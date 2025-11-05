Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Netflix
Netflix
Опубликована сегодня в 21:16

История без купюр и стыда: Netflix возвращает самый откровенный сериал года

Variety: Netflix продлил сериал "Никто этого не хочет" на третий сезон

Стриминговый сервис Netflix официально подтвердил, что романтическая комедия "Никто этого не хочет" получит продолжение. Новость пришла всего через две недели после выхода второго сезона, что говорит о высоких рейтингах и интересе аудитории. Проект, в котором остроумие соседствует с искренними переживаниями, стал одной из самых обсуждаемых комедий платформы.

История о любви, вере и самоиронии

Главную роль в сериале играет Кристен Белл — она воплотила образ Джоан, ведущей подкаста о сексе и отношениях. Её героиня привыкла говорить на самые откровенные темы без стеснения и табу, но сталкивается с собственными внутренними противоречиями, когда встречает раввина Ноя, роль которого исполнил Адам Броди.

Во втором сезоне зрители наблюдали, как роман между героиней и раввином становится испытанием не только для их чувств, но и для мировоззрения обоих. Финал оставил поклонников в напряжении — Джоан должна была решить, готова ли она принять иудаизм ради любви.

"Для меня большая честь продолжать рассказывать историю моей любимой пары", — сказала создательница сериала Эрин Фостер.

По её словам, работа над проектом остаётся главным творческим вызовом, но при этом не лишена лёгкости.

"Буду работать над шоу до тех пор, пока это не начнет мешать моему главному хобби — просмотру реалити-шоу по вечерам".

Как создавалась комедия без купюр

Сценарист и продюсер Эрин Фостер создала сериал на основе своих наблюдений о том, как современные отношения сталкиваются с культурными и религиозными различиями. Её цель — показать, что любовь может быть и смешной, и болезненной одновременно.

Производство курируют шоураннеры Дженни Коннер (работала над "Девушками" Лины Данэм) и Брюс Эрик Каплан, известный сценарист "Секса в большом городе".

"Работа над этим сериалом до смешного увлекательна. Сотрудничество с Эрин Фостер, блестящим актёрским составом и всей съёмочной группой — это уникальный опыт", — отметили Коннер и Каплан.

Сочетание искреннего юмора, нестандартных тем и узнаваемых диалогов сделало сериал одной из самых "человечных" романтических комедий последних лет.

Почему зрители полюбили этот проект

"Никто этого не хочет" выделяется на фоне типичных ромкомов. Вместо идеализированных историй о "совершенной любви" сериал показывает настоящие человеческие слабости — страх одиночества, разочарование, попытки начать заново.

  1. Остроумие без пошлости. Шоу балансирует между лёгким флиртом и умным юмором.

  2. Правдивые герои. Джоан и Ной совершают ошибки, спорят, ссорятся и мирятся — их отношения выглядят живыми.

  3. Современный контекст. Сюжет поднимает темы религии, самоидентичности и границ личной свободы.

В этом и кроется феномен сериала: зритель узнаёт в персонажах себя, а не идеальную картинку.

Мифы и правда о сериале

Миф 1. Это лёгкая романтическая комедия.
Правда: сериал часто затрагивает серьёзные темы — от самоопределения до религиозной идентичности.

Миф 2. Главная героиня — пародия на типичную блогершу.
Правда: образ Джоан многослоен: она остроумна, уязвима и честна до боли, что делает её ближе к реальности.

Миф 3. Сюжет держится только на любви.
Правда: в центре — развитие личности героев, их попытка найти гармонию в мире, где каждый ищет подтверждения своей правоты.

Интересные факты

  1. Адам Броди и Кристен Белл уже хотели работать вместе несколько лет, и этот сериал стал их первым совместным проектом.

  2. Сценарий пилотной серии Фостер написала всего за неделю, вдохновившись собственными подкастами.

  3. Во втором сезоне использованы реальные цитаты из сообщений зрителей, присылавших истории о своих отношениях.

Исторический контекст

Netflix запустил "Никто этого не хочет" в 2023 году как эксперимент — в момент, когда зрители устали от стандартных сюжетов о свиданиях и "поиске себя". Сериал неожиданно стал вирусным: его цитаты расходились в соцсетях, а подкасты и мемы на основе реплик героев набирали миллионы просмотров. Теперь шоу уверенно входит в число главных стриминговых хитов Netflix, наряду с "Эмили в Париже" и "Любовью на показ".

