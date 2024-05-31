МИД КНР заявил, что необходима мирная конференция, которая будет признаваться Россией и Украиной.
МИД Китая подчеркивает, что конференция должна признаваться обоими сторонами конфликта, иначе у нее не получится сыграть "существенную роль в восстановлении мира".
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Медведев: Военный конфликт с Западом развивается по худшему сценарию
Военное противостояние с Западом развивается по наименее благоприятному сценарию, наблюдается постоянное усиление потенциала используемого натовского вооружения, что делает невозможным исключение возможности перехода конфликта с Западом на последний этап, по мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в его Telegram-канале.
Белоусов: Запад затягивает украинский конфликт
Западные государства, поставляя вооружение в Киев, предоставляя разведывательные сведения и тренируя вооруженные силы Украины, активизируют и продлевают вооруженное противостояние в этой стране, отметил глава министерства обороны Российской Федерации, Андрей Белоусов.
ГД: доработка законов о запрете пропаганды наркотиков пройдёт без перегибов
Крашенинников подчеркнул, что наркотики — безусловное зло.
JAHA: здоровый образ жизни улучшает состояние сердца в любом возрасте
ЗОЖ улучшает прогноз выживаемости на 35-40%.