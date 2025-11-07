Кровь как посланник боли: переливание передаёт страдания — и это касается всех полов

Повреждения нервов влияют не только на чувствительность и возникновение боли — они способны долговременно изменять работу иммунной системы, причём у мужчин и женщин эти процессы протекают по-разному. К такому выводу пришли исследователи из Университета Макгилла (Канада). Их работа, опубликованная в журнале Neurobiology of Pain, открывает новые горизонты в понимании связи между болью, воспалением и полом организма.

Когда боль становится системной

Повреждения нервов — распространённая причина хронических болей. Они могут быть вызваны растяжением, давлением или механическим порезом, и, как правило, последствия ощущаются долго после заживления тканей. Однако до сих пор было мало данных о том, как такие травмы влияют на иммунную систему.

Чтобы изучить этот вопрос, канадские учёные поставили серию экспериментов на лабораторных мышах. После контролируемых повреждений периферических нервов они анализировали состав крови животных и фиксировали изменения в воспалительных маркерах.

"Повреждения нервов оказывают длительное негативное действие на иммунную систему, причём, у представителей разного пола реакции имеют свои особенности", — говорится в публикации.

Мужской и женский иммунитет реагируют по-разному

Результаты оказались неожиданными. У самцов мышей концентрация воспалительных белков и цитокинов резко возрастала и оставалась повышенной на протяжении всего периода наблюдения. Это означало, что воспалительный ответ стал хроническим, хотя сама травма уже зажила.

У самок, напротив, воспалительные показатели не изменялись вовсе. Их организм реагировал на повреждение менее бурно, но при этом не демонстрировал признаков затяжного воспаления. Это указывает на гендерные различия в иммунорегуляции и взаимодействии между нервной и иммунной системами.

Показатель Самцы Самки Повышение воспалительных маркеров Да, устойчивое Нет Продолжительность реакции Долговременная Кратковременная или отсутствует Изменение болевой чувствительности Сильное Незначительное Вероятность системного воспаления Высокая Низкая

Переливание крови подтвердило гипотезу

Чтобы понять, действительно ли кровь играет ключевую роль в передаче болевого сигнала, исследователи провели второй этап эксперимента. Они перелили кровь травмированных животных здоровым. Результат поразил: оба пола после переливания проявили повышенную чувствительность к боли.

Этот эффект подтвердил, что механизм хронической боли передаётся через кровь - вероятно, с участием воспалительных молекул или иммунных сигнальных белков. При этом у самцов и самок эти молекулярные пути, судя по всему, различаются.

Учёные предположили, что "механизм, запускающий болевой ответ, транслируется через кровь, но у мужчин и женщин идёт разными биологическими путями".

Как это связано с хроническими болезнями

Длительные изменения в иммунной системе, вызванные воспалением после травм, могут повышать риск хронических заболеваний - в частности, тревожных расстройств, депрессии и аутоиммунных нарушений. Известно, что воспаление мозга и периферической нервной системы напрямую влияет на нейрохимический баланс - уровень серотонина и дофамина, от которых зависит настроение и устойчивость к стрессу.

Таким образом, повреждение нерва способно запустить цепную реакцию, затрагивающую не только боль, но и психоэмоциональное состояние.

Почему это открытие важно

Медицинские подходы к лечению боли должны учитывать пол пациента. Сейчас большинство протоколов обезболивания и терапии воспалений разрабатываются без учёта этих различий. Иммунные реакции у мужчин и женщин нужно изучать отдельно. Это позволит разрабатывать точечные методы профилактики хронических состояний. Новые биомаркеры боли. Если удастся выделить конкретные молекулы, передающие болевой сигнал через кровь, они могут стать основой для диагностики или лекарственных мишеней.

А что если боль "запоминается"?

Современная нейроиммунология допускает, что иммунные клетки способны "запоминать" травму, формируя долгосрочную чувствительность к боли. Такое состояние иногда называют нейровоспалением. Оно не только вызывает хронические боли, но и повышает восприимчивость к стрессу и инфекциям.

Исследование Университета Макгилла — одно из первых, показавших, что даже временные травмы могут иметь системные последствия, которые зависят от пола организма.

Интересные факты

Хроническая боль поражает женщин чаще, но у мужчин чаще фиксируют осложнения, связанные с воспалением.

У самок мышей повышенная устойчивость к воспалению может быть связана с действием эстрогенов.

Перспективное направление исследований — разработка препаратов, регулирующих взаимодействие между нейронами и иммунными клетками.