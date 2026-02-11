Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Монастырь Тэнгбоче
Монастырь Тэнгбоче
© commons.wikimedia.org by Samdesherpa is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 14:13

Непал открылся не сразу: лучшие маршруты оказались не самыми известными

Непал остаётся одним из немногих мест, где треккинг — не просто активность, а часть национальной идентичности. Здесь маршруты ведут к ледникам и перевалам, в буддийские долины и деревни, где чайные домики встречаются чаще, чем отели. Причём выбрать можно как короткую прогулку на день, так и многонедельный поход с серьёзной высотой. Об этом сообщает Lonely Planet.

Что важно знать перед стартом

На большинстве высокогорных маршрутов требуется оформить разрешения и оплатить вход в национальные парки или охраняемые территории; часто также нужна TIMS-карта для учёта туристов. Формально треккерам предписывают ходить с местным гидом, а для "закрытых зон" вроде Мустанга и Верхнего Долпо это правило обычно строгое: поход организуют через зарегистрированное агентство. Ночёвки чаще проходят в чайных домиках — простых лоджах с едой и базовыми комнатами; кемпинг встречается на более удалённых тропах.

10 маршрутов, которые чаще всего называют лучшими

Классика ради панорам

  1. Базовый лагерь Эвереста — легендарный двухнедельный трек с видами на Сагарматху и погружением в культуру шерпов; в пик сезона тропа бывает очень оживлённой.
  2. Кольцо Аннапурны — один из самых "разнообразных" маршрутов по ландшафтам, с кульминацией на перевале Торунг-Ла.

Альтернативы без давки

  1. Трасса Манаслу — спокойнее популярных хитов, но сложнее по нагрузке; по дороге встречаются мосты над ущельями, деревни и высокие перевалы.
  2. Заповедник Аннапурна — маршрут, где горные стены буквально окружают вас амфитеатром, а виды начинаются уже в первые дни.

Короткие и доступные

  1. Петля Гандрук — вариант на несколько дней из района Покхары, подходящий новичкам и тем, кто ограничен по времени.
  2. Долина Лангтанг — удобный недельный маршрут недалеко от Катманду, куда можно добраться наземным транспортом; при запасе времени его продолжают к озёрам Госайнкунда.

Культура и "дикая" глубинка

  1. Тропа наследия Таманг — трек, где акцент сделан на традиционных деревнях и жизни местных общин, с возможностью ночёвок у хозяев.
  2. Базовые лагеря Канченджанги — удалённый и малолюдный регион у восточной границы, куда чаще идут в организованном формате.

Для тех, кто хочет максимум

  1. Великая гималайская тропа — маршрут через весь Непал, который обычно проходят сегментами: это не только физическое испытание, но и логистика с разрешениями.

Трек на один день

  1. Нагаркот — Дхуликхел — связка двух точек с гималайскими видами у долины Катманду, без парковых сборов.

Когда идти и как сделать поход безопаснее

Самыми удобными сезонами считаются осень и весна: в это время чаще ясное небо, а температуры мягче. На высотах выше 2500 м важна акклиматизация: разумный темп, дни отдыха и готовность спускаться при ухудшении самочувствия. Для более ответственного треккинга пригодятся фильтр или таблетки для воды, чтобы не покупать пластиковые бутылки, а также выбор лоджей, где горячую воду греют не дровами.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дальний Восток отдыха нервно курит: Малайзия может стать главным новым направлением для россиян вчера в 11:38

Росавиация прорабатывает запуск прямых рейсов в Малайзию в 2026 году на фоне расширения авиасообщения и растущего интереса к азиатским направлениям.

Читать полностью » Туда не ездили десятилетиями, а теперь едут тысячами: Курилы стали новым туристическим шоком вчера в 11:35

Курильские острова переживают туристический бум: поток путешественников вырос почти вдвое, а новые отели, круизы и инвестиции меняют облик Дальнего Востока.

Читать полностью » Милан без глянца и открыток: каким город видят те, кто в нём вырос 09.02.2026 в 18:11

Милан раскрывает свою подлинную сущность за пределами туристических маршрутов через глаза олимпийского посла и жителя города Симоны Барлаам

Читать полностью » То, ради чего ехали в Дагестан, больше не работает: сезон показал тревожный сдвиг 09.02.2026 в 13:10

Экскурсионный бум, рост цен и конкуренция с зарубежьем меняют туристический спрос в Дагестане. Удержит ли регион позиции в сезоне 2026 года.

Читать полностью » Объехал всю Африку и назвал лучшие страны: его выбор удивляет даже опытных туристов 09.02.2026 в 12:47

Американский тревел-блогер побывал во всех 54 странах Африки, открывая живую природу, богатую культуру и неизведанные уголки континента.

Читать полностью » Горы разделили туристов по типам: попав не туда, отдых легко превратить в разочарование 09.02.2026 в 12:28

Горнолыжный сезон на Северном Кавказе показывает, как меняется поведение туристов: рост спроса, новые форматы отдыха и четкое позиционирование курортов.

Читать полностью » На карте — крошечная точка, а по факту целая страна: топ самых маленьких государств мира 09.02.2026 в 0:17

Несмотря на скромные размеры, минимальные страны мира удивляют богатым наследием, уникальной культурой и значением в мировой арене, показывая, что размер не важен.

Читать полностью » Город будущего уже построен: многоуровневый Чунцин поражает с первого взгляда 08.02.2026 в 21:39

Чунцин, удивительный город на юго-западе Китая, каждую неделю привлекает все более отличные взгляды туристов, благодаря своей уникальной архитектуре.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Забытый тип двигателя неожиданно оказался актуальным — дело в хитром сочетании схем
Недвижимость
Старая плитка портила весь вид — покраска сработала, но не с первой попытки
Красота и здоровье
Капсула против вспышек гнева: популярная пищевая добавка снижает агрессию почти на треть
Питомцы
Пара привычек — и риск снижается в разы: как кошки избегают комков шерсти без лекарств
Красота и здоровье
Жизнь не радует, а шаг так и не сделан: скрытые страхи держат в болоте годами
Спорт и фитнес
Форма начала улучшаться без рывков и надрыва — ключ оказался не в зале
Наука
Домашние свиньи исчезли, но оставили секретное оружие: гибриды в Фукусиме множатся круглый год
Еда
Перестал стоять у плиты ради блинов — всё решает один простой способ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet