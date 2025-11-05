Беру крапиву и воду — и урожай растёт как на дрожжах
Одним из самых доступных и эффективных природных удобрений для сада и огорода можно считать настой из крапивы. Это средство помогает укрепить растения, повысить их иммунитет и улучшить качество плодов. О пользе и правилах приготовления такой подкормки рассказала доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько в интервью "Газете.Ru".
"Чтобы сделать такую полезную подкормку, достаточно собрать молодую крапиву без повреждений листвы до начала цветения, измельчить её и уложить в пластиковую бочку или ведро и залить водой (на 10 л примерно 1 кг сырья). Средство готовится 10-14 дней", — сообщила Елена Слынько.
Как действует крапивное удобрение
Настой крапивы богат азотом, калием, кальцием, железом и фосфором, а также органическими кислотами и микроэлементами. Эти вещества:
-
стимулируют рост растений;
-
повышают урожайность;
-
укрепляют иммунитет культур;
-
ускоряют созревание плодов.
Кроме того, крапива способствует восстановлению структуры почвы и усиливает её микрофлору.
Как приготовить настой из крапивы
Для приготовления органического удобрения потребуется всего несколько ингредиентов и немного терпения.
|Этап
|Что делать
|Пропорции
|1. Сбор сырья
|собрать молодую крапиву до цветения
|1 кг крапивы
|2. Подготовка ёмкости
|пластиковая бочка, ведро или канистра
|10 л воды
|3. Брожение
|настоять 10-14 дней в тёплом месте, периодически помешивая
|до появления пузырьков
|4. Применение
|развести водой 1:10 перед поливом
|1 л раствора на куст
"Оно отлично подойдёт для удобрения томатов, перца, капусты, клубники", — уточнила Слынько.
Как использовать подкормку
Оптимальная схема применения крапивного настоя зависит от сезона и вида растений:
Поливать следует под корень, избегая попадания раствора на листья. Настой крапивы можно использовать и как опрыскивание, разведя его сильнее (1:20) для защиты от тли и паутинного клеща.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Использование металлической ёмкости
|окисление и потеря полезных веществ
|брать пластиковую или деревянную тару
|Слишком высокая концентрация
|ожог корней
|разводить водой 1:10
|Полив на солнце
|быстрое испарение, ожоги листьев
|проводить утром или вечером
А что если крапивы нет под рукой?
В качестве замены можно использовать другие травы с похожим составом — одуванчик, подорожник, лопух. Они также содержат азот и калий, но эффект будет немного слабее. Для усиления действия допускается добавление дрожжей или золы, которые ускоряют ферментацию и повышают питательность настоя.
Плюсы и минусы крапивного удобрения
|Плюсы
|Минусы
|Натуральное и безопасное
|специфический запах при брожении
|Повышает урожайность
|требует времени на приготовление
|Дешёвое и доступное
|хранится недолго
Часто задаваемые вопросы
Можно ли хранить настой?
Не рекомендуется — через 2-3 недели он теряет активность. Лучше готовить свежий.
Можно ли подкармливать комнатные растения?
Да, но раствор должен быть разбавлен сильнее — 1:20.
Почему настой пахнет неприятно?
Это естественный процесс брожения. Чтобы запах был слабее, ёмкость можно прикрыть крышкой или марлей.
