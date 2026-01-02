Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Голубой дракон на медузе
Голубой дракон на медузе
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 1:14

Необычные способности голубого монстра: как маленький слизень обманывает хищников и приручает яд

Голубой дракон обитает на границе воды и воздуха, используя природную маскировку - Nature

В самых удалённых уголках океана, вдали от берегов, скрывается существо, которое могло бы быть персонажем фантастического романа. Об этом сообщает издание Nature.

Это не обычный морской обитатель, а голубой дракон — маленький морской слизень с необычными способностями, который может использовать чужой яд как оружие. Он проводит свою жизнь на границе воды и воздуха, перевёрнутый вверх ногами, и всегда находится в движении, следуя течению.

Жизнь на границе воды и воздуха

Голубой дракон, или глаукус атлантический (Glaucus atlanticus), принадлежит к группе животных, которые обитают в нейстоне — слое океана, где вода соприкасается с атмосферой. Этот уникальный двухмерный мир населён организмами, которые никогда не уходят на глубину и не приближаются к берегам, подобно уязвимым формам жизни, страдающим от воздействия глобального потепления, например кораллам, теряющим устойчивость из-за повышения температуры океана.

Голубой дракон удерживается на поверхности океана благодаря пузырьку воздуха, который он заглатывает и сохраняет в теле. Это позволяет ему беспрепятственно дрейфовать, подчиняясь течениям, и оставаться частью открытого океана на протяжении всей своей жизни.

Маскировка и необычная анатомия

Чтобы выжить в открытом море без природных укрытий, голубой дракон использует сложную систему маскировки. Его тело сверху покрыто серебристыми и серыми узорами, которые напоминают блики солнечного света на поверхности воды. Нижняя сторона, наоборот, имеет насыщенный синий цвет, сливающийся с океанской глубиной, если смотреть на слизня снизу.

Длина тела голубого дракона составляет около 3 сантиметров. На боках у него расположены три пары ветвящихся отростков — церат, выполняющих несколько функций, включая дыхание. Эти отростки соединяют кишечник с дыхательной системой.

Охота с использованием украденного яда

Голубые драконы — активные хищники, и их основная добыча — другие существа нейстона с жалящими клетками, такие как португальские кораблики, голубые пуговицы и парусники.

Особенность голубых драконов в том, что они могут поедать этих опасных существ, не подвергаясь повреждениям. Более того, они сохраняют ядовитые клетки своей добычи, перемещая их на поверхность своих отростков.

При угрозе эти клетки используются как средство защиты от хищников, обеспечивая голубому дракону эффективное оружие для самообороны.

Современные угрозы для обитателей нейстона

Недавние исследования показали, что голубые драконы обитают в тех же районах, где формируется Тихоокеанское мусорное пятно, созданное океаническими течениями.

Пластиковые отходы скапливаются в этих районах, создавая дополнительные угрозы для поверхностных экосистем. Исследования подтверждают, что даже бытовой пластик распадается на микрочастицы, которые вредят экологии, выделяя миллиарды частиц.

Методы очистки океана, такие как сбор мусора сетями между судами, могут быть опасны для нейстонных существ, таких как голубые драконы. Пластик в ловушках может не только угрожать экосистеме, но и ловить живых существ, включая эти морские слизни.

Значение для океанической экосистемы

Несмотря на свои крошечные размеры, голубые драконы играют важную роль в пищевых цепях открытого океана. Эти морские слизни служат источником питания для морских птиц, рыб и морских черепах. Нарушение баланса нейстона может повлиять на всю экосистему, затрагивая более крупные виды, что подчеркивает важность защиты этих необычных обитателей океана.

Голубой дракон и другие морские слизни

В отличие от большинства голожаберных моллюсков, которые обитают на дне, голубой дракон живет исключительно на поверхности воды. Донные виды используют рифы и водоросли как укрытия, тогда как глаукус полагается на свою окраску и яд для защиты.

Кроме того, способность использовать ядовитые клетки добычи встречается лишь у ограниченного числа морских слизней, что делает голубого дракона ещё более уникальным.

Ученые применили пищевые отходы для защиты растений – JAFC вчера в 20:40
То, что летит в мусорное ведро, спасает поля и лекарства: пищевые отходы внезапно сменили роль

Пищевые отходы перестают быть мусором и превращаются в ресурс: ученые находят им применение в агротехнологиях, экологии и медицине.

Читать полностью » Комета 3I/ATLAS имеет необычный антихвост — Gazeta.SPb вчера в 16:43
Это не инопланетяне, но почти так же круто: что скрывает антихвост новой межзвёздной кометы

3I/ATLAS стал сенсацией из-за редкости межзвёздных объектов, необычного "антихвоста" и того, как сложно заметить такие кометы на фоне Млечного Пути.

Читать полностью » Ученые опровергли привычную теорию о связи потепления и усиленного испарения - Geophysical Research Letters вчера в 12:14
Тайна, которую скрывают океаны: как слабые ветры могут замедлить потоки влаги в атмосферу

Почему на фоне глобального потепления испарение океана может уменьшаться? Китайские исследователи нашли неожиданный ответ.

Читать полностью » Домашние аккумуляторы поддержали энергоснабжение при ЧС — The Conversation вчера в 8:34
Свет гаснет первым, а аккумуляторы держатся до конца: дома получают шанс пережить катастрофы

Экстремальная погода всё чаще выводит из строя энергосистемы. Почему бытовые аккумуляторы становятся ключевым элементом устойчивости во время катастроф.

Читать полностью » Кавалерия была основой византийской армии — Стамули вчера в 4:31
Если враг силён, бей по коню: забытая тактика, которая переворачивала поле боя

Новый анализ "Алексиады" Анны Комниной показал, как лошади и кавалерия определяли войны, дипломатию и быт Византии XII века.

Читать полностью » Открытие на острове Вильчека помогает понять древние изменения уровня моря - Live Science вчера в 0:13
Когда ледники отступают: как кости древних китов помогают понять климатические катастрофы прошлого

Таяние ледников Арктики раскрывает древние следы жизни, помогая ученым понять климатические изменения и экосистемы прошлого.

Читать полностью » Учёные зафиксировали расширение и сжатие аккумуляторов при зарядке — Science 01.01.2026 в 23:38
Каждая зарядка — маленький износ: внутри аккумулятора запускается разрушительный механизм

Аккумулятор смартфона со временем держит заряд всё хуже. Учёные выяснили, что батареи буквально дышат при каждой зарядке, запуская скрытый механизм износа.

Читать полностью » Разработана назальную вакцину от аллергии на арахис — JACI 01.01.2026 в 19:40
Иммунитет обманули с помощью назального спрея: теперь он перестал видеть угрозу в арахисе

Учёные из Мичиганского университета создали вакцину-спрей от аллергии на арахис: три дозы заметно ослабили реакцию у мышей.

Читать полностью »

