелетов из Шимао — Nature сегодня в 17:53
Захоронение у Восточных ворот оказалось обманом: генетики вскрыли ошибку археологов

ДНК 169 древних людей из Шимао изменила взгляд на неолитические ритуалы Китая: разные типы жертвоприношений и разные роли мужчин и женщин.

Читать полностью » В меловом периоде жили 2,5 миллиарда тираннозавров — Science сегодня в 15:38
Гиганты множатся в арифметической тени: расчёт их популяции раскрывает парадокс исчезнувших костей

Учёные рассчитали, что за время существования тираннозавров на Земле могло жить около 2,5 млрд особей — и объяснили, как удалось прийти к этой цифре.

Читать полностью » Изменения в AMOC могут навсегда изменить климат Южной Европы — Рене ван Вестен сегодня в 13:05
Атлантика сдала свои позиции: как разрушение океанской циркуляции превратит Европу в пустыню

Исследования показывают, как возможный коллапс ключевых океанских течений может усилить засухи в Европе. Что это значит для Южной Европы и как подготовиться к климатическим изменениям?

Читать полностью » Учёные раскрыли, как ДНК упаковывается внутри ядра клетки — Science Daily сегодня в 11:13
Капля без мембраны, в которой живёт порядок: как ДНК создаёт свои вселенные

Учёные впервые детально показали, как ДНК образует компактные структуры внутри клеток. Эти открытия могут изменить подход к лечению болезней.

Читать полностью » Приземная инверсия прижимает выбросы к земле — Университет Решетнёва сегодня в 9:35
Не просто смог, а тихий убийца: как инверсия превращает город в газовую камеру для сердечников

В Красноярске создают цифровую платформу, которая свяжет качество воздуха, погоду и статистику болезней, чтобы заранее прогнозировать риски для здоровья при НМУ.

Читать полностью » Хоботок мёртвого комара использовали для 3D-печати — Science Advances сегодня в 7:49
Раздражающее насекомое переворачивает инженерию: его хоботок стал идеальным инструментом

Канадские учёные использовали хоботок мёртвой самки комара как биологическую насадку для 3D-печати, создав дешёвую и точную технологию будущего.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Физическая активность улучшает память и мышление — профессор Брендон Стаббс
Питомцы
Птицы стоят на одной лапе, чтобы сохранять тепло — Fanpage
Авто и мото
Цепи ГРМ теряют натяжение к 50–60 тысячам км — автомеханики
Мир
Зеленский: У Украины нет сил вернуть Крым и ее не ждут в НАТО
Туризм
Исторический центр Макао включён в список наследия ЮНЕСКО — ФедералПресс
Мир
Зеленский согласился провести выборы президента на Украине в ближайшие 60–90 дней
Еда
Кондитеры назвали ошибку, из-за которой тирамису теряет форму — Ristorante News
Спорт и фитнес
Ягодичный мостик восстанавливает силу и снижает боли в спине — физиотерапевты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet