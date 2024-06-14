Геополитические последствия применения вооружения Запада против России будут донесены до стран-членов Совета Безопасности ООН.
Об этом заявил постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя в беседе с корреспондентами РИА Новости.
Дипломат России пояснил, что в пятницу, 14 июня, планируется проведение специального заседания по этой проблеме.
Он подчеркнул, что будут обсуждаться не только гуманитарные последствия применения западного вооружения по территории России, но и геополитические риски подобных необдуманных шагов.
Ранее проведённая аудиторская проверка расходов Пентагона на поддержку Украины выявила завышение цен на вооружение для ВСУ на сумму в $1,9 миллиарда.
Фото:flickr.com/U.S. Department of State(Creative Commons CC0 License)
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