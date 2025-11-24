Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Студенты проводят раскопки
Студенты проводят раскопки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 21:35

Древний мегаполис взорвался изнутри: как ссора соседей привела к массовым казням 7000 лет назад

Обезглавливание в Врабле свидетельствует о ритуальном насилии — Фукс

Археологи редко сталкиваются с открытиями, которые меняют понимание целой эпохи. Но именно это произошло во Врабле — небольшом словацком поселении эпохи раннего земледелия. Несколько лет назад здесь нашли первые безголовые скелеты. Теперь же раскопки превратились в один из самых загадочных эпизодов европейского неолита: десятки обезглавленных тел, сложенных в ров, появились одновременно с исчезновением одной из первых крупных земледельческих культур Европы — культуры линейно-ленточной керамики (LBK).

Как всё началось: раскопки в пшеничном поле

В 2017 году археологи наткнулись на четыре безголовых тела в глубине древнего рва. Тогда находка показалась странностью, но год за годом число скелетов росло.

"Везде, где мы начинали копать, мы находили кости. Везде, где мы сидели или стояли, были кости", — вспоминает руководитель работ антрополог Катарина Фукс.

В 2022 году учёные обнаружили уже 34 тела, сложенные друг на друга. А затем траншея растянулась на 45 метров. Почти у всех отсутствовали головы.

Кто были люди LBK

Эти земледельцы пришли в Европу из Анатолии около 7500 лет назад. Они строили длинные дома, выращивали пшеницу, разводили скот и быстро заселяли долины с мягкими лёссовыми почвами. LBK распространились от Венгрии до Парижского бассейна и на протяжении сотен лет оставались удивительно однообразной и успешной культурой.

Однако около 5000 г. до н. э. что-то произошло. Большие поселения опустели, появились массовые захоронения, а сама культура исчезла за одно-два поколения.

Почему находки Врабле важнее, чем кажется

Они демонстрируют, что конец LBK был связан не просто с миграцией или сменой традиций, а с настоящей волной насилия.

"LBK были первыми земледельцами, первой крупной общеевропейской культурой, и мы впервые видим эти повторяющиеся следы насилия", — отмечает остеоархеолог Кристиан Мейер.

Что показывают тела: убийства, а не ритуальное переселение костей

Поначалу археологи предполагали, что черепа могли быть удалены через много времени после смерти. Но состояние скелетов говорит об обратном: тела оставались целыми, не успев разложиться. На шейных позвонках у десятков человек сохранились следы порезов. Их обезглавливали сразу — кремнёвыми ножами длиной с палец.

Это не был стихийный захват или хаотичная резня. Тела сбрасывали в ров в одном секторе поселения, вместе с речной галькой и предметами: зубами с отверстиями, керамическими фрагментами и другими артефактами.

Врабле как мегаполис неолита

Георадар показал: здесь стояли три больших района по 15-20 домов каждый. Население могло достигать тысячи человек. Каждый район имел свою специализацию: овцы, свиньи, крупный рогатый скот. Это были автономные группы, жившие бок о бок, но не смешивающиеся.

Около 5100 г. до н. э. один район начал отгораживаться V-образным рвом, обращённым воротами прочь от соседей.

"Эти входы отрезали другие районы", — говорит археолог Мартин Фурхольт. Внутренние отношения становились напряжёнными.

Сравнение памятников насилия LBK

Место Находки Особенности
Тальхайм (Германия) 34 убитых детей и взрослых проломы черепов, массовая расправа
Килианштедтен 26 тел раздробленные голени — пытка или символическое увечье
Аспарн-Шлец (Австрия) 200 человек отсутствие родства между жертвами
Херксхайм >500 человек расчленение, пиры, ритуалы
Врабле (Словакия) ≥85 безголовых тел серия обезглавливаний в одном месте

Каждое место — не просто конфликт. Это набор сложных обрядов, специфического поведения и повторяющихся мотивов.

Советы шаг за шагом: как археологи реконструируют события

  1. Фиксируют положение каждого скелета и артефакта.

  2. Проводят изотопный анализ — возраст, питание, регион происхождения.

  3. Изучают микропорезы и следы ударов на костях.

  4. Складывают цифровую 3D-модель захоронения.

  5. Сравнивают результаты с другими памятниками LBK.

  6. Строят вероятные сценарии (ритуал, межобщинный конфликт, кризис).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Считать захоронение обычной бойней → неверное толкование → учитывать ритуальные элементы.
  • Относить казни к внешнему врагу → игнорировать внутренние конфликты → анализировать структуру поселения.
  • Искать один универсальный сценарий → потеря нюансов → рассматривать локальные традиции районов LBK.

А что если LBK столкнулись с культурным коллапсом

Некоторые исследователи считают, что культура просто "перегрелась" — слишком быстрый рост, нехватка новых земель, усиление внутренних противоречий.

"Мы наблюдаем изменение идеологии за одно-два поколения. Социальные идеи и сплочённость не работают должным образом", — считает археолог Андреа Зееб-Ланц.

Это мог быть переход от экспансии к внутреннему напряжению — и попытка восстановить порядок через ритуальное насилие.

FAQ

Почему во Врабле отсутствуют головы?
Следы порезов указывают на преднамеренное обезглавливание, вероятно, в рамках ритуала или казни.

Были ли это жертвы войны?
Пока доказательств внешнего врага нет. Данные указывают скорее на внутренний конфликт.

Заменяет ли Врабле собой другие места массовых убийств LBK?
Нет. Оно лишь дополняет картину общей эскалации насилия в конце эпохи.

Мифы и правда

Миф: неолитические общества были мирными.
Правда: массовые захоронения LBK доказывают системные всплески насилия.

Миф: обезглавливание — всегда преступление.
Правда: для древних культур это часто было частью ритуала.

Три интересных факта

  • LBK построили первые "мегаполисы" Европы — тысяча жителей была нормой.
  • В Херксхайме кости людей смешаны с костями животных с пиров.
  • Во Врабле нашли человеческие зубы с отверстиями — вероятные ожерелья.

Исторический контекст

5500-5000 гг. до н. э. — расцвет LBK.

≈5000 г. до н. э. — внезапная серия массовых убийств.

В течение нескольких столетий — исчезновение LBK и переход европейских поселений к новым культурным формам.

