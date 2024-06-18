Западу следует внимательно рассмотреть предложение России о разрешении конфликта на Украине, пока есть возможность. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, как сообщает РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что предложение направлено не на заморозку, а на окончательное урегулирование конфликта, что создаст условия для восстановления диалога между Москвой и Киевом.
Однако это потребует от западных стран отказа от использования "украинского проекта" против России, отметил он.
В дополнение, Небензя подчеркнул необходимость того, чтобы НАТО отказалась от агрессивной военной политики и возобновила конструктивный диалог по глобальной безопасности, учитывая интересы всех членов альянса.
По его мнению, только так можно избежать дальнейшей эскалации конфликта.
Фото:armyinform.com.ua/armyinform.com.u(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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