Когда каждый грамм веса — борьба: в Москве открылся центр, который спасает даже самых слабых

Каждый год в Москве появляется более 120 тысяч новорождённых, и часть из них сразу нуждается в длительном наблюдении. В столице начал работу новый Центр ранней помощи недоношенным детям на базе Морозовской детской больницы. Его открытие совпало с Международным днём недоношенных детей, который ежегодно проходит 17 ноября.

Обновлённые корпуса и оснащение

Центр разместился в реконструированных корпусах №15 и №16 Морозовской больницы. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что теперь в городе работают четыре подобных учреждения, ориентированных на малышей с низкой массой тела и тяжёлыми последствиями сложных родов.

"Им требуется комплексная медицинская поддержка, которую будут оказывать лучшие врачи этой клиники", — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Исторические здания, построенные в 1902 году, были модернизированы при участии "Транснефти". Глава компании Николай Токарев напомнил, что проект требовал значительных вложений и внимания к архитектурным особенностям. Он рассказал, что объём работ достигал порядка миллиарда рублей, и отметил важность того, что в клинике лечатся дети не только из Москвы, но и из других регионов.

Новый формат наблюдения за недоношенными детьми

Первым пациентам центра уже удалось оценить организацию приёма. Родители маленького Ильи, родившегося с весом 1400 граммов, подчеркнули, что помощь им предложили сразу после выписки. Специалисты пригласили семью в специально оборудованный кабинет, который напоминает детскую комнату и позволяет проводить осмотр в максимально комфортной обстановке.

Заместитель главного врача Зарета Эсмурзиева отметила, что центр устраняет терапевтический разрыв, с которым раньше сталкивались семьи: после выписки наблюдение ограничивалось педиатром, тогда как детям с экстремально низкой массой тела — иногда ниже 500 граммов — требуется участие сразу нескольких специалистов. Теперь младенцы поступают под наблюдение с первых дней, и врачи могут оперативно корректировать лечение.

Междисциплинарный подход и расширение помощи

В больнице сформирована команда врачей разных профилей: кардиологов, офтальмологов, невропатологов и других. Они могут проводить консилиумы прямо во время визита, помогая быстро определить оптимальную тактику наблюдения. Главный врач больницы Валерий Горев отметил, что родители могут провести всё время приёма рядом с ребёнком и обеспечить ему привычный режим — от кормления до ухода.

Параллельно по аналогичному принципу начали работу два центровых направления — ревматологии и гастроэнтерологии в корпусе №16. Здесь пациенты проходят консультации и лечение в дневном стационаре. Администратор Алена Изотова рассказала, что раньше приём в старом корпусе №7 сопровождался очередями, а теперь удаётся обслуживать до 200 пациентов в день без задержек. Посетители подтверждают, что запись и получение необходимых документов проходят без трудностей.