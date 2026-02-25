Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Боль в шее у пожилой женщины
Боль в шее у пожилой женщины
Марина Егорова Опубликована сегодня в 7:01

Ловушка для нерва в собственном теле: онемение пальцев выдает скрытую опасность в каналах

Сдавление нервных волокон может проявляться не только резкой болью, но и коварной мышечной слабостью, которую пациенты часто ошибочно списывают на переутомление. Патология охватывает как осевой скелет, имитируя классический радикулит, так и периферические зоны: запястья, локти и стопы. Симптоматика напрямую зависит от локализации компрессии, превращая простые бытовые действия в серьезное испытание. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Критическим сигналом для обращения к специалисту является сочетание потери чувствительности и физического бессилия в конечностях. Врач-невролог Петр Соков пояснил, что при поражении карпального канала онемение охватывает первые три пальца кисти, тогда как проблемы в локтевом отделе лишают подвижности мизинец и безымянный палец. Диагностика требует комплексного подхода, включая МРТ для позвоночника и специфическую проверку проводимости импульсов.

"В отдельных случаях может потребоваться электронейромиография — процедура, при которой нерв прозванивают, чтобы понять, действительно ли есть компрессия и нарушена ли его функция", — рассказал Петр Соков.

Эффективная профилактика туннельных синдромов не требует специфических медикаментов, опираясь на принципы биомеханики и эргономики. Регулярная физическая активность поддерживает эластичность тканей, предотвращая формирование анатомических "ловушек" для нервных стволов. Напротив, многочасовая статическая работа за компьютером с неправильным положением рук создает идеальные условия для хронического защемления. Своевременное изменение режима нагрузки позволяет избежать необратимых изменений в структуре нерва.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

