Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил агентству Reuters, что возможное стратегическое видение советников бывшего лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине в случае его повторного избрания должно быть адаптировано к текущей обстановке, и Москва должна ознакомиться с подробностями данного плана для его тщательного анализа.
По информации агентства Reuters, консультанты экс-президента США Дональда Трампа разработали стратегию по активизации усилий по урегулированию конфликта между Украиной и Россией в случае его повторного избрания, при отсутствии которой военная поддержка со стороны США может быть прекращена.
"Существенное значение любого плана заключается в деталях и учете реальной ситуации на месте. Нам неизвестно, о каком именно плане идет речь и что он подразумевает… Мы готовы к диалогу и для оценки плана нам нужно в первую очередь ознакомиться с ним", — отметил представитель.
Песков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин недавно выдвинул инициативы по урегулированию конфликта, которые не нашли отклика ни со стороны Запада, ни со стороны украинцев.
Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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