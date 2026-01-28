Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Штраусберг, Германия
Штраусберг, Германия
© commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under FAL
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 17:42

Всего час от Берлина — и будто в другом мире: эти городки идеально подходят для перезагрузки

Иногда от Берлина хочется одного — тишины, воды, старых улиц и ощущения, что время идёт чуть медленнее. К счастью, для этого не нужно планировать отпуск или ехать далеко: всего около часа в пути — и вы уже в уютном городке с собственной атмосферой. Вокруг столицы хватает мест, где можно перезагрузиться, погулять и открыть для себя Бранденбург с неожиданной стороны. Об этом рассказывает Inga Wolter.

Вердер-ан-дер-Хавель — старый город на острове

Вердер считается одним из самых любимых направлений для коротких поездок из Берлина. Его исторический центр расположен прямо на острове на реке Хафель, а вокруг — озёра и зелёные берега. Летом сюда едут купаться и кататься на лодках, а весной город превращается в "цветущую открытку".
Особая атмосфера царит в апреле и мае, когда проходит фестиваль цветения плодовых деревьев. В это время Вердер становится настоящим символом весны, а прогулки по узким улочкам и набережным запоминаются надолго.

Штраусберг — прогулки у воды

Штраусберг — компактный и аккуратный городок в районе Меркиш-Одерланд. Его старый город начинается у Ландсбергерских ворот, а дальше ведёт мимо рыночной площади, фахверковых домов и остатков городской стены.
Главная изюминка — озеро Штраусзее. Прогулка по набережной легко сочетается с поездкой на пароме, который позволяет увидеть город с воды. Это отличное место для неспешного дня, когда хочется сбавить темп сразу после выезда из Берлина.

Цоссен и Вюнсдорф — город книг и бункеров

На первый взгляд Цоссен кажется спокойным и даже неприметным, но именно здесь скрывается необычное сочетание литературы и истории. Район Вюнсдорф известен как "книжный город": в бывших военных зданиях разместились антикварные магазины, музеи и склады книг.
Особый интерес представляют подземные бункеры и Музей гарнизона. Это направление подойдёт тем, кто ищет не просто прогулку, а насыщенный культурный маршрут с погружением в прошлое.

Эркнер — маленький город с большой культурой

Эркнер — один из самых небольших городов в этом списке, но скучным его точно не назовёшь. Он связан с именем Герхарта Гауптмана, лауреата Нобелевской премии по литературе: здесь находится его дом-музей.
Помимо культуры, Эркнер ценят за близость к природе. Город служит отправной точкой для пеших маршрутов, прогулок вдоль каналов и водных поездок по Флакензее и Дэмеритцзее.

Бернау — Баухаус и средневековые стены

Бернау удивляет сочетанием эпох. Здесь можно увидеть хорошо сохранившуюся городскую стену длиной более километра и одновременно познакомиться с архитектурой Баухауса.
Главная достопримечательность — федеральная школа Баухауса, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе также регулярно проходят фестивали, рынки и праздники, поэтому поездку легко совместить с интересным событием.

Беелиц — не только спаржа

Беелиц известен как "город спаржи", но интересен не только гастрономией. Его исторический центр с церковью, старой пивоварней и водонапорной башней хорошо подходит для неспешной прогулки.
Отдельного внимания заслуживает комплекс бывших санаториев Беелица и прогулка по вершинам деревьев, которая позволяет увидеть территорию с необычного ракурса. Вокруг города — леса и природные парки, идеальные для короткого отдыха на природе.

Ангермюнде — ворота в Уккермарк

Ангермюнде находится чуть дальше часа от Берлина, но поездка полностью оправдывает себя. Городок с населением около 14 тысяч человек сохранил множество исторических зданий — от ратуши до монастыря и Пороховой башни.
Дополняет впечатление окружающий ландшафт: буковый лес Грумсин, биосферный заповедник Шорфхайде-Хорин и национальный парк Нижняя долина Одра. Здесь легко совместить прогулку по старому городу с выходом на природу.

