Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вид на Неаполь с дороги на Везувий. - panoramio
Вид на Неаполь с дороги на Везувий. - panoramio
© commons.wikimedia.org by tiger rus is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 19:06

Неаполь обошёл Рим и Прагу в европейском рейтинге — исторический центр поднялся выше, чем ожидали

Исторический центр Неаполя признан одним из самых красивых в Европе. Итальянский город обошёл Рим, Прагу, Вену и Стамбул в престижном международном рейтинге. Неаполь стал первым среди итальянских городов и занял второе место в общеевропейском списке. Об этом сообщает Tourlane.

Второе место в Европе и первое в Италии

Туристический портал Tourlane включил Неаполь в число лучших городов для посещения в 2026 году, поставив его исторический центр на вторую строчку среди более чем 60 европейских направлений. Лидером рейтинга стал Краков, однако именно Неаполь оказался самым высоко оценённым городом Италии.

Оценка формировалась на основе объективных критериев. Среди них — пешеходная доступность пяти главных достопримечательностей, уровень сохранности архитектурного наследия, разнообразие культурных впечатлений и популярность в социальных сетях. Такой подход позволил сопоставить города с разной историей и масштабом.

В список вошли также Регенсбург, Рига, Сан-Марино, Авиньон, Вильнюс, Варшава, Зальцбург, Грац, Кордова, Рим, Флоренция, Стамбул, Прага, Вена и другие европейские центры с богатым культурным прошлым.

Магия улиц и живая история

Исторический центр Неаполя действительно раскрывает свою магию, когда его исследовать пешком. Гуляя по узкому Спакканаполи, вы сразу же погружаетесь в живое сердце города. Уникальная панорама открывается среди роскошных церквей, всемирно известных пиццерий и традиционных ремесленных магазинов. Когда воздух наполняет аромат пиццы, эспрессо и легендарного амальфийского лимона, становится ясно, насколько глубоко здесь веками переплетены история, повседневная жизнь и страсть к хорошей еде.

Исторический центр Неаполя внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается крупнейшей охраняемой территорией такого типа в Европе. Узкие улицы, барочные церкви, археологические слои античности и средневековые кварталы формируют уникальную городскую ткань, где памятники не отделены от повседневной жизни.

Реакция городских властей

Муниципалитет Неаполя назвал результат подтверждением культурной и исторической значимости города.

"Признание, подтверждающее культурную, историческую и идентичную ценность нашего города. Неаполь выделяется необычайной близостью своих монументальных сокровищ друг к другу, аутентичностью исторического центра, который до сих пор полностью жив, и самой крупной территорией ЮНЕСКО в Европе. Вознаграждается не только красота, но и способность сочетать память, городскую жизнеспособность и средиземноморскую идентичность. Неаполь продолжает оставаться международным культурным ориентиром, с твёрдым взглядом на свою историю и прогнозом в будущее", — отметили в Департаменте туризма муниципалитета Неаполя.

Эксперты подчёркивают, что высокая позиция в рейтинге связана не только с архитектурой, но и с целостностью городской среды. В отличие от многих исторических центров, превращённых преимущественно в туристические зоны, Неаполь сохраняет плотную повседневную жизнь, где традиции, ремёсла и гастрономия остаются частью реальности.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Карнавал в Ретимно на Крите разогревает февраль — тихий остров внезапно взрывается красками вчера в 14:11

Крит бывает не только пляжным раем, но и островом с уникальными сезонами — узнайте, когда и как его лучше всего посещать.

Читать полностью » Храмы Индии поражают масштабом — за фасадом скрывается больше, чем кажется вчера в 9:51

Индия сочетает в себе веру, историю и архитектуру: путь к храмам впечатляет разнообразием и глубиной.

Читать полностью » Венеция вводит плату за вход в 2026 году — туристам придётся регистрироваться заранее 22.02.2026 в 19:50

С 2026 года Венеция вводит новый туристический налог для посетителей исторического центра города, с изменениями в правилах и ценах.

Читать полностью » Ветер перемен на берегу: неожиданные локации туризма, которые бросают вызов стандартам отдыха 22.02.2026 в 16:10

Мировая индустрия отдыха совершила резкий разворот в сторону интеллектуального эскапизма. Пока одни ищут люкс в отелях, другие платят за тишину заповедных островов.

Читать полностью » Туризм в России выходит в лес: как альпаки и хаски меняют правила отдыха и вдохновляют путешественников 22.02.2026 в 16:05

Россия переживает бум зоотуризма: от фотоохоты на китов в северных морях до обнимашек с альпаками в горах. Узнайте, где спрятаны самые эмоциональные маршруты.

Читать полностью » Эверест станет недоступен без опыта — новый закон меняет правила игры для альпинистов 22.02.2026 в 15:29

Новый закон Непала изменяет правила восхождения на Эверест, требуя от альпинистов обязательного опыта на семитысячниках.

Читать полностью » Стамбул окружён морем, но купаться в центре нельзя — где искать настоящие пляжи рядом с мегаполисом 22.02.2026 в 9:30

Найти идеальное место для отдыха у воды в Стамбуле стало сложнее. Откройте новые направления для купания и наслаждения природой.

Читать полностью » Гонконг ослепляет небоскрёбами у бухты — но настоящий город раскрывается совсем не там 21.02.2026 в 19:36

Гонконг — это яркий город, где небоскрёбы встречаются с уличной культурой и ночными традициями.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Полосы вытесняют цветочный принт весной 2026 — классический узор стал главным акцентом
Садоводство
Стебель как стальная нить: секретный температурный режим делает рассаду томатов неубиваемой
Спорт и фитнес
Бальные танцы — это настоящее искусство: как танцевальные нагрузки формируют крепких атлетов
Недвижимость
Верный способ убить куртку: ошибка в выборе режима превращает пуховик в бесформенный комок текстиля
Питомцы
Утро с агрессией: как двухразовый режим питания нарушает здоровье домашних хищников
Красота и здоровье
При диабете соки под запретом — но есть вариант, который не вызывает резких пиков
Еда
Обжариваю фарш, вливаю этот соус — и сковорода пустеет быстрее, чем ожидалось
Спорт и фитнес
Искусство управления стрессом: как восстановить баланс и остановить накопление жира на талии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet