Геополитические последствия применения вооружения Запада против России будут донесены до стран-членов Совета Безопасности ООН.

Об этом заявил постоянный представитель России в международной организации Василий Небензя в беседе с корреспондентами РИА Новости.

Дипломат России пояснил, что в пятницу, 14 июня, планируется проведение специального заседания по этой проблеме.

Он подчеркнул, что будут обсуждаться не только гуманитарные последствия применения западного вооружения по территории России, но и геополитические риски подобных необдуманных шагов.

Ранее проведённая аудиторская проверка расходов Пентагона на поддержку Украины выявила завышение цен на вооружение для ВСУ на сумму в $1,9 миллиарда.

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