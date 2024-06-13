В последний весенний месяц текущего года граждане России масштабно начали приобретать недвижимость в Турции. Об увеличении спроса в полтора раза сообщает турецкое правительственное агентство (Turkstat).

Турецкое правительственное агентство, занимающееся сбором и публикацией официальной статистики обо всём, что касается своей страны, расположенной между Европой и Азией, проанализировало обстановку с жильём. Как оказалось, более 2000 объектов недвижимости было продано всем гражданам иностранных стран.

Среди всех покупателей нашлось государство, которое скупило более 400 домов и помещений. В этой номинации победила Российская Федерация, тем самым увеличив спрос на турецкую недвижимость в последний весенний месяц аж в полтора раза. Жители исламской Республики Иран заняли второе место, купив более двух сотен. 171 приобретение жилья Турции принадлежит за месяц май государству в Восточной и Центральной Европе — Украине. Германия и Ирак тоже приняли участие в "соревновании" и купили в районе 100 домов и квартир.

На днях стало известно, что граждане России массово начали покупать недвижимость в Таиланде, который считается одной из самых популярных для туристов стран Юго-Восточной Азии. Об этом стало известно благодаря анализу "Ricci | Зарубежная недвижимость", результаты которого приводит РБК. Однако, по мнению гендиректора организации, которая проводила исследование, многие из этих покупок связаны с размещением капитала с целью получения прибыли. Поскольку в страну часто наведываются туристы из разных мест, спрос на недвижимость начинает увеличиваться.

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