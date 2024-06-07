В сложных операциях на позвоночнике начали применять роботизированную технику и искусственный интеллект. Своими наблюдениями поделился врач-нейрохирург, травматолог-ортопед, к.м.н. Денис Наумов.

Денис Наумов объяснил, что благодаря задействованию ИИ можно будет предвидеть все этапы операции, что облегчить поиск способов решения проблемы. Помимо этого, искусственный интеллект воссоздаёт виртуальный прототип строения человека. После надрезов на зоне, которую врачи будут оперировать, внутрь внедряют цифровизированные технические устройства. Благодаря участию в операции ИИ процесс происходит с преждевременными выявлениями ошибок и неточностей, считает нейрохирург.

Во время объяснений эксперт отметил важную деталь: ИИ является подручным помощником, но не полноценным заменителем квалифицированного врача. Когда происходит операция, за всем происходящим следят профессиональные нейрохирурги, которые могут подправить работу роботов. Действовать самостоятельно ИИ на данный момент не может, поэтому основную часть работы всегда выполняет эксперт, контролируя весь процесс.

Нейрохирург считает, что появившиеся технологии — нововведение, но не использование на постоянной основе. Главенствующую роль всё равно будет нести обученный человек. Денис Наумов рекомендует тщательно обращать внимание на опыт врачей, которые будут присутствовать на операции, потому что их квалификация играет первостепенную роль. Нельзя переложить ответственность за неправильно проведённую операцию на ИИ. За здоровье и жизнь пациента отвечает исключительно врач, объясняет нейрохирург.

Фото: Flickr / KRISTOPHER RADDER/U.S. Navy (Attribution License)