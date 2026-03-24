Нижний Новгород, Нижегородский кремль
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 14:18

Тайны под ногами: археологи вскрыли древний некрополь в самом сердце Нижегородского кремля

В ходе археологических работ на территории Нижегородского кремля исследователи обнаружили некрополь XVII века. Как сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института археологии РАН Николай Грибов, уже нашли 136 погребений. Раскопки ведутся на месте разрушенного храма Симеона Столпника, где специалисты Института археологии Российской академии наук зафиксировали плотное захоронение разных возрастных групп, включая детей и пожилых людей. Помимо останков, из земли извлечены фрагменты фундамента церкви XVIII века и следы еще более древних строений XIV столетия. После завершения лабораторных исследований найденные костные останки планируют передать Нижегородской епархии для проведения обряда христианского перезахоронения.

Масштаб кремлевского некрополя

Обнаружение 136 захоронений стало неожиданностью для исследовательской группы. Первоначально археологи рассчитывали на выявление лишь единичных могил на участке, прилегающем к месту храма Симеона Столпника, однако плотность объектов указывает на функционирование полноценного кладбища.

Старший научный сотрудник Института археологии РАН Николай Грибов уточнил, что погребения совершались с высокой интенсивностью на протяжении относительно краткого временного промежутка. В земле покоятся представители разных поколений, включая детей и людей зрелого возраста в 70-80 лет.

"Изучение подобных некрополей позволяет восстановить детали повседневной жизни средневекового города. Когда мы видим такую плотность погребений в административном центре, это говорит о специфических социальных процессах того времени. Важно бережно фиксировать каждый слой, так как земля сохраняет память о демографической ситуации и уровне жизни горожан. Систематизация данных находок помогает нам лучше понимать историю формирования городской среды в регионах", — отметил управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Антропологическое изучение прошлого

После фиксации всех находок в полевых условиях работа переместится в научные лаборатории. Антропологи приступят к детальному анализу останков, чтобы составить представление о типичном физическом облике нижегородцев XVII столетия.

Научные специалисты планируют выявить распространенные болезни и оценить состояние здоровья жителей города той эпохи через изучение специфических маркеров. По окончании научной экспертизы останки будут переданы правопреемникам для совершения ритуала христианского погребения на кладбище.

Исторические слои и архитектура

Помимо захоронений, археологам удалось найти фрагменты фундамента храма, который был возведен в 1743 году. Известно, что этот объект был разрушен в результате взрыва в 1928 году, и сохранившиеся элементы кладки помогут исследователям реконструировать внешний облик здания.

Под более поздними пластами историки обнаружили следы поселений XIV века. Проведенные раскопки демонстрируют многослойность Нижегородского кремля, где архитектурные памятники разных эпох соседствуют с сакральными пространствами, формируя уникальный историко-культурный облик центра города.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

