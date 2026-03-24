Тайны под ногами: археологи вскрыли древний некрополь в самом сердце Нижегородского кремля

В ходе археологических работ на территории Нижегородского кремля исследователи обнаружили некрополь XVII века. Как сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института археологии РАН Николай Грибов, уже нашли 136 погребений. Раскопки ведутся на месте разрушенного храма Симеона Столпника, где специалисты Института археологии Российской академии наук зафиксировали плотное захоронение разных возрастных групп, включая детей и пожилых людей. Помимо останков, из земли извлечены фрагменты фундамента церкви XVIII века и следы еще более древних строений XIV столетия. После завершения лабораторных исследований найденные костные останки планируют передать Нижегородской епархии для проведения обряда христианского перезахоронения.

Масштаб кремлевского некрополя

Обнаружение 136 захоронений стало неожиданностью для исследовательской группы. Первоначально археологи рассчитывали на выявление лишь единичных могил на участке, прилегающем к месту храма Симеона Столпника, однако плотность объектов указывает на функционирование полноценного кладбища.

Старший научный сотрудник Института археологии РАН Николай Грибов уточнил, что погребения совершались с высокой интенсивностью на протяжении относительно краткого временного промежутка. В земле покоятся представители разных поколений, включая детей и людей зрелого возраста в 70-80 лет.

Антропологическое изучение прошлого

После фиксации всех находок в полевых условиях работа переместится в научные лаборатории. Антропологи приступят к детальному анализу останков, чтобы составить представление о типичном физическом облике нижегородцев XVII столетия.

Научные специалисты планируют выявить распространенные болезни и оценить состояние здоровья жителей города той эпохи через изучение специфических маркеров. По окончании научной экспертизы останки будут переданы правопреемникам для совершения ритуала христианского погребения на кладбище.

Исторические слои и архитектура

Помимо захоронений, археологам удалось найти фрагменты фундамента храма, который был возведен в 1743 году. Известно, что этот объект был разрушен в результате взрыва в 1928 году, и сохранившиеся элементы кладки помогут исследователям реконструировать внешний облик здания.

Под более поздними пластами историки обнаружили следы поселений XIV века. Проведенные раскопки демонстрируют многослойность Нижегородского кремля, где архитектурные памятники разных эпох соседствуют с сакральными пространствами, формируя уникальный историко-культурный облик центра города.