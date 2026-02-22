Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 15:29

Эверест станет недоступен без опыта — новый закон меняет правила игры для альпинистов

Непал готовится кардинально изменить правила восхождения на Эверест. Новый туристический закон вводит обязательный предварительный опыт на семитысячниках страны. Решение направлено на повышение безопасности и поддержку национальной экспедиционной индустрии.

Обязательный семитысячник перед Эверестом

Главное нововведение касается альпинистского опыта. Теперь каждый, кто планирует подниматься на Эверест, должен предварительно покорить вершину высотой более 7000 метров — и именно на территории Непала.

Речь идёт не о ведомственном постановлении, а о национальном законе, одобренном Национальной ассамблеей. Это придаёт правилам более высокий юридический статус по сравнению с прежними решениями Министерства туризма или региональных органов.

В стране насчитывается 86 вершин высотой от 7000 до 7999 метров. Весной иностранные альпинисты платят за разрешение от 500 до 800 долларов в зависимости от высоты, осенью тарифы снижаются примерно на 50%. Новая норма фактически гарантирует, что часть подготовки к Эвересту будет проходить внутри страны, сохраняя доходы в национальной экономике.

Инициаторы подчёркивают, что мера призвана сократить поток неопытных альпинистов. В последние годы пробки на маршруте, аварийные ситуации и перегрузка спасательных служб стали серьёзной проблемой.

Безопасность и экологические требования

Законопроект включает и другие обязательные положения. Для получения разрешения потребуется "свежий" медицинский сертификат. Кроме того, заявка должна содержать подробный план восхождения с указанием маршрута и стиля.

Это означает, что альпинисты заранее обязаны определить стратегию — включая использование кислорода. На практике нередко заявляется подъём без дополнительного кислорода, однако в ходе экспедиции участники меняют решение. Новые правила предполагают более жёсткую фиксацию намерений.

Документ также предусматривает создание экологического фонда. Иностранные альпинисты будут вносить депозит в размере 4000 долларов, который возвращается только при условии вывоза минимального объёма твёрдых отходов с горы. Южный перевал на высоте 7986 метров уже давно называют "самой высокой свалкой в мире" из-за скопления баллонов и оборудования прошлых экспедиций.

Дополнительно закон закрепляет ответственность организаторов экспедиций за координацию поисково-спасательных операций. Пропавшие альпинисты могут быть официально признаны погибшими спустя год.

Открытые вопросы и реакция

Пока остаётся неясным, будут ли отдельно регулироваться использование дронов и вертолётов, активно применяемых для логистики и обслуживания маршрута через ледопад Кхумбу. Также не установлено ограничение на количество ежегодных разрешений, которое в последние годы составляло от 800 до 900.

Нововведение вызвало смешанную реакцию. С одной стороны, требование предварительного восхождения на семитысячник рассматривается как логичный шаг к повышению уровня подготовки. С другой — оно распространяется на всех без исключения, даже на альпинистов с серьёзными международными достижениями.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

