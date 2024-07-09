В 2023 году Индия заняла лидирующую позицию среди стран-импортеров российской нефти, - Сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в беседе с Павлом Зарубиным, ведущим телепрограммы "Москва. Кремль. Путин".

Новак подчеркнул, что Индия стала ключевым партнером России в энергетической сфере. По его словам, объем поставленной нефти составил около 40% от общей потребности индийского рынка. Объем поставок достиг рекордных 90 миллионов тонн, что вдвое превышает показатели предыдущего года.

Заместитель председателя правительства также привел статистику за предыдущие периоды. Он сообщил, что в 2022 году объем экспорта российской нефти в Индию составлял 45 миллионов тонн, а в 2021 году этот показатель был всего 5 миллионов тонн. Таким образом, за последние два года наблюдается существенный рост поставок российской нефти на индийский рынок.

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