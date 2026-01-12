Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Измерение давления дома
Измерение давления дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 4:18

Неочевидные виновники гипертонии: как питание может повысить давление без предупреждения

Сахар и быстрые углеводы усиливают скачки давления — эксперт

Повышенное давление может подниматься не только из-за нервов или физической усталости, но и из-за того, что оказывается на столе каждый день. Некоторые продукты действуют исподволь: их влияние не всегда заметно сразу, но со временем они усиливают нагрузку на сердце и сосуды. Особенно важно знать такие пищевые "провокаторы" тем, у кого гипертония проявляется периодически, а не постоянно. Об этом сообщает "Известия".

Соль и скрытый натрий: главный фактор риска

Самая частая причина скачков давления — избыток натрия. Он задерживает жидкость в организме, увеличивает объём крови и заставляет сосуды работать под большей нагрузкой. Особенно быстро это проявляется, если в рационе много готовой еды и полуфабрикатов: соль уже добавлена в процессе производства, а человек легко превышает норму, даже не ощущая вкус "пересола".

К продуктам с повышенным содержанием натрия относятся солёная рыба вроде сельди и скумбрии, рассольные сыры — брынза и фета, а также консервы, маринады, копчёности, колбасы, магазинные соусы. Дополнительный вклад делают снеки: чипсы, сухарики, солёные орехи, фаст-фуд. По данным ВОЗ, безопасный предел — до 5 г соли в сутки, включая ту, что уже присутствует в продуктах.

Кофеин: краткий эффект, но ощутимый

Кофеин способен ненадолго повышать давление, влияя на тонус сосудов и ускоряя работу сердца. Наиболее заметен этот эффект у тех, кто пьёт кофе или крепкий чай нерегулярно, а также у людей, которые употребляют напитки большими порциями.

Сильнее всего воздействуют кофе, крепкий чёрный чай и энергетики — последние опасны ещё и из-за высоких доз сахара. Напитки на основе мате тоже могут провоцировать скачки, особенно натощак или при недосыпе. При этом общий образ жизни играет не меньшую роль: умеренная физическая активность и регулярное движение помогают сглаживать колебания показателей.

Сахар и быстрые углеводы: скрытая нагрузка на сосуды

Резкий подъём сахара в крови активирует нервную систему, учащает пульс и может повышать давление. Если простые углеводы присутствуют в питании постоянно, страдает эластичность сосудов и усиливается задержка натрия — это усложняет контроль гипертонии и делает скачки более вероятными.

В группе риска — сладкая выпечка, белый хлеб, конфеты, молочный шоколад, газировка, сиропы, мёд и варенье. Особую опасность представляют "скрытые" сахара в готовых продуктах, которые не воспринимаются как десерт, но влияют на организм так же.

Жирная еда и тяжёлые соусы: давление после плотного ужина

Калорийная и жирная пища заставляет организм перераспределять кровоток в пользу пищеварения. Сердцу приходится работать активнее, и давление может временно подняться. Если же насыщенных жиров в рационе слишком много, постепенно ухудшается состояние сосудов и обмен веществ, что повышает общий риск гипертонии.

Чаще всего проблему создают жирные сорта мяса, сало, избыток сливочного масла и соусы на основе майонеза. Более мягкое влияние обычно оказывают растительные жиры, и в этом контексте часто обсуждают оливковое масло — при умеренном и регулярном употреблении оно считается более благоприятным вариантом.

Чем заменить опасные продукты без строгих ограничений

Контроль давления не обязательно требует жёсткой диеты — важнее снизить долю переработанной еды и научиться заменять самые "тяжёлые" позиции. Домашние блюда позволяют управлять количеством соли и жиров, а значит — поддерживать более стабильные показатели.

Вместо колбас и копчёностей лучше выбирать отварное или запечённое мясо, вместо сладких напитков — воду или несладкие травяные чаи. Эти шаги не выглядят радикальными, но заметно уменьшают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и помогают держать давление под контролем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России выстроили многоуровневую подготовку врачей — кардиохирург Бокерия вчера в 14:37
От студента до операционной: как в России выращивают врачей нового поколения

Подготовка врачей в России усиливается, а профессия кардиохирурга остаётся одной из самых привлекательных для студентов.

Читать полностью » Избыток омега-3 снижает свёртываемость крови — диетолог Русакова вчера в 11:43
Омега-3 пила для пользы — эффект оказался обратным: организм дал сбой

Омега-3 считают полезной добавкой, но её избыток может навредить. Врач объяснила, почему нельзя принимать капсулы без назначения.

Читать полностью » Врач-диетолог посоветовала не доедать остатки с новогоднего стола — Нурия Дианова вчера в 11:00
Забудьте про лишние салаты: как правильно восстанавливаться после праздников и не перегружать желудок

Врач-диетолог объяснила, как восстановить работу желудка после новогодних застолий. Какие продукты лучше исключить и как избежать проблем с пищеварением?

Читать полностью » Бананы лучше покупать по одному, чтобы избежать перезревания — Ольга Матвеева вчера в 11:00
Зеленые, спелые и всегда свежие: как правильно хранить и не переплатить за продукты с коротким сроком хранения

Как не выбрасывать свежие продукты — советы по выбору и хранению авокадо, бананов, ягод и зелени от эксперта сервиса "Пакет" от X5.

Читать полностью » Кашапова: лишний вес может быть опасен, даже если анализы в норме вчера в 11:00
Жёсткие диеты не приводят к долгосрочному успеху: как сохранить здоровье без резких изменений в весе

Юлия Кашапова развенчала популярные мифы о лишнем весе: что действительно важно для здоровья и как избежать распространённых заблуждений.

Читать полностью » Тревога и бессонница — первые признаки алкогольного делирия — Татьяна Клименко вчера в 11:00
Когда алкоголь может стать причиной смертельного расстройства: важные факты об алкогольном делирии

Алкогольный делирий — смертельно опасное состояние, которое развивается после резкого прекращения употребления алкоголя. Своевременная госпитализация спасает жизнь.

Читать полностью » Врач-сомнолог посоветовал сдвигать время засыпания на 15–30 минут — Максим Новиков вчера в 11:00
Гарантированно улучшить сон: простые рекомендации для лучшего отдыха без ярких экранов и тяжёлых ужинов

Зимой режим сна часто нарушается. Врач-сомнолог объяснил, как с помощью простых шагов восстановить привычное расписание сна.

Читать полностью » Роспотребнадзор советует дробное питание при дискомфорте после праздников вчера в 6:26
Жареное и фастфуд ставят организм на тормоза: после выходных рекомендуют лёгкий рацион и дисциплину ужина

Роспотребнадзор объяснил, как восстановиться после праздников: легкое меню, дробное питание, ужин до сна и умеренная активность — но есть важные условия.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Опрос в Японии поставил китайских туристов на последнее место — Турпром
Туризм
Россиянка в Новом Каире получила переломы после прыжка с балкона — Cairo 24
Мир
Трамп заявил о продвижении в урегулировании конфликта на Украине — ТАСС
Мир
Секретная служба нашла подозрительный предмет перед вылетом Трампа — ТАСС
ДФО
Теплоход Мария застрял во льдах у посёлка Беринговского — ТАСС
Общество
Вредоносное ПО получило данные геолокации владельца — МВД России
Мир
Пять человеческих голов нашли на пляже Пуэрто Лопес — Ecuavisa
ДФО
Субсидия обновила инфраструктуру глэмпинга в Приморье — Минтуризма Приморья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet