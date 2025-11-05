Беру крапиву и воду — и урожай растёт как на дрожжах

Одним из самых доступных и эффективных природных удобрений для сада и огорода можно считать настой из крапивы. Это средство помогает укрепить растения, повысить их иммунитет и улучшить качество плодов. О пользе и правилах приготовления такой подкормки рассказала доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько в интервью "Газете.Ru".

"Чтобы сделать такую полезную подкормку, достаточно собрать молодую крапиву без повреждений листвы до начала цветения, измельчить её и уложить в пластиковую бочку или ведро и залить водой (на 10 л примерно 1 кг сырья). Средство готовится 10-14 дней", — сообщила Елена Слынько.

Как действует крапивное удобрение

Настой крапивы богат азотом, калием, кальцием, железом и фосфором, а также органическими кислотами и микроэлементами. Эти вещества:

стимулируют рост растений;

повышают урожайность;

укрепляют иммунитет культур;

ускоряют созревание плодов.

Кроме того, крапива способствует восстановлению структуры почвы и усиливает её микрофлору.

Как приготовить настой из крапивы

Для приготовления органического удобрения потребуется всего несколько ингредиентов и немного терпения.

Этап Что делать Пропорции 1. Сбор сырья собрать молодую крапиву до цветения 1 кг крапивы 2. Подготовка ёмкости пластиковая бочка, ведро или канистра 10 л воды 3. Брожение настоять 10-14 дней в тёплом месте, периодически помешивая до появления пузырьков 4. Применение развести водой 1:10 перед поливом 1 л раствора на куст

"Оно отлично подойдёт для удобрения томатов, перца, капусты, клубники", — уточнила Слынько.

Как использовать подкормку

Оптимальная схема применения крапивного настоя зависит от сезона и вида растений:

Поливать следует под корень, избегая попадания раствора на листья. Настой крапивы можно использовать и как опрыскивание, разведя его сильнее (1:20) для защиты от тли и паутинного клеща.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Использование металлической ёмкости окисление и потеря полезных веществ брать пластиковую или деревянную тару Слишком высокая концентрация ожог корней разводить водой 1:10 Полив на солнце быстрое испарение, ожоги листьев проводить утром или вечером

А что если крапивы нет под рукой?

В качестве замены можно использовать другие травы с похожим составом — одуванчик, подорожник, лопух. Они также содержат азот и калий, но эффект будет немного слабее. Для усиления действия допускается добавление дрожжей или золы, которые ускоряют ферментацию и повышают питательность настоя.

Плюсы и минусы крапивного удобрения

Плюсы Минусы Натуральное и безопасное специфический запах при брожении Повышает урожайность требует времени на приготовление Дешёвое и доступное хранится недолго

Часто задаваемые вопросы

Можно ли хранить настой?

Не рекомендуется — через 2-3 недели он теряет активность. Лучше готовить свежий.

Можно ли подкармливать комнатные растения?

Да, но раствор должен быть разбавлен сильнее — 1:20.

Почему настой пахнет неприятно?

Это естественный процесс брожения. Чтобы запах был слабее, ёмкость можно прикрыть крышкой или марлей.