Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Оранжевая акула
Оранжевая акула
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 4:18

Необычная акула пережила океан: яркая окраска должна была выдать её, но она выросла до двух метров

У берегов Коста-Рики поймали акулу с золотистой окраской — New-Science.ru

Рыбалка у карибского побережья Коста-Рики обернулась неожиданным событием, которое быстро вышло за пределы местных новостей. В руки спортсмена-рыболова попала акула, чья окраска выглядела так, будто её кожа отливает золотом. Оттенок был ярко-жёлтым и местами переходил в оранжевый, а белые глаза без привычной тёмной радужки только усиливали эффект. Об этом сообщает New-Science.ru.

"Золотая" акула у берегов Тортугеро

Необычная встреча произошла 10 августа 2024 года неподалёку от национального парка Тортугеро — одной из самых известных природных зон страны. Рыболов Хуан Пабло ловил на глубине 37 метров, когда на снасть попалась самка акулы-няньки (Ginglymostoma cirratum). Обычно эти хищники имеют серо-коричневый цвет, помогающий им сливаться с дном и рифами. Однако у этой особи окраска была равномерной и насыщенной — от лимонно-жёлтой до тёплого оранжевого оттенка.

После того как рыбаки измерили акулу и сделали фотографии, её аккуратно отпустили обратно в море. Позже снимки опубликовала экотуристическая компания в соцсетях, и именно это привлекло внимание учёных. Фотографии заинтересовали международную группу морских биологов, которую возглавлял Мариоксис Масиас-Куяре из Федерального университета Риу-Гранди в Бразилии.

Редкое сочетание двух генетических особенностей

Исследователи связались с рыбаками, уточнили детали поимки и изучили визуальные материалы. Итог анализа оказался необычным даже по меркам редких природных отклонений: акула проявляла сразу две аномалии пигментации. Речь идёт об альбинизме, при котором отсутствует тёмный пигмент, и ксанторизме — состоянии, при котором усиливается жёлтая окраска.

Совместное проявление этих особенностей называется альбино-ксантохромией. В статье, опубликованной в августе 2025 года в журнале Marine Biodiversity, учёные отдельно подчеркнули значение глаз: отсутствие типичной чёрной радужки стало ключевым признаком, подтверждающим именно альбинизм, а не только ксанторизм. Благодаря этой детали случай удалось корректно классифицировать и описать научно.

Почему яркая окраска не стала приговором

На первый взгляд броский цвет должен мешать выживанию: он делает животное заметным, снижает эффективность маскировки и теоретически может осложнять охоту или увеличивать риск опасных встреч. Однако в этом случае реальность оказалась иной. Акула достигла примерно двух метров в длину — это показатель полностью зрелой особи, которая смогла прожить значительную часть жизни в естественной среде.

Для акул-нянек это первый задокументированный случай двойной аномалии такого типа. Вообще альбино-ксантохромию чаще фиксировали у птиц и лишь у отдельных видов морских рыб, поэтому наблюдение у берегов Коста-Рики стало важным вкладом в изучение редких генетических явлений. Кроме того, оно напоминает, насколько разнообразными могут быть морские экосистемы и как много скрытых биологических особенностей они могут хранить.

Учёные пока не дают окончательного ответа на главный вопрос: что стало причиной такого сочетания признаков. Это может быть единичная мутация, влияние локальной среды или проявление генетического разнообразия, которое раньше просто не попадало в объективы. Чтобы понять, насколько уникальна эта акула, потребуются новые наблюдения и исследования в районе Карибского моря, где подобные феномены могут оставаться незамеченными годами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Полифенолы защищают зрение при диабетической ретинопатии — Nutrients 04.01.2026 в 17:49
Возрастная макулярная дегенерация боится этого: антиоксиданты, которые есть на каждой кухне

Учёные из Милана выяснили, что полифенолы растений могут защищать сетчатку и зрительный нерв при глаукоме, ретинопатии и макулярной дегенерации.

Читать полностью » Вулкан Тамбора 1815 года стал причиной глобального похолодания — Смитсоновский институт 04.01.2026 в 13:57
Катастрофа, которую мы забыли: как вулкан из 1815 года заморозил Землю и оставил мир в шоке

Вулканическое извержение на горе Тамбора в 1815 году привело к катастрофическому "Году без лета", вызвав похолодание и неурожай по всему миру. Узнайте, как это событие повлияло на климат и жизнь людей.

Читать полностью » Термоядерные реакторы могут производить частицы тёмной материи — JHEP 04.01.2026 в 9:55
Реакторы строили ради энергии, но получили другое: побочный эффект меняет физику

Термоядерные реакторы могут неожиданно помочь в поиске тёмной материи. Учёные предполагают, что их стенки способны порождать аксионы.

Читать полностью » Ритуальную купель нашли нетронутой под площадью у Стены Плача — Леви 04.01.2026 в 5:37
Под ногами туристов лежала сенсация: миква, которая пережила римское завоевание

Под площадью у Стены Плача нашли микву периода Второго Храма, запечатанную слоем разрушения 70 года н. э., с пеплом и артефактами.

Читать полностью » Миграции рыб раскрывают тайны экосистемы сумеречной зоны — Океанографический институт Вудс-Хоул 04.01.2026 в 1:57
Сумеречная зона как капсула времени: рыба, которая объясняет поведение хищников на глубине

Как небольшая рыба изменяет структуру океанских экосистем? Откройте секреты миграций bigscale pomfret и узнайте, какую роль она играет в сумеречной зоне океана.

Читать полностью » Древние люди посещали территорию современной пустыни — Nature 03.01.2026 в 21:46
Следы возрастом 115 000 лет в пустыне: объект, который появился там, где людей быть не могло

Следы возрастом 115 тысяч лет в пустыне Нефуд показывают, что люди проникали вглубь Аравии гораздо раньше, чем считалось, следуя за водой и климатом.

Читать полностью » Бактерию способную жить без света и кислорода нашли в Сибири — ТГУ 03.01.2026 в 17:46
Эта бактерия выживает в аду без света и кислорода: учёные первыми поймали неуловимую форму жизни

Учёные ТГУ первыми в мире выделили живую бактерию Desulforudis audaxviator из глубинных вод Сибири и выяснили, что она делится раз в 28 часов.

Читать полностью » Сенсационная находка: корабль XVI века найден на глубине 2500 м — Le Monde 03.01.2026 в 13:56
Затонувший мир, который не сдался времени: что скрывает торговое судно на недосягаемой глубине

В южной Франции обнаружили почти полностью сохранённое судно XVI века. Этот "временной капсулой" может изменить представление о торговле в Средиземноморье эпохи Возрождения.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Салехард, Надым и Архангельск вошли в список городов с положительным туристическим опытом — соцсети
ДФО
Новый корпус краевой больницы ускорил доступ пациентов к МРТ на Камчатке — Солодов
ДФО
Утильсбор на легковые автомобили в России вырос на 20% с 1 января — PrimaMedia
ДФО
Кубай заявил о чередовании засух и тайфунов в Приморье в будущем
ДФО
Теплоход застрял во льдах Берингова моря у Чукотки — ДВ—РОСС
ДФО
Во Владивостоке 6 января прогнозируют -6…-8°С без осадков — ДВ—РОСС
Садоводство
Холодные ночи стимулируют рост корней у рассады томатов — садоводы
Питомцы
Лазерные указки вызывают стресс у некоторых кошек — фелинологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet