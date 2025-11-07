Кровь как посланник боли: переливание передаёт страдания — и это касается всех полов
Повреждения нервов влияют не только на чувствительность и возникновение боли — они способны долговременно изменять работу иммунной системы, причём у мужчин и женщин эти процессы протекают по-разному. К такому выводу пришли исследователи из Университета Макгилла (Канада). Их работа, опубликованная в журнале Neurobiology of Pain, открывает новые горизонты в понимании связи между болью, воспалением и полом организма.
Когда боль становится системной
Повреждения нервов — распространённая причина хронических болей. Они могут быть вызваны растяжением, давлением или механическим порезом, и, как правило, последствия ощущаются долго после заживления тканей. Однако до сих пор было мало данных о том, как такие травмы влияют на иммунную систему.
Чтобы изучить этот вопрос, канадские учёные поставили серию экспериментов на лабораторных мышах. После контролируемых повреждений периферических нервов они анализировали состав крови животных и фиксировали изменения в воспалительных маркерах.
"Повреждения нервов оказывают длительное негативное действие на иммунную систему, причём, у представителей разного пола реакции имеют свои особенности", — говорится в публикации.
Мужской и женский иммунитет реагируют по-разному
Результаты оказались неожиданными. У самцов мышей концентрация воспалительных белков и цитокинов резко возрастала и оставалась повышенной на протяжении всего периода наблюдения. Это означало, что воспалительный ответ стал хроническим, хотя сама травма уже зажила.
У самок, напротив, воспалительные показатели не изменялись вовсе. Их организм реагировал на повреждение менее бурно, но при этом не демонстрировал признаков затяжного воспаления. Это указывает на гендерные различия в иммунорегуляции и взаимодействии между нервной и иммунной системами.
|Показатель
|Самцы
|Самки
|Повышение воспалительных маркеров
|Да, устойчивое
|Нет
|Продолжительность реакции
|Долговременная
|Кратковременная или отсутствует
|Изменение болевой чувствительности
|Сильное
|Незначительное
|Вероятность системного воспаления
|Высокая
|Низкая
Переливание крови подтвердило гипотезу
Чтобы понять, действительно ли кровь играет ключевую роль в передаче болевого сигнала, исследователи провели второй этап эксперимента. Они перелили кровь травмированных животных здоровым. Результат поразил: оба пола после переливания проявили повышенную чувствительность к боли.
Этот эффект подтвердил, что механизм хронической боли передаётся через кровь - вероятно, с участием воспалительных молекул или иммунных сигнальных белков. При этом у самцов и самок эти молекулярные пути, судя по всему, различаются.
Учёные предположили, что "механизм, запускающий болевой ответ, транслируется через кровь, но у мужчин и женщин идёт разными биологическими путями".
Как это связано с хроническими болезнями
Длительные изменения в иммунной системе, вызванные воспалением после травм, могут повышать риск хронических заболеваний - в частности, тревожных расстройств, депрессии и аутоиммунных нарушений. Известно, что воспаление мозга и периферической нервной системы напрямую влияет на нейрохимический баланс - уровень серотонина и дофамина, от которых зависит настроение и устойчивость к стрессу.
Таким образом, повреждение нерва способно запустить цепную реакцию, затрагивающую не только боль, но и психоэмоциональное состояние.
Почему это открытие важно
-
Медицинские подходы к лечению боли должны учитывать пол пациента. Сейчас большинство протоколов обезболивания и терапии воспалений разрабатываются без учёта этих различий.
-
Иммунные реакции у мужчин и женщин нужно изучать отдельно. Это позволит разрабатывать точечные методы профилактики хронических состояний.
-
Новые биомаркеры боли. Если удастся выделить конкретные молекулы, передающие болевой сигнал через кровь, они могут стать основой для диагностики или лекарственных мишеней.
А что если боль "запоминается"?
Современная нейроиммунология допускает, что иммунные клетки способны "запоминать" травму, формируя долгосрочную чувствительность к боли. Такое состояние иногда называют нейровоспалением. Оно не только вызывает хронические боли, но и повышает восприимчивость к стрессу и инфекциям.
Исследование Университета Макгилла — одно из первых, показавших, что даже временные травмы могут иметь системные последствия, которые зависят от пола организма.
Интересные факты
Хроническая боль поражает женщин чаще, но у мужчин чаще фиксируют осложнения, связанные с воспалением.
У самок мышей повышенная устойчивость к воспалению может быть связана с действием эстрогенов.
Перспективное направление исследований — разработка препаратов, регулирующих взаимодействие между нейронами и иммунными клетками.
