Непал открылся не сразу: лучшие маршруты оказались не самыми известными

Непал остаётся одним из немногих мест, где треккинг — не просто активность, а часть национальной идентичности. Здесь маршруты ведут к ледникам и перевалам, в буддийские долины и деревни, где чайные домики встречаются чаще, чем отели. Причём выбрать можно как короткую прогулку на день, так и многонедельный поход с серьёзной высотой. Об этом сообщает Lonely Planet.

Что важно знать перед стартом

На большинстве высокогорных маршрутов требуется оформить разрешения и оплатить вход в национальные парки или охраняемые территории; часто также нужна TIMS-карта для учёта туристов. Формально треккерам предписывают ходить с местным гидом, а для "закрытых зон" вроде Мустанга и Верхнего Долпо это правило обычно строгое: поход организуют через зарегистрированное агентство. Ночёвки чаще проходят в чайных домиках — простых лоджах с едой и базовыми комнатами; кемпинг встречается на более удалённых тропах.

10 маршрутов, которые чаще всего называют лучшими

Классика ради панорам

Базовый лагерь Эвереста — легендарный двухнедельный трек с видами на Сагарматху и погружением в культуру шерпов; в пик сезона тропа бывает очень оживлённой. Кольцо Аннапурны — один из самых "разнообразных" маршрутов по ландшафтам, с кульминацией на перевале Торунг-Ла.

Альтернативы без давки

Трасса Манаслу — спокойнее популярных хитов, но сложнее по нагрузке; по дороге встречаются мосты над ущельями, деревни и высокие перевалы. Заповедник Аннапурна — маршрут, где горные стены буквально окружают вас амфитеатром, а виды начинаются уже в первые дни.

Короткие и доступные

Петля Гандрук — вариант на несколько дней из района Покхары, подходящий новичкам и тем, кто ограничен по времени. Долина Лангтанг — удобный недельный маршрут недалеко от Катманду, куда можно добраться наземным транспортом; при запасе времени его продолжают к озёрам Госайнкунда.

Культура и "дикая" глубинка

Тропа наследия Таманг — трек, где акцент сделан на традиционных деревнях и жизни местных общин, с возможностью ночёвок у хозяев. Базовые лагеря Канченджанги — удалённый и малолюдный регион у восточной границы, куда чаще идут в организованном формате.

Для тех, кто хочет максимум

Великая гималайская тропа — маршрут через весь Непал, который обычно проходят сегментами: это не только физическое испытание, но и логистика с разрешениями.

Трек на один день

Нагаркот — Дхуликхел — связка двух точек с гималайскими видами у долины Катманду, без парковых сборов.

Когда идти и как сделать поход безопаснее

Самыми удобными сезонами считаются осень и весна: в это время чаще ясное небо, а температуры мягче. На высотах выше 2500 м важна акклиматизация: разумный темп, дни отдыха и готовность спускаться при ухудшении самочувствия. Для более ответственного треккинга пригодятся фильтр или таблетки для воды, чтобы не покупать пластиковые бутылки, а также выбор лоджей, где горячую воду греют не дровами.