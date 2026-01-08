Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сдвиг тектонической плиты
Сдвиг тектонической плиты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 15:03

Неизвестный механизм разрушений: как землетрясения глубины Чили ломают все сейсмические теории

Землетрясение в Чили показало новую природу глубоких разрывов — Nature Communications

Глубинные землетрясения долгое время считались менее опасными по сравнению с поверхностными из-за экстремальных температур и давления в недрах Земли. Однако событие на севере Чили в июле 2024 года изменило эти представления, заставив ученых по-новому взглянуть на механизм разрывов, происходящих на больших глубинах. Это землетрясение продемонстрировало, что даже в таких условиях могут происходить быстрые и мощные процессы. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

Необычное землетрясение в районе Каламы

19 июля 2024 года на севере Чили, недалеко от города Калама, произошло землетрясение магнитудой 7,4. Подземные колебания были ощутимы на поверхности, что привело к повреждениям зданий и перебоям в подаче электроэнергии. Для Чили, которая расположена вдоль активной зоны субдукции, такие явления — не редкость, однако это землетрясение привлекло внимание благодаря необычной природе разрыва.

Вместо того чтобы начаться у поверхности или на границе тектонических плит, разлом возник глубоко внутри погружающейся океанической плиты Наска, на глубине около 125 километров. Обычно разрывы на таких глубинах приводят к слабым колебаниям на поверхности, но это событие показало иной сценарий.

Почему Чили так часто трясёт

Чили расположено в зоне, где океаническая плита Наска погружается под Южноамериканскую плиту, создавая постоянное напряжение в земной коре и мантии. Это приводит к регулярным землетрясениям, среди которых наиболее известным является катастрофа 1960 года с магнитудой 9,5 — самым мощным землетрясением в истории.

Большинство разрушительных событий здесь происходят на сравнительно малых глубинах, вблизи границы плит, но землетрясение у Каламы произошло значительно глубже, в области, где породы ведут себя более пластично, и их деформации фиксируются только современными методами мониторинга.

Землетрясения средней глубины и их причины

Землетрясения на глубинах от 70 до 300 километров называются промежуточными. В таких условиях высокая температура и давление препятствуют резкому разрушению пород. Ранее считалось, что основной причиной таких землетрясений является процесс обезвоживания минералов. Когда океаническая плита погружается в мантию, минералы, такие как серпантин, удерживают воду в своей структуре. С повышением температуры вода высвобождается, повышая поровое давление и ослабляя связи между минералами, что может вызвать разрыв.

Лабораторные эксперименты подтверждают, что этот процесс эффективен при температурах до 650°C. При более высоких температурах породы становятся менее хрупкими, и разрыв не должен распространяться. Однако землетрясение в Чили показало, что это не всегда так.

Тепловое бегство и его роль в землетрясениях

Анализ сейсмических данных показал, что разрыв в землетрясении в Каламы проник на глубину около 170 километров, где температура превышает 650°C. Это стало возможным благодаря другому механизму — тепловому бегству. В процессе разрыва интенсивное трение вдоль разлома выделяет большое количество тепла, что дополнительно ослабляет породы и ускоряет их разрушение. Чаще движение пород приводит к большему выделению тепла, что создает замкнутый цикл: чем быстрее движение, тем больше тепла, и тем легче продолжить разрушение.

"Эти чилийские события вызывают более сильные колебания, чем обычно ожидается от землетрясений средней глубины, и могут быть довольно разрушительными", — отметил доцент-исследователь Школы геонаук UT Jackson Чжэ Цзя.

Цепочка разрывов и их особенности

Данные сейсмологии показали, что разрыв при землетрясении развивался не как единый процесс. Он происходил серией последовательных субсобытий. Первоначальные разрывы начались в более холодной части плиты на глубине около 125 километров, что сопровождалось множеством афтершоков.

Поздние сегменты разрыва проникли на глубины порядка 170 километров, где температура была выше, и высвободили основную часть энергии, при этом толчков было меньше. Такой механизм хорошо объясняется тепловым бегством: когда температура увеличивается, напряжение в породах снимается быстрее, что снижает количество афтершоков.

Средняя скорость распространения разрыва составила 4,2 километра в секунду, что почти соответствует скорости сдвиговых волн и является редким явлением для землетрясений средней глубины.

