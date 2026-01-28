Всего час от Берлина — и будто в другом мире: эти городки идеально подходят для перезагрузки

Иногда от Берлина хочется одного — тишины, воды, старых улиц и ощущения, что время идёт чуть медленнее. К счастью, для этого не нужно планировать отпуск или ехать далеко: всего около часа в пути — и вы уже в уютном городке с собственной атмосферой. Вокруг столицы хватает мест, где можно перезагрузиться, погулять и открыть для себя Бранденбург с неожиданной стороны. Об этом рассказывает Inga Wolter.

Вердер-ан-дер-Хавель — старый город на острове

Вердер считается одним из самых любимых направлений для коротких поездок из Берлина. Его исторический центр расположен прямо на острове на реке Хафель, а вокруг — озёра и зелёные берега. Летом сюда едут купаться и кататься на лодках, а весной город превращается в "цветущую открытку".

Особая атмосфера царит в апреле и мае, когда проходит фестиваль цветения плодовых деревьев. В это время Вердер становится настоящим символом весны, а прогулки по узким улочкам и набережным запоминаются надолго.

Штраусберг — прогулки у воды

Штраусберг — компактный и аккуратный городок в районе Меркиш-Одерланд. Его старый город начинается у Ландсбергерских ворот, а дальше ведёт мимо рыночной площади, фахверковых домов и остатков городской стены.

Главная изюминка — озеро Штраусзее. Прогулка по набережной легко сочетается с поездкой на пароме, который позволяет увидеть город с воды. Это отличное место для неспешного дня, когда хочется сбавить темп сразу после выезда из Берлина.

Цоссен и Вюнсдорф — город книг и бункеров

На первый взгляд Цоссен кажется спокойным и даже неприметным, но именно здесь скрывается необычное сочетание литературы и истории. Район Вюнсдорф известен как "книжный город": в бывших военных зданиях разместились антикварные магазины, музеи и склады книг.

Особый интерес представляют подземные бункеры и Музей гарнизона. Это направление подойдёт тем, кто ищет не просто прогулку, а насыщенный культурный маршрут с погружением в прошлое.

Эркнер — маленький город с большой культурой

Эркнер — один из самых небольших городов в этом списке, но скучным его точно не назовёшь. Он связан с именем Герхарта Гауптмана, лауреата Нобелевской премии по литературе: здесь находится его дом-музей.

Помимо культуры, Эркнер ценят за близость к природе. Город служит отправной точкой для пеших маршрутов, прогулок вдоль каналов и водных поездок по Флакензее и Дэмеритцзее.

Бернау — Баухаус и средневековые стены

Бернау удивляет сочетанием эпох. Здесь можно увидеть хорошо сохранившуюся городскую стену длиной более километра и одновременно познакомиться с архитектурой Баухауса.

Главная достопримечательность — федеральная школа Баухауса, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе также регулярно проходят фестивали, рынки и праздники, поэтому поездку легко совместить с интересным событием.

Беелиц — не только спаржа

Беелиц известен как "город спаржи", но интересен не только гастрономией. Его исторический центр с церковью, старой пивоварней и водонапорной башней хорошо подходит для неспешной прогулки.

Отдельного внимания заслуживает комплекс бывших санаториев Беелица и прогулка по вершинам деревьев, которая позволяет увидеть территорию с необычного ракурса. Вокруг города — леса и природные парки, идеальные для короткого отдыха на природе.

Ангермюнде — ворота в Уккермарк

Ангермюнде находится чуть дальше часа от Берлина, но поездка полностью оправдывает себя. Городок с населением около 14 тысяч человек сохранил множество исторических зданий — от ратуши до монастыря и Пороховой башни.

Дополняет впечатление окружающий ландшафт: буковый лес Грумсин, биосферный заповедник Шорфхайде-Хорин и национальный парк Нижняя долина Одра. Здесь легко совместить прогулку по старому городу с выходом на природу.

Небольшие города вокруг Берлина доказывают, что для смены обстановки не нужен дальний путь. Каждый из них предлагает свой ритм, характер и настроение — от водных пейзажей до архитектурных открытий и тихих природных маршрутов.