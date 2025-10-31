Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шея
Шея
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 17:26

Тихий предвестник инфаркта: почему именно шея выдаёт первые симптомы

Врачи признали: окружность шеи может предсказать риск сердечно-сосудистых заболеваний

Может ли простое измерение окружности шеи рассказать о рисках для здоровья не меньше, чем индекс массы тела или объем талии? Всё больше исследований указывает — да. Врачи начинают рассматривать шею как новый диагностический "индикатор", способный предсказать развитие сердечно-сосудистых и метаболических нарушений раньше, чем проявятся их первые симптомы.

Почему шея заслуживает внимания

Долгое время врачи ориентировались на традиционные показатели — ИМТ и соотношение талии и бедер. Однако доктор Ахмед Эльбедиви, профессор биохимии, и доктор Надин Вехида, профессор генетики и микробиологии, уверены, что этого недостаточно.

"Размер шеи — это лишь одна часть общей картины здоровья, но это важный показатель, который часто упускают из виду", — отметили профессора в своей публикации в The Conversation.

По их мнению, накопление жира в области шеи — сигнал, что в организме происходят изменения, способные повлиять на работу сердца, сосудов и обмен веществ.

Что скрывает размер шеи

Главное для медицины — не количество жира, а место, где он накапливается. Жир, отложившийся в области шеи, относится к верхнему типу жировых отложений. Такие отложения метаболически активны: жирные кислоты из них попадают прямо в кровь, повышая уровень холестерина и сахара.

Это ведёт к целой цепочке реакций:

  • повышается артериальное давление;
  • увеличивается уровень "плохого" холестерина (триглицеридов);
  • снижается уровень ЛПВП ("хорошего" холестерина);
  • развивается инсулинорезистентность;
  • повышается риск аритмии и фибрилляции предсердий.

Все эти факторы напрямую связаны с вероятностью инсульта, инфаркта и хронических заболеваний сердца.

Критические цифры

Исследование 2019 года показало: у людей с более толстой шеей чаще наблюдаются гипертония и нарушения сердечного ритма. По данным авторов, пороговый уровень риска начинается с окружности шеи 43 см у мужчин и 35,5 см у женщин.

При этом повышенный объём шеи также коррелирует с уровнем глюкозы в крови и риском развития диабета 2 типа - заболевания, способного привести к слепоте, поражению сосудов и ампутации конечностей.

Сравнение показателей

Показатель

Что измеряет

Преимущества

Ограничения

Индекс массы тела (ИМТ)

Соотношение веса и роста

Прост в расчёте, даёт общую оценку

Не учитывает распределение жира

Соотношение талии и бедер

Риск абдоминального ожирения

Хороший предиктор сердечных заболеваний

Требует точного измерения

Окружность шеи

Локальное отложение жира в верхней части тела

Дополняет другие показатели, ранний сигнал метаболических нарушений

Недооценённый, требует стандартизации

Как изменить ситуацию: пошаговое руководство

  1. Добавьте аэробные нагрузки. Езда на велосипеде, плавание или быстрая ходьба стимулируют сжигание жира по всему телу, включая верхнюю часть.
  2. Включите силовые тренировки. Укрепление мышц плечевого пояса улучшает обмен веществ и способствует расщеплению жировых клеток.
  3. Соблюдайте режим сна. Качественный ночной отдых регулирует гормональный фон, поддерживает уровень лептина и предотвращает переедание.
  4. Сбалансируйте питание. Упор на овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи и фрукты снижает калорийность рациона без дефицита питательных веществ.
  5. Пейте достаточно воды. Адекватная гидратация поддерживает метаболизм и улучшает работу лимфатической системы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорирование незначительного увеличения объема шеи.
    Последствие: Пропуск ранних сигналов метаболического синдрома.
    Альтернатива: Регулярно измерять шею наряду с талией и отслеживать динамику.
  • Ошибка: Попытка избавиться от жира с помощью экстремальных диет.
    Последствие: Потеря мышечной массы и замедление обмена веществ.
    Альтернатива: Комбинация аэробных нагрузок и умеренного дефицита калорий.
  • Ошибка: Недооценка роли сна.
    Последствие: Гормональный дисбаланс, повышенный аппетит, накопление жира.
    Альтернатива: Не менее 7 часов сна и ограничение экранного времени вечером.

А что если… окружность шеи уже превышает норму?

Это не приговор. Даже небольшие изменения в образе жизни могут привести к снижению жировой массы и уменьшению объёма шеи. Исследования показывают, что потеря 5-10% массы тела уже заметно снижает риски гипертонии и диабета.

Можно также обсудить с врачом индивидуальные программы — от диетологического сопровождения до планов тренировок или спа-процедур с лимфодренажем.

Плюсы и минусы метода измерения шеи

Плюсы

Минусы

Быстро, не требует оборудования

Нет единого стандарта измерения

Помогает выявить скрытые метаболические риски

Не заменяет лабораторные анализы

Можно контролировать динамику в домашних условиях

Требует регулярности и точности

Подходит для самоконтроля между визитами к врачу

Может давать погрешности у спортсменов

Часто задаваемые вопросы

Как правильно измерить шею?
Используйте мягкую сантиметровую ленту, измеряя середину между основанием шеи и подбородком, не натягивая и не ослабляя ленту.

Как часто проводить измерение?
Раз в месяц достаточно, чтобы отслеживать изменения. Лучше делать это утром натощак.

Может ли похудение в других зонах уменьшить шею?
Да, поскольку жир сжигается равномерно. Однако силовые упражнения на плечевой пояс усиливают локальный эффект.

Есть ли связь между храпом и объёмом шеи?
Да, избыточный жир в области шеи повышает риск обструктивного апноэ сна, что влияет на качество сна и здоровье сердца.

Мифы и правда

Миф: Большая шея просто показатель сильных мышц.
Правда: У мужчин с развитой мускулатурой действительно может быть крупная шея, но у большинства людей увеличение связано с жировыми отложениями.

Миф: Окружность шеи не имеет отношения к диабету.
Правда: Исследования показывают чёткую связь между объёмом шеи и уровнем инсулина.

Миф: Женщинам можно не беспокоиться, если вес в норме.
Правда: Даже при нормальном ИМТ накопление жира в верхней части тела повышает риски.

