Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает упражнения на пресс
Девушка делает упражнения на пресс
© Designed by Freepik by tonodiaz is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 20:26

Смешиваю технику и дыхание — и шея больше не болит: как избежать ошибки при тренировке пресса

Как избежать перенапряжения шеи при выполнении упражнений на пресс — совет от тренера

При выполнении упражнений на пресс напряжение шеи — одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются как новички, так и опытные спортсмены. Неправильная техника может привести к болям в шейке, ухудшению осанки и даже хроническим заболеваниям шейного отдела позвоночника. Фитнес-тренер Ольга Яблокова делится советами о том, как избежать этой ошибки и безопасно тренировать пресс.

Причины напряжения шеи

При выполнении классических упражнений на пресс, таких как скручивания или подъемы корпуса, мышцы шеи часто начинают работать вместо мышц живота. Это приводит к перенапряжению шейных мышц и болям. Причины такого перенапряжения могут быть разные.

"При выполнении классических упражнений, таких как скручивания или подъемы корпуса, люди часто компенсируют слабость мышц пресса за счет перенапряжения шейных мышц", — пояснила Ольга Яблокова, фитнес-тренер.

  1. Отсутствие правильной фиксации головы и подбородка. Неправильное положение головы может создать лишнюю нагрузку на шею.

  2. Слабость глубоких мышц живота. Если мышцы живота недостаточно развиты, они не могут справиться с нагрузкой, и нагрузка перекладывается на шею.

  3. Использование рук для подтягивания головы и шеи. Это приводит к перенапряжению шейных мышц.

  4. Неправильная техника и слишком большой диапазон движения. Невозможность контролировать амплитуду движения может повредить шею.

Рекомендации по правильной технике выполнения упражнений

Чтобы избежать напряжения шеи, важно следовать несколько простым, но эффективным правилам. Вот советы от Ольги Яблоковой, которые помогут безопасно тренировать пресс.

  1. Фиксация подбородка. Не тянитесь подбородком вперед. Вместо этого держите голову в нейтральном положении, чтобы не напрягать шейку.

  2. Работа с прессом, а не шеей. Не следует тянуть корпус за счет головы. Представьте, что вы тянете тело вверх и вперед за счет мышц живота.

  3. Правильное расположение рук. Руки должны лишь слегка касаться головы, или можно положить их на грудную клетку. Важно не тянуть шею руками.

  4. Контроль дыхания. На вдохе — исходное положение, на выдохе — подъем корпуса. Это помогает активировать мышцы пресса и снизить нагрузку на шею.

  5. Уменьшение амплитуды. Не нужно поднимать корпус максимально высоко. Для активной работы пресса достаточно легкого сгибания туловища.

Разминка и укрепление мышц

Перед тренировкой важно разминать шею, чтобы снизить риск травм. Кроме того, тренер советует уделять внимание укреплению глубоких мышц живота, что поможет в будущем снизить нагрузку на шею.

Также стоит следить за осанкой в повседневной жизни. Это не только улучшает здоровье, но и снижает нагрузку на шейные позвонки. Особенно важно избегать длительного нахождения в положении, когда голова наклонена вперед.

"Чтобы тренировать пресс без перенапряжения шеи, нужно уделять внимание технике: не тянуться подбородком вперед, не тянуть шею руками, работать именно животом, а не мышцами шеи. Правильный выбор упражнений и разумный контроль амплитуды значительно снижают риск напряжения шейной зоны", — подытожила Ольга Яблокова, фитнес-тренер.

Сравнение правильных и неправильных техник

Правильная техника Неправильная техника
Голова в нейтральном положении, без усилий. Тянетесь подбородком вперед, что вызывает нагрузку на шею.
Работаете с прессом, а не шеей. Используете шею и руки для подъема корпуса.
Легкое касание головы руками, без давления. Тянете голову руками, что перегружает шею.
Уменьшенная амплитуда движения. Выполняете движения с большой амплитудой, перегружая шею.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Тянетесь подбородком вперед.

    • Последствие: Напряжение в шейке, боль в области шеи.

    • Альтернатива: Смотрите прямо, держите голову в нейтральном положении.

  2. Ошибка: Используете руки для подтягивания головы.

    • Последствие: Перенапряжение шейных мышц.

    • Альтернатива: Легкое касание головы руками, без тянущего усилия.

  3. Ошибка: Поднимаете корпус слишком высоко.

    • Последствие: Чрезмерная нагрузка на шею.

    • Альтернатива: Уменьшение амплитуды, достаточно легкого сгибания корпуса.

Плюсы и минусы соблюдения правильной техники

Плюсы Минусы
Эффективное укрепление пресса. Требуется дисциплина и внимание к деталям.
Снижение риска травм шеи. Придется контролировать технику и дыхание.
Улучшение осанки и общего самочувствия. Потребуется время, чтобы привыкнуть к правильной технике.

Советы для тренировки без перенапряжения шеи

  1. Поддерживайте нейтральную позицию головы.

  2. Работайте с прессом, а не с шеей.

  3. Уделяйте внимание правильной осанке в повседневной жизни.

