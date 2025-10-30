Секунды, которые решают всё: почему хруст в шее может стать первым сигналом беды
Резкий поворот головы или неосторожное движение шеей может обернуться серьезными последствиями для здоровья. Хотя многие считают характерный хруст безвредным, врачи предупреждают: чрезмерное давление на шейные позвонки способно привести к повреждению сосудов и даже инсульту. Об этом напомнила врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Агаева во Всемирный день борьбы с инсультом.
Почему хруст в шее не всегда безопасен
Сам по себе хруст, возникающий при движении головой, не опасен — он появляется из-за трения связок и движения пузырьков газа в суставной жидкости. Однако, как отмечает специалист, риск представляют резкие скручивающие или давящие движения, особенно если они совершаются без контроля и подготовки.
"Опасность представляет не сам хруст, возникающий из-за трения связок, а резкое скручивающее или давящее воздействие на шейный отдел", — пояснила врач-терапевт Анастасия Агаева.
Как возникает повреждение сосудов
При агрессивном массаже, спортивных манипуляциях или запрокидывании головы назад может произойти расслоение стенки позвоночной или сонной артерии. В результате внутри сосуда образуется надрыв, к которому прилипают тромбоциты. Это может привести к формированию тромба, перекрывающего кровоснабжение мозга — и, как следствие, к ишемическому инсульту.
По словам Агаевой, в группу повышенного риска входят люди с врожденными аномалиями артерий, заболеваниями соединительной ткани, последствиями хлыстовых травм после ДТП, а также те, кто занимается спортом с нарушением техники движений шеи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: резкие вращения головой или попытка "размять" шею с усилием.
-
Последствие: расслоение артерий, образование тромба, ишемический инсульт.
-
Альтернатива: мягкие упражнения на растяжку и регулярная лечебная физкультура.
-
Ошибка: доверять массаж шеи неподготовленным специалистам.
-
Последствие: механическое повреждение сосудов или нервных корешков.
-
Альтернатива: обращаться только к массажистам с медицинским образованием и избегать манипуляций с резкими скручиваниями.
Как защитить себя: советы шаг за шагом
-
Избегайте крайних положений шеи при тренировках и повседневных движениях.
-
Не выполняйте глубокие запрокидывания головы и резкие вращения.
-
При чувстве напряжения делайте упражнения на растяжку мышц шеи и плечевого пояса.
-
При головокружении или боли прекратите любые манипуляции и обратитесь к врачу.
-
При массаже сообщайте специалисту о любых неприятных ощущениях — боль быть не должна.
"На занятиях йогой рекомендуется избегать поз, требующих крайнего запрокидывания головы назад или резких скручиваний шеи. Следует запретить опасные манипуляции с шеей другим людям, например массажисту без специальной подготовки", — пояснила терапевт Анастасия Агаева.
Почему мышцы шеи так чувствительны
Мышцы и сосуды шейного отдела постоянно находятся под нагрузкой — они удерживают голову, обеспечивают питание мозга и отвечают за координацию движений. Поэтому даже незначительное перенапряжение может вызывать чувство скованности, желание "похрустеть" или повернуть шею.
"Возникновение чувства скованности в области шеи и желание сделать 'хруст' чаще всего связано с напряжениями в мышцах. Это можно исправить с помощью занятий лечебной физкультурой", — добавила врач.
Таблица: факторы риска и меры профилактики
|Фактор риска
|Возможное последствие
|Меры профилактики
|Резкие движения шеи
|Повреждение артерий
|Избегать скручиваний и нагрузок без разминки
|Агрессивный массаж
|Механическая травма сосудов
|Делать массаж только у сертифицированных специалистов
|Хлыстовые травмы после ДТП
|Нарушение кровотока
|Проходить регулярные осмотры у невролога
|Гипертония, курение
|Повышенный риск инсульта
|Контроль давления, отказ от вредных привычек
|Неправильная техника в спорте
|Травмы мышц и сосудов
|Тренировки под наблюдением инструктора
Физическая активность как профилактика
Агаева подчёркивает, что движение должно быть не врагом, а союзником здоровья. Умеренная аэробная активность — не менее 150 минут в неделю - помогает укрепить сосуды, улучшить кровоток и снизить риск инсульта. Это может быть ходьба, плавание, велосипед или йога без экстремальных поз.
Также важно следить за артериальным давлением, отказаться от курения и питаться сбалансированно, чтобы снизить уровень холестерина.
Три интересных факта
-
Расслоение артерий — одна из наиболее частых причин инсульта у людей младше 45 лет.
-
Лёгкие упражнения на растяжку шеи способны снизить мышечное напряжение на 30-40%.
-
Даже короткие ежедневные прогулки улучшают кровообращение мозга и повышают устойчивость сосудов.
Исторический контекст
-
Термин "хлыстовая травма" появился после автомобильных аварий 1950-х годов, когда начали фиксировать инсульты, вызванные повреждением артерий шеи.
-
В 1970-х врачи впервые доказали связь между агрессивным мануальным воздействием и инсультами.
-
Сегодня большинство школ мануальной терапии строго регламентируют технику движений в шейном отделе.
FAQ
Можно ли "хрустеть" шеей самостоятельно?
Нет, такие манипуляции опасны. Лучше выполнять лёгкие упражнения для растяжки и укрепления мышц.
Что делать, если после массажа появилась боль или головокружение?
Немедленно обратиться к врачу. Это может быть признаком сосудистого повреждения.
Как снизить риск инсульта?
Контролировать давление, избегать курения, заниматься физической активностью и регулярно проверять сосуды шеи при помощи УЗИ.
Мифы и правда
-
Миф: если хрустит шея — это отложение солей.
Правда: звук возникает из-за пузырьков газа в суставной жидкости, а не из-за солей.
-
Миф: массаж всегда безопасен.
Правда: при неправильной технике можно повредить сосуды и нервы.
-
Миф: инсульт бывает только у пожилых.
Правда: расслоение артерий может привести к инсульту и у молодых людей.
Вывод
Шея — уязвимая часть тела, от состояния которой напрямую зависит работа мозга. Резкие движения, неправильный массаж или перегрузки могут привести к опасным последствиям. Поэтому бережное отношение, правильная техника и регулярная профилактика — лучший способ защитить себя от инсульта.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru