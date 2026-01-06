Необычная акула пережила океан: яркая окраска должна была выдать её, но она выросла до двух метров

Рыбалка у карибского побережья Коста-Рики обернулась неожиданным событием, которое быстро вышло за пределы местных новостей. В руки спортсмена-рыболова попала акула, чья окраска выглядела так, будто её кожа отливает золотом. Оттенок был ярко-жёлтым и местами переходил в оранжевый, а белые глаза без привычной тёмной радужки только усиливали эффект. Об этом сообщает New-Science.ru.

"Золотая" акула у берегов Тортугеро

Необычная встреча произошла 10 августа 2024 года неподалёку от национального парка Тортугеро — одной из самых известных природных зон страны. Рыболов Хуан Пабло ловил на глубине 37 метров, когда на снасть попалась самка акулы-няньки (Ginglymostoma cirratum). Обычно эти хищники имеют серо-коричневый цвет, помогающий им сливаться с дном и рифами. Однако у этой особи окраска была равномерной и насыщенной — от лимонно-жёлтой до тёплого оранжевого оттенка.

После того как рыбаки измерили акулу и сделали фотографии, её аккуратно отпустили обратно в море. Позже снимки опубликовала экотуристическая компания в соцсетях, и именно это привлекло внимание учёных. Фотографии заинтересовали международную группу морских биологов, которую возглавлял Мариоксис Масиас-Куяре из Федерального университета Риу-Гранди в Бразилии.

Редкое сочетание двух генетических особенностей

Исследователи связались с рыбаками, уточнили детали поимки и изучили визуальные материалы. Итог анализа оказался необычным даже по меркам редких природных отклонений: акула проявляла сразу две аномалии пигментации. Речь идёт об альбинизме, при котором отсутствует тёмный пигмент, и ксанторизме — состоянии, при котором усиливается жёлтая окраска.

Совместное проявление этих особенностей называется альбино-ксантохромией. В статье, опубликованной в августе 2025 года в журнале Marine Biodiversity, учёные отдельно подчеркнули значение глаз: отсутствие типичной чёрной радужки стало ключевым признаком, подтверждающим именно альбинизм, а не только ксанторизм. Благодаря этой детали случай удалось корректно классифицировать и описать научно.

Почему яркая окраска не стала приговором

На первый взгляд броский цвет должен мешать выживанию: он делает животное заметным, снижает эффективность маскировки и теоретически может осложнять охоту или увеличивать риск опасных встреч. Однако в этом случае реальность оказалась иной. Акула достигла примерно двух метров в длину — это показатель полностью зрелой особи, которая смогла прожить значительную часть жизни в естественной среде.

Для акул-нянек это первый задокументированный случай двойной аномалии такого типа. Вообще альбино-ксантохромию чаще фиксировали у птиц и лишь у отдельных видов морских рыб, поэтому наблюдение у берегов Коста-Рики стало важным вкладом в изучение редких генетических явлений. Кроме того, оно напоминает, насколько разнообразными могут быть морские экосистемы и как много скрытых биологических особенностей они могут хранить.

Учёные пока не дают окончательного ответа на главный вопрос: что стало причиной такого сочетания признаков. Это может быть единичная мутация, влияние локальной среды или проявление генетического разнообразия, которое раньше просто не попадало в объективы. Чтобы понять, насколько уникальна эта акула, потребуются новые наблюдения и исследования в районе Карибского моря, где подобные феномены могут оставаться незамеченными годами.