Небольшие города вокруг Берлина доказывают, что для смены обстановки не нужен дальний путь. Каждый из них предлагает свой ритм, характер и настроение — от водных пейзажей до архитектурных открытий и тихих природных маршрутов.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Направления для отдыха в 2026 году распределили по месяцам — туроператоры вчера в 13:02
От дайвинга до карнавалов: как выбрать страну для отдыха в 2026 году и не промахнуться со временем

От зимних тропиков до осеннего бархатного сезона: какие страны лучше выбирать для отдыха в 2026 году в зависимости от месяца и климата.

Читать полностью » Турция заняла первое место по ранним продажам летних туров — автоэксперты вчера в 12:43
Кто успел — тот сэкономил: скидки тают, а спрос на летний отдых растёт с пугающей скоростью

Туроператоры отмечают рост ранних бронирований на лето-2026: Турция лидирует по спросу, а интерес к зарубежным пляжным направлениям заметно усиливается.

Читать полностью » Скидки на раннее бронирование туров достигли 62% – Ассоциация туроператоров России вчера в 12:35
Отпуск дешевеет на глазах: раннее бронирование режет цену путёвок почти вдвое

Раннее бронирование туров и билетов помогает заметно сократить расходы на отпуск и зафиксировать выгодные условия еще до начала сезона.

Читать полностью » Италия принимает туристические заявления россиян на шенген вчера в 11:45
Подача на шенген в 2026 требует запаса времени: 15 дней превращаются в 45 — и это не самое неприятное

В 2026 тысячи россиян сталкиваются с ужесточением шенгенских правил: мультивизы редки, важны сроки и маршрут. Кто принимает документы и чего ждать.

Читать полностью » Спрос на уединённые путешествия вырос среди жителей мегаполисов — туроператоры 26.01.2026 в 19:10
Отели без соседей и маршруты без туристов: как выглядит идеальный отдых для любителей тишины

Тишина вместо толп, личное пространство вместо экскурсий и маршруты без суеты — как интровертам выбрать идеальное путешествие в России и за границей.

Читать полностью » Маршрут GeoKarst объединил Италию и Словению в один туристический пояс — ЕС 26.01.2026 в 18:09
Под Карстовым плато скрыт целый мир — туристы о нём почти не знают, и в этом его сила

Откройте для себя уникальные пещеры Карстового плато, где тишина говорит больше, чем слова. Узнайте о местной культуре и гастрономии региона.

Читать полностью » Волк погнался за сноубордистом на горнолыжной трассе Домбая — очевидцы 26.01.2026 в 13:02
Домбай на грани дикой паники: обычный спуск обернулся сценой из кошмара

Катание в Домбае обернулось неожиданной опасностью: на трассу выбежал волк и погнался за сноубордистом. Инцидент напомнил о рисках отдыха в горах.

Читать полностью » Спрос на поездки в горы вырос на февральские и мартовские праздники — аналитики 26.01.2026 в 12:53
Семьи штурмуют Архыз к праздникам: отели стремительно заполняются, времени на выбор почти не осталось

Спрос на поездки в Архыз на февральские и мартовские праздники вырос на 10 %, а загрузка отелей может превысить 90 % уже в ближайшие недели.

Читать полностью »

Новости
Наука
Редкий подарок неба с подвохом: два затмения за год заставят бронировать лучшие точки заранее
Садоводство
Забыла про частый полив — и стало только лучше: находка для занятых и новичков
Красота и здоровье
Думала, это обычные высыпания — а оказалось другое: почему бугорки на ногах появляются снова и снова
Спорт и фитнес
Минус жир — плюс сила: тренировки, которые не превращают возраст в приговор
Красота и здоровье
Аэробные упражнения снизили биологический возраст мозга почти на год — Knowridge
Садоводство
Модно и дорого, но бесполезно: этот способ не подходит для домашней рассады
Красота и здоровье
Хлор ни при чем: где в бассейне реальный источник заражения
Еда
Винегрет больше не готовлю: этот салат из свёклы собирается за 5 минут и вкуснее в разы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet