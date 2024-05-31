МИД КНР заявил, что необходима мирная конференция, которая будет признаваться Россией и Украиной.

МИД Китая подчеркивает, что конференция должна признаваться обоими сторонами конфликта, иначе у нее не получится сыграть "существенную роль в восстановлении мира".

Фото: www. flickr.com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