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Небензя: Западу стоит последовать мирному предложению России по Украине
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:54

Небензя: Западу стоит последовать мирному предложению России по Украине

Западу следует внимательно рассмотреть предложение России о разрешении конфликта на Украине, пока есть возможность. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, как сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что предложение направлено не на заморозку, а на окончательное урегулирование конфликта, что создаст условия для восстановления диалога между Москвой и Киевом.

Однако это потребует от западных стран отказа от использования "украинского проекта" против России, отметил он.

В дополнение, Небензя подчеркнул необходимость того, чтобы НАТО отказалась от агрессивной военной политики и возобновила конструктивный диалог по глобальной безопасности, учитывая интересы всех членов альянса.

По его мнению, только так можно избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Фото:armyinform.com.ua/armyinform.com.u(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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