  4. Следите за дыханием, чтобы улучшить работу мышц живота.

  5. Выполняйте разминку перед тренировкой, чтобы подготовить шею к нагрузкам.

FAQ

Как избежать боли в шее при тренировке пресса?
Правильная техника выполнения упражнений, контроль амплитуды и дыхания помогут избежать болей. Важно также укреплять мышцы живота и следить за осанкой.

Сколько времени нужно, чтобы почувствовать результат?
Результаты могут проявиться уже через несколько недель регулярных тренировок, если вы будете соблюдать правильную технику.

Что лучше: тренировка с большим диапазоном или с меньшим?
Для безопасной тренировки лучше использовать меньшую амплитуду, чтобы избежать перенапряжения шеи.

Мифы и правда

Миф 1. Чем выше подъем корпуса, тем эффективнее работает пресс.
Правда: Подъем корпуса не должен быть максимальным, достаточно легкого сгибания для активации пресса.

Миф 2. Руки должны активно тянуть голову.
Правда: Руки должны лишь поддерживать голову, избегайте тянуть ее руками.

Миф 3. Напряжение шеи неизбежно при тренировке пресса.
Правда: С правильной техникой можно тренировать пресс без напряжения шеи.

Исторический контекст

  1. Первоначально упражнения на пресс были частью военных тренировок для укрепления тела и улучшения осанки.

  2. В 20-м веке с развитием фитнеса акцент на пресс стал неотъемлемой частью тренировок для каждого человека, стремящегося улучшить физическую форму.

  3. Современные тренировки на пресс включают элементы йоги и пилатеса, которые помогают избежать перенапряжения шеи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жир уходит неравномерно из-за особенностей организма сегодня в 12:10
Хожу в зал, ем правильно — а живот не уходит: одна скрытая причина ломает весь прогресс

Почему живот уходит последним, как стресс тормозит похудение и какие шаги помогают сдвинуть плато без перегруза организма.

Читать полностью » Дыхательные техники снижают нагрузку на тазовое дно сегодня в 11:15
Женщина после родов попробовала простую практику — и была в шоке от перемен: всего 5 минут в день

Когда и как безопасно возвращаться к тренировкам после родов, какие упражнения подходят на каждом этапе и почему постепенность — ключ к здоровому восстановлению.

Читать полностью » Физиологи зафиксировали пик мышечной боли через сутки сегодня в 10:18
Мышцы ныли весь день после тренировки — а потом случилось то, чего я никак не ожидал

Почему мышцы болят после тренировки, как понять, когда это норма, а когда риск травмы, и что помогает безопасно продолжать занятия.

Читать полностью » Совместные тренировки с питомцем снижают стресс у людей — физиологи сегодня в 9:10
Начала заниматься с собакой — тело подтянулось, настроение стало лучше

Эти простые упражнения помогут подтянуть тело и зарядиться энергией, а если рядом ваш пёс — тренировка превратится в весёлую игру.

Читать полностью » Тренировки с хулахупом укрепляют мышцы рук и спины — спортивные врачи сегодня в 8:10
Беру хулахуп и включаю музыку — руки подтянулись за неделю, не поверите

Забытые игры детства снова в моде — хулахуп не только поднимает настроение, но и помогает сделать руки подтянутыми и соблазнительными.

Читать полностью » Актриса Бет Рисграф укрепляет мышцы кора пилатесом и бегом — инструкторы сегодня в 7:10
Смешала бег и пилатес в одной тренировке — результат удивил даже тренера

Бет Рисграф, звезда сериала "Обмани меня", раскрывает, как бег, пилатес и дисциплина помогают ей сохранять гибкость выполняя опасные трюки на съёмочной площадке.

Читать полностью » Упражнение с полотенцами укрепляет бёдра и ягодицы — фитнес-тренеры сегодня в 6:10
Легла на пол с двумя полотенцами — и тело будто поменялось на глазах

Простая домашняя тренировка с полотенцами помогает мягко проработать бёдра и усилить тонус ног. В тексте — разбор техники, ошибки и практичные советы.

Читать полностью » Эрин Курдила выиграла женский триатлон в Нью-Джерси — журналист Шейла Монаган сегодня в 5:10
Победу в триатлоне принесла одна привычка — жаль, раньше не знала

Когда коллега из офиса превращается в чемпионку триатлона, это не просто вдохновляет — это заставляет поверить, что всё возможно.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
В НХЛ аналитики оценили шанс гола Овечкина коэффициентом 2.40 — Чемпионат
Питомцы
Неподходящий корм ухудшает запах кожи собаки
Красота и здоровье
Тёплые напитки облегчают желудок и снижают дискомфорт — по данным врачей
ДФО
Во Владивостоке утвердили новый порядок избрания мэра — губернатор Кожемяко
Авто и мото
С приходом холодов крысы начали портить проводку и салоны автомобилей — данные автовладельцев
Красота и здоровье
Постепенное возвращение к тренировкам снижает риск травм — по данным тренеров
ЦФО
Зампред Савельев: Высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом сократит путь до 2,5 ч
Садоводство
Вода после варки яиц усиливает рост крассулы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet