Шея болит не из-за возраста — одна привычка "добивает" её за рабочий день

Если вы читаете это, наклонив голову к экрану и невольно подтянув плечи к ушам, самое время остановиться. Шея часто первой реагирует на перегрузки, сигналя напряжением, скованностью или тупой болью. Эти ощущения не возникают внезапно — они накапливаются из-за поз, в которых мы застываем часами. Об этом сообщает The Guardian.

Почему шея страдает чаще, чем кажется

Современный ритм работы и отдыха заставляет тело долго удерживать статичные положения. Мы сидим, печатаем, листаем экран, почти не меняя позу, и именно шея принимает на себя основную нагрузку. Напряжение постепенно распространяется на плечи и верхнюю часть спины, усиливая усталость и снижая концентрацию.

Эксперты подчёркивают: проблема не только в осанке, но и в отсутствии движения. Даже идеальная посадка перестаёт быть полезной, если сохраняется слишком долго.

Микроперерывы как первая линия защиты

Регулярные короткие паузы способны существенно снизить нагрузку на шею. Старший преподаватель физиотерапии Университета Западного Сиднея Рокко Кавалери советует прерывать сидячую работу каждые 30-45 минут и вставать хотя бы на минуту.

"Регулярные активные перерывы могут уменьшить дискомфорт в шее и спине и снизить стресс в офисе", — говорит старший преподаватель физиотерапии Рокко Кавалери.

Во время таких пауз достаточно нескольких глубоких вдохов, мягкого отведения плеч назад и плавных поворотов головы. Даже 60-90 секунд движения помогают "сбросить" накопившееся напряжение.

Доцент Университета Квинсленда Джулия Треливен рекомендует дополнять это короткой коррекцией осанки: на 10 секунд вытягивать затылок вверх и слегка сводить лопатки. Небольшая прогулка на 30-60 секунд усиливает эффект и возвращает телу подвижность.

Меняйте задачи и прислушивайтесь к ощущениям

Если появляется чувство стянутости или дискомфорта, это не помеха работе, а сигнал к движению. Старший преподаватель физиотерапии Технологического университета Сиднея Пунам Мехта подчёркивает, что такие ощущения нельзя игнорировать.

Физиотерапевт Питер Стаббс советует менять тип активности хотя бы раз в час. Если вы долго работали за экраном, переключитесь на задачу без монитора — разговор по телефону, подготовку напитка или короткую паузу стоя. Это снижает риск того, что шея "застрянет" в одном положении.

Экран ближе — нагрузка меньше

Одной из главных причин так называемой "техношеи" остаётся положение экрана ниже уровня глаз. Кавалери рекомендует поднимать ноутбук или телефон так, чтобы взгляд был направлен прямо, а не вниз. Даже простая подставка может значительно уменьшить давление на шейный отдел.

Треливен добавляет: локти и колени должны быть согнуты примерно под 90 градусов, клавиатура и мышь — находиться близко, а основной экран — прямо перед вами. Если используется два монитора, важно избегать постоянного разворота головы в одну сторону. Стаббс отмечает, что иногда полезно слегка смещать экран влево или вправо, чтобы шея мягко двигалась и не застывала.

Мягкая подвижность вместо резких движений

Эксперты единодушны: резкие "хрусты" шеей и силовые растяжки — плохая идея. Они могут давать кратковременное облегчение, но повышают риск травм. Гораздо безопаснее выполнять мягкие движения несколько раз в день, даже сидя.

Треливен рекомендует упражнение "лук и стрела": руки вытянуты вперёд, одна рука плавно уходит назад, как при натяжении тетивы, а голова мягко следует за локтем. Стаббс советует медленные кивки, боковые повороты и наклоны "ухо к плечу" без подъёма плеч. Такие микрорастяжки поддерживают подвижность без перегрузки.

Движение, стресс и сон

Регулярная физическая активность в целом улучшает состояние шеи и всего опорно-двигательного аппарата. Кавалери рекомендует накапливать 30-60 минут умеренного движения в большинство дней: пешие встречи, лестницы вместо лифта, прогулки или велосипед.

Не менее важны стресс и сон. Джулия Треливен отмечает, что многие люди буквально "носят стресс в шее", бессознательно напрягая плечи и челюсть. Стаббс советует во время пауз проверять себя: опущены ли плечи, расслаблена ли челюсть. Управление стрессом, дыхательные упражнения и комфортная поза сна с нейтральным положением шеи помогают снизить ночное напряжение и ускорить восстановление.

Забота о шее не требует сложных техник или долгих тренировок. Внимание к сигналам тела, регулярные микроперерывы и мягкое движение в течение дня способны заметно снизить боль и вернуть ощущение лёгкости — если сделать это привычкой, а не разовой попыткой.