Почему это важно для оценки рисков

"Осознание того, что в Чили возможно ещё одно крупное землетрясение, стимулировало активные исследования и развертывание сейсмометров и геодезических станций для мониторинга деформаций коры", — подчеркнул профессор Торстен У. Беккер.

Землетрясение в Каламы показало, что глубокие землетрясения могут поражать те области, где ранее считалось невозможным их развитие. Это означает, что возможные масштабы таких землетрясений могут быть значительно выше, чем прогнозировалось ранее. Это важно для оценки сейсмической опасности, проектирования зданий и подготовки к чрезвычайным ситуациям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Люди считающие мир несправедливым чаще верят в теории заговора — Фурнхам сегодня в 7:35
Консерваторы и религиозные люди верят в заговоры чаще: исследование показало неожиданную связь

Психологи выяснили, какие личностные черты повышают веру в теории заговора: ключевыми оказались ощущение несправедливости и страх неопределённости.

Читать полностью » В России начали готовить персональную вакцину от меланомы — Гинцбург сегодня в 7:11
В России перешли от обещаний к делу: для больных меланомой уже синтезируют их личные вакцины

В России началась разработка индивидуальной вакцины от меланомы: для части пациентов уже проведена диагностика и запущен синтез препарата.

Читать полностью » Ученые нашли способ замедлить старение клеток с помощью пузырьков — Корнеллский университет сегодня в 3:19
Магия микроскопических пузырьков: ученые нашли способ победить время и вернуть клеткам вечную активность

Ученые нашли способ замедлять клеточное старение: пузырьки от стволовых клеток защищают ткани от сенесценции и окислительного стресса.

Читать полностью » Крупнейшие ранние иероглифы обнаружили в пустыне Египта — археологи вчера в 22:15
Египетская пустыня заговорила с небом: найдено самое древнее публичное послание в истории

В египетской пустыне обнаружены гигантские иероглифы возрастом более пяти тысяч лет. Учёные считают, что они могли быть публичным посланием о власти и космосе.

Читать полностью » Музыканты имеют преимущество в пространственной памяти — PPS вчера в 18:35
Музыкальные способности — это не талант, а навык: вот какие части мозга они меняют навсегда

Учёные сравнили 1200 человек из 15 стран и выяснили: музыканты лучше запоминают звуковые паттерны и ориентируются в пространстве, но не в словах и числах.

Читать полностью » Золотые проволоки в Египте использовали как шины и протезы зубов — Science Alert вчера в 14:19
Древние не выравнивали зубы, а удерживали их от падения: тайный механизм золотых конструкций раскрыт

Золотые "брекеты" древних египтян оказались мифом: учёные выяснили истинное назначение находок и проследили путь ортодонтии до наших дней.

Читать полностью » Испытания подтверждают стабильность свойств гибридного риса — SCMP вчера в 13:14
Рис сломал главное правило селекции: урожай больше не требует новых семян

Китайские ученые создали гибридный рис, который самовоспроизводится без потери урожайности. Технология может изменить мировое сельское хозяйство.

Читать полностью » В Германии нашли один из крупнейших источников лития — Neptune Energy вчера в 10:12
Под Германией нашли не то, что искали: бывшее газовое дно оказалось кладовой на 43 млн тонн

В Германии подтвердили крупные запасы лития на месте бывшего газового месторождения. Открытие может повлиять на энергобаланс и сырьевую стратегию Европы.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Около трети нефти в России остаётся низкосернистой — аналитик Шашкин
Авто и мото
Свист, вибрация и стук двигателя при холодном пуске связаны с износом узлов — Аргументы и факты
Туризм
Ереван является одним из древнейших городов мира и старше Рима — гиды
Экономика
Все пенсии и пособия вырастут в 2026 году — депутат Бессараб
Красота и здоровье
Стресс может провоцировать язву и астму — психотерапевт Галуза
Красота и здоровье
Паразиты могут поражать головной мозг — врач-диетолог Соломатина
Красота и здоровье
Физическая активность важна даже в праздники — врач ЛФК Гуменная
Красота и здоровье
Диетологи называют соевое мясо альтернативой с ограничениями — Москва 24
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet