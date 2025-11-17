День недоношенных детей: как врачи Свердловской области спасают самые маленькие жизни

17 ноября — День недоношенных детей, который отмечают во всем мире, стал поводом для встречи в областном перинатальном центре Свердловской области. Здесь, в тихих и светлых залах, ежедневно решается судьба самых маленьких пациентов региона. Врачи и медсестры без усталости помогают "торопыжкам" — так называют малышей, которые появились на свет раньше срока.

Важная роль инкубаторов и темноты

Реанимация новорожденных — это место, где не бывает пауз. Под прозрачными куполами инкубаторов лежат дети, родившиеся на несколько недель, а иногда и месяцев раньше срока. Температура в кувезах поддерживается на уровне человеческого тела, влажность — около 80%. Здесь создаются условия, максимально приближенные к тем, что были в утробе матери.

"Темнота, стабильная влажность, отсутствие шума — первые лекарства для ребенка, который еще не был готов к встрече с внешним миром", — пояснила Татьяна Савинова, министр здравоохранения Свердловской области.

Современные технологии и работа специалистов

Каждый день в реанимации происходит борьба за жизнь новорожденных. Врачи ОПЦ используют новейшие респираторные технологии и аппараты для заместительной почечной терапии, а также проводят операции на самых маленьких пациентах, вес которых может составлять 600-700 граммов. Здесь лечат пороки органов брюшной полости, грудной клетки и нервной системы, исправляют врожденные аномалии, как, например, сросшийся пищевод и трахея.

Маленькие пациенты с экстремально низким весом

Через реанимацию ежегодно проходят около 1500 новорожденных, из которых от 100 до 120 — с экстремально низким весом, менее одного килограмма. Это самые уязвимые дети, особенно если они появляются на свет до 25-й недели беременности. В такие моменты даже самые базовые органы, такие как легкие и мозг, еще не готовы к полноценной жизни.

"Самая маленькая пациентка, которую мы выхаживали, родилась весом 370 граммов. Сейчас ей шесть лет, и она развивается как обычный ребенок", — рассказала Татьяна Савинова.

Показатели выживаемости и достижения региона

Региональные показатели выживаемости стабильно растут. Минимум младенческой смертности, зафиксированный за 10 месяцев этого года, составил всего 3,3 на тысячу новорожденных, что ниже среднероссийского уровня. В Свердловской области также есть свои рекорды: здесь каждый год рождается около 250 детей с весом менее 1,5 килограмма.

Поддержка и благодарность врачам

Каждый год на празднике, приуроченном ко Дню недоношенных детей, встречаются семьи, которые когда-то вели борьбу за жизнь своих малышей. Некоторые из них — уже взрослые дети, которые активно занимаются спортом, учатся в школе и ничем не отличаются от своих сверстников. Одной из таких семей является многодетная семья с семью детьми, четверо из которых родились в ОПЦ, трое — раньше срока.

"Ты точно знаешь, что здесь работают настоящие профессионалы, которые тебе помогут и спасут в любой ситуации", — поделилась одна из мам, чьи дети родились с экстремально низким весом.

Обновление оборудования и помощь региона

В этом году в перинатальные центры области было вложено около полумиллиарда рублей на обновление оборудования. Закуплены системы для безопасной транспортировки детей, обновлены аппараты искусственной вентиляции легких и расширены диагностические возможности. Врачи также отмечают необходимость в современном транспорте для перевозки новорожденных в центр из районов области.