Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 1:45

Хрустящий эскариоль по-неаполитански: что важно знать при приготовлении

Шеф-повар рассказал, как приготовить эскариоль по-неаполитански без лишних усилий

Жареный эскариоль по-неаполитански — это не только вкусное, но и быстрое в приготовлении блюдо, которое идеально подойдет в качестве гарнира. Его особенностью является то, что эскариоль не требует предварительного отваривания, что сохраняет все полезные вещества и делает блюдо более легким и ароматным. Быстрое обжаривание позволяет сохранить хрустящую текстуру и насыщенный вкус.

Основной ингредиент блюда — это эскариоль, который в сочетании с анчоусами, изюмом, оливками, каперсами или кедровыми орехами создаёт уникальную палитру вкусов. В этом рецепте сочетаются сладкие и солёные компоненты, что придаёт блюду яркую и незабываемую ноту.

Ингредиенты для жареного эскароле по-неаполитански

Чтобы приготовить жареный эскариоль по-неаполитански, вам понадобятся:

  1. Эскариоль - 1 голова

  2. Филе анчоусов - 3 штуки

  3. Каперсы (соленые) — 1/2 столовой ложки

  4. Изюм - 1/2 чайной ложки

  5. Запеченные черные оливки - 1 столовая ложка

  6. Оливковое масло первого холодного отжима

  7. Чеснок - 1 зубчик

  8. Чили - 1 штука

Не забывайте о таких инструментах, как кастрюля, пресс для чеснока, разделочная доска, нож, миска и дуршлаг для промывания ингредиентов.

Подготовка и этапы приготовления эскароле по-неаполитански

Перед тем как начать готовить, важно правильно подготовить все ингредиенты. Начнем с того, что каперсы необходимо замочить в воде, чтобы удалить излишки соли. После этого тщательно промываем эскариоль, удаляя повреждённые листья. Оставшиеся листья нарезаем на небольшие кусочки и помещаем в миску.

Следующий шаг — подготовка других ингредиентов. Мелко нарезаем чеснок и чили. Далее на сковороде, в горячем оливковом масле, обжариваем чеснок, чили, оливки, изюм и каперсы. После того как эти компоненты обжарятся и поддадутся ароматам, добавляем анчоусы. Они должны растопиться в масле, а их вкус придаст дополнительную глубину и солёную нотку всему блюду.

Когда анчоусы растворятся, добавляем подготовленный эскариоль. Очень важно заранее его тщательно отжать, чтобы лишняя жидкость не мешала процессу жарки. Если капусты много, а жидкости маловато, можно добавить немного воды — буквально полстакана. Сразу накрываем сковороду крышкой и готовим на медленном огне.

Готовим эскариоль

Не забывайте периодически помешивать содержимое сковороды. Это необходимо для равномерного приготовления. Весь процесс жарки займет около 10-15 минут. Когда эскариоль станет мягким и приобретет желаемую текстуру, можно убрать крышку и увеличить огонь, чтобы лишняя жидкость выпарилась. Солить блюдо не нужно — анчоусы и каперсы уже придают достаточную солёность.

Жареный эскариоль по-неаполитански готов. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к рыбе или мясу.

Советы шаг за шагом

  1. Прежде чем жарить эскариоль, тщательно его промойте и удалите старые листья.

  2. Для лучшего вкуса используйте оливковое масло первого холодного отжима.

  3. Вместо изюма можно взять кедровые орехи для добавления орехового вкуса.

  4. Будьте внимательны с добавлением воды — лучше добавить немного и постепенно, чтобы избежать чрезмерной влаги.

  5. Не добавляйте слишком много соли, ведь анчоусы и каперсы уже делают блюдо солёным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Недостаточно замоченные каперсы.
    Последствие: Каперсы будут слишком солёными и испортят вкус.
    Альтернатива: Замочите каперсы на несколько минут в холодной воде, чтобы убрать лишнюю соль.

  2. Ошибка: Пережаривание анчоусов.
    Последствие: Анчоусы могут стать слишком горькими, а вкус блюда — слишком насыщенным.
    Альтернатива: Разтопите анчоусы на медленном огне, контролируя процесс.

  3. Ошибка: Слишком много воды при жарке.
    Последствие: Эскариоль будет вариться, а не жариться, потеряв свою текстуру.
    Альтернатива: Добавляйте воду постепенно и только при необходимости.

А что если…

Если у вас нет анчоусов, не беда. Можно заменить их на любую другую рыбу с ярким вкусом, например, сардины. Это придаст блюду оригинальный вкус. Также можно варьировать количество каперсов и изюма, добавляя их по своему вкусу.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простота и быстрота приготовления. Может быть слишком солёным для некоторых.
Низкое содержание калорий, идеален для тех, кто следит за фигурой. Не всем нравится вкус анчоусов или каперсов.
Сохранение всех полезных веществ в эскариоле. Может не подойти людям, не любящим острое.
Отличный гарнир к мясу или рыбе. Требует определённых ингредиентов, которые могут быть не всегда под рукой.

FAQ

Как выбрать эскариоль для приготовления?
Для приготовления эскариоля выбирайте свежие, не повреждённые листья без пятен и желтизны. Он должен быть зелёным и хрустящим.

Сколько времени готовить эскариоль?
Обжаривание эскариоля занимает около 10-15 минут, в зависимости от того, насколько нежным вы хотите его получить.

Что можно подать с жареным эскариолем?
Жареный эскариоль по-неаполитански отлично сочетается с рыбой, мясом или в качестве самостоятельного блюда.

Мифы и правда

Миф: Эскариоль нужно долго готовить, чтобы он стал мягким.

Правда: Эскариоль готовится быстро, особенно если его обжарить. Лишняя жидкость придаст ему нужную мягкость за несколько минут.

Миф: Это блюдо слишком острое из-за чили.

Правда: Чили придаёт блюду пикантность, но не делает его сильно острым. При желании можно уменьшить количество перца.

3 интересных факта о эскариоле

  1. Эскариоль, также известный как горькая салатная капуста, был популярен ещё в Древнем Риме.

  2. Он содержит много витаминов, особенно витаминов A и K, а также является отличным источником клетчатки.

  3. Эскариоль активно используется в Средиземноморской кухне, особенно в Италии и Франции.

Исторический контекст

Эскариоль стал известен в Италии ещё в Средние века, где его использовали как ингредиент в салатах и различных гарнирах. Особенно популярным этот овощ стал в Неаполе, где его начали жарить с анчоусами, оливками и другими вкусными добавками. Именно этот способ приготовления стал основой традиционного рецепта эскариоля по-неаполитански.

