Женщина
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:06

Отдых больше не приносит свежести: странное состояние по утрам указывает на поломку природных ритмов

Хроническая перегрузка нервной системы проявляется широким спектром психосоматических реакций: от когнитивных искажений и потери концентрации до выраженных нарушений метаболизма и паттернов сна. Биохимический отклик организма на перманентный стресс неизбежно ведет к истощению внутренних ресурсов и снижению общей резистентности. Игнорирование данных симптомов на ранней стадии чревато трансформацией процесса в клинический дефицит. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Невролог Наталья Суворинова уточняет, что патологическое состояние формируется при избыточном когнитивном давлении и мультизадачности, которые усиливаются внешними триггерами в профессиональной и личной сферах. По словам специалиста, даже кратковременная работа в период острого инфекционного заболевания создает критическую нагрузку на нейрогуморальную регуляцию организма.

"Перегрузка возникает, когда человек берет на себя слишком много задач, особенно если они разноплановые и требуют постоянного переключения. К этому добавляются стрессовые ситуации — проблемы в семье, на работе, ухудшение здоровья. Даже работа во время болезни, например при вирусной инфекции, усиливает нагрузку. В итоге организм начинает работать на пределе, что приводит к хроническому стрессу и истощению", — пояснила Наталья Суворинова.

На ранних этапах дестабилизации нервная система начинает сигнализировать об истощении через снижение продуктивности и когнитивную фрагментацию. Как отмечает эксперт, пациенты часто сталкиваются с прокрастинацией и невозможностью фокуса на текущих задачах, что сопровождается изменением пищевых предпочтений, в частности, повышенной тягой к легкоусвояемым углеводам. Кроме того, наблюдаются устойчивые нарушения циркадных ритмов, при которых даже длительный отдых не приносит субъективного ощущения восстановления сил.

Коррекция подобного состояния требует осознанного подхода к рациональному распределению физических и ментальных мощностей. Согласно рекомендациям доктора Сувориновой, своевременная редукция некритичных обязательств позволяет предотвратить глубокий срыв адаптационных механизмов. Вместе с тем, при возникновении перманентной тревожности, стойкой инсомнии или признаков аффективной дестабилизации эксперт настоятельно советует обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

