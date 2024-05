Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен проводят конфиденциальную встречу в Иерусалиме в ожидании ответа от палестинского движения ХАМАС относительно соглашения о прекращении огня в секторе Газа взамен на освобождение заложников, сообщили из канцелярии премьера Израиля.

В сообщении говорится, что Премьер-министр Нетаньяху и госсекретарь Блинкен ведут переговоры за закрытыми дверями в офисе главы правительства в Иерусалиме. Сообщается, что позднее пройдет встреча делегаций в расширенном составе.

Ранее госсекретарь Блинкен прибыл в Израиль в рамках своего очередного тура по Ближнему Востоку и встретился с президентом Ицхаком Герцогом, где он заявил, что ХАМАС получило предложение о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. По его мнению, ХАМАС является единственной силой, которая может помешать достижению соглашения. Телеканал CNN со ссылкой на источники раскрыл некоторые детали нового предложения ХАМАС, разработанного посредниками из Египта относительно прекращения огня в секторе Газа и освобождения израильских заложников.

По информации телеканала, новое предложение было сформулировано при участии Израиля. Первый этап сделки предполагает освобождение 20-33 заложников в следующие недели взамен на перемирие и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Продолжительность прекращения огня зависит от количества освобожденных заложников. Вторая часть сделки подразумевает восстановление стабильности в секторе Газа. Дипломатический источник говорит, что данная формулировка предполагает достижение постоянного прекращения огня без необходимости называть это явно.

В ходе данной фазы оставшиеся у ХАМАС заложники, включая захваченных военнослужащих ЦАХАЛ и погибших, будут обменяны на палестинских заключенных. В понедельник госсекретарь Блинкен отметил, что предложение ХАМАС является "очень щедрым" по вопросу освобождения заложников и установления мира в секторе Газа. Согласно радиостанции Kan, позиция Израиля в переговорах касается возвращения жителей сектора Газа с юга на север анклава и вывода войск из сектора. План Египта предполагает частичный вывод израильских войск из буферной зоны Нецарим в центре сектора Газа, которая разделяет его на две части — северную и южную.

В документе указано, что у Израиля будет ограниченный доступ для контроля над возвращающимися на север жителями Газы. По предложению, жителей будет проверять египетская и другие силы, а контроль их перемещений будет осуществляться с использованием других методов. Министры финансов и национальной безопасности, члены правящей коалиции Биньямина Нетаньяху, Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, выдвинули угрозу о роспуске правительства, если будет достигнуто соглашение, которое не приведет к победе над ХАМАС.

Министр военных действий и член правительства Бени Ганц заявил, что текущее правительство лишится основы для существования, если упустит шанс на освобождение заложников. Одной из основных проблем является планируемая Израилем операция в Рафахе на самом юге сектора Газа, которая, по мнению Нетаньяху, является необходимым условием для победы над радикалами в Газе. Проведение сделки означает отсрочку или отказ от этой операции, что взгляде крайне правых членов правительства, делает невозможным достижение поставленных целей войны в секторе Газа.

Фото: www.flickr/U.S. Department of State (the image is in the public domain)