Секунды, которые решают всё: почему хруст в шее может стать первым сигналом беды

Резкий поворот головы или неосторожное движение шеей может обернуться серьезными последствиями для здоровья. Хотя многие считают характерный хруст безвредным, врачи предупреждают: чрезмерное давление на шейные позвонки способно привести к повреждению сосудов и даже инсульту. Об этом напомнила врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Агаева во Всемирный день борьбы с инсультом.

Почему хруст в шее не всегда безопасен

Сам по себе хруст, возникающий при движении головой, не опасен — он появляется из-за трения связок и движения пузырьков газа в суставной жидкости. Однако, как отмечает специалист, риск представляют резкие скручивающие или давящие движения, особенно если они совершаются без контроля и подготовки.

"Опасность представляет не сам хруст, возникающий из-за трения связок, а резкое скручивающее или давящее воздействие на шейный отдел", — пояснила врач-терапевт Анастасия Агаева.

Как возникает повреждение сосудов

При агрессивном массаже, спортивных манипуляциях или запрокидывании головы назад может произойти расслоение стенки позвоночной или сонной артерии. В результате внутри сосуда образуется надрыв, к которому прилипают тромбоциты. Это может привести к формированию тромба, перекрывающего кровоснабжение мозга — и, как следствие, к ишемическому инсульту.

По словам Агаевой, в группу повышенного риска входят люди с врожденными аномалиями артерий, заболеваниями соединительной ткани, последствиями хлыстовых травм после ДТП, а также те, кто занимается спортом с нарушением техники движений шеи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: резкие вращения головой или попытка "размять" шею с усилием.

Последствие: расслоение артерий, образование тромба, ишемический инсульт.

Альтернатива: мягкие упражнения на растяжку и регулярная лечебная физкультура.

Ошибка: доверять массаж шеи неподготовленным специалистам.

Последствие: механическое повреждение сосудов или нервных корешков.

Альтернатива: обращаться только к массажистам с медицинским образованием и избегать манипуляций с резкими скручиваниями.

Как защитить себя: советы шаг за шагом

Избегайте крайних положений шеи при тренировках и повседневных движениях. Не выполняйте глубокие запрокидывания головы и резкие вращения. При чувстве напряжения делайте упражнения на растяжку мышц шеи и плечевого пояса. При головокружении или боли прекратите любые манипуляции и обратитесь к врачу. При массаже сообщайте специалисту о любых неприятных ощущениях — боль быть не должна.

"На занятиях йогой рекомендуется избегать поз, требующих крайнего запрокидывания головы назад или резких скручиваний шеи. Следует запретить опасные манипуляции с шеей другим людям, например массажисту без специальной подготовки", — пояснила терапевт Анастасия Агаева.

Почему мышцы шеи так чувствительны

Мышцы и сосуды шейного отдела постоянно находятся под нагрузкой — они удерживают голову, обеспечивают питание мозга и отвечают за координацию движений. Поэтому даже незначительное перенапряжение может вызывать чувство скованности, желание "похрустеть" или повернуть шею.

"Возникновение чувства скованности в области шеи и желание сделать 'хруст' чаще всего связано с напряжениями в мышцах. Это можно исправить с помощью занятий лечебной физкультурой", — добавила врач.

Таблица: факторы риска и меры профилактики

Фактор риска Возможное последствие Меры профилактики Резкие движения шеи Повреждение артерий Избегать скручиваний и нагрузок без разминки Агрессивный массаж Механическая травма сосудов Делать массаж только у сертифицированных специалистов Хлыстовые травмы после ДТП Нарушение кровотока Проходить регулярные осмотры у невролога Гипертония, курение Повышенный риск инсульта Контроль давления, отказ от вредных привычек Неправильная техника в спорте Травмы мышц и сосудов Тренировки под наблюдением инструктора

Физическая активность как профилактика

Агаева подчёркивает, что движение должно быть не врагом, а союзником здоровья. Умеренная аэробная активность — не менее 150 минут в неделю - помогает укрепить сосуды, улучшить кровоток и снизить риск инсульта. Это может быть ходьба, плавание, велосипед или йога без экстремальных поз.

Также важно следить за артериальным давлением, отказаться от курения и питаться сбалансированно, чтобы снизить уровень холестерина.

Три интересных факта

Расслоение артерий — одна из наиболее частых причин инсульта у людей младше 45 лет. Лёгкие упражнения на растяжку шеи способны снизить мышечное напряжение на 30-40%. Даже короткие ежедневные прогулки улучшают кровообращение мозга и повышают устойчивость сосудов.

Исторический контекст

Термин "хлыстовая травма" появился после автомобильных аварий 1950-х годов, когда начали фиксировать инсульты, вызванные повреждением артерий шеи. В 1970-х врачи впервые доказали связь между агрессивным мануальным воздействием и инсультами. Сегодня большинство школ мануальной терапии строго регламентируют технику движений в шейном отделе.

FAQ

Можно ли "хрустеть" шеей самостоятельно?

Нет, такие манипуляции опасны. Лучше выполнять лёгкие упражнения для растяжки и укрепления мышц.

Что делать, если после массажа появилась боль или головокружение?

Немедленно обратиться к врачу. Это может быть признаком сосудистого повреждения.

Как снизить риск инсульта?

Контролировать давление, избегать курения, заниматься физической активностью и регулярно проверять сосуды шеи при помощи УЗИ.

Мифы и правда

Миф: если хрустит шея — это отложение солей.

Правда: звук возникает из-за пузырьков газа в суставной жидкости, а не из-за солей.

Миф: массаж всегда безопасен.

Правда: при неправильной технике можно повредить сосуды и нервы.

Миф: инсульт бывает только у пожилых.

Правда: расслоение артерий может привести к инсульту и у молодых людей.

Вывод

Шея — уязвимая часть тела, от состояния которой напрямую зависит работа мозга. Резкие движения, неправильный массаж или перегрузки могут привести к опасным последствиям. Поэтому бережное отношение, правильная техника и регулярная профилактика — лучший способ защитить себя от инсульта.