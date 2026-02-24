Неаполь обошёл Рим и Прагу в европейском рейтинге — исторический центр поднялся выше, чем ожидали

Исторический центр Неаполя признан одним из самых красивых в Европе. Итальянский город обошёл Рим, Прагу, Вену и Стамбул в престижном международном рейтинге. Неаполь стал первым среди итальянских городов и занял второе место в общеевропейском списке. Об этом сообщает Tourlane.

Второе место в Европе и первое в Италии

Туристический портал Tourlane включил Неаполь в число лучших городов для посещения в 2026 году, поставив его исторический центр на вторую строчку среди более чем 60 европейских направлений. Лидером рейтинга стал Краков, однако именно Неаполь оказался самым высоко оценённым городом Италии.

Оценка формировалась на основе объективных критериев. Среди них — пешеходная доступность пяти главных достопримечательностей, уровень сохранности архитектурного наследия, разнообразие культурных впечатлений и популярность в социальных сетях. Такой подход позволил сопоставить города с разной историей и масштабом.

В список вошли также Регенсбург, Рига, Сан-Марино, Авиньон, Вильнюс, Варшава, Зальцбург, Грац, Кордова, Рим, Флоренция, Стамбул, Прага, Вена и другие европейские центры с богатым культурным прошлым.

Магия улиц и живая история

Исторический центр Неаполя действительно раскрывает свою магию, когда его исследовать пешком. Гуляя по узкому Спакканаполи, вы сразу же погружаетесь в живое сердце города. Уникальная панорама открывается среди роскошных церквей, всемирно известных пиццерий и традиционных ремесленных магазинов. Когда воздух наполняет аромат пиццы, эспрессо и легендарного амальфийского лимона, становится ясно, насколько глубоко здесь веками переплетены история, повседневная жизнь и страсть к хорошей еде.

Исторический центр Неаполя внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается крупнейшей охраняемой территорией такого типа в Европе. Узкие улицы, барочные церкви, археологические слои античности и средневековые кварталы формируют уникальную городскую ткань, где памятники не отделены от повседневной жизни.

Реакция городских властей

Муниципалитет Неаполя назвал результат подтверждением культурной и исторической значимости города.

"Признание, подтверждающее культурную, историческую и идентичную ценность нашего города. Неаполь выделяется необычайной близостью своих монументальных сокровищ друг к другу, аутентичностью исторического центра, который до сих пор полностью жив, и самой крупной территорией ЮНЕСКО в Европе. Вознаграждается не только красота, но и способность сочетать память, городскую жизнеспособность и средиземноморскую идентичность. Неаполь продолжает оставаться международным культурным ориентиром, с твёрдым взглядом на свою историю и прогнозом в будущее", — отметили в Департаменте туризма муниципалитета Неаполя.

Эксперты подчёркивают, что высокая позиция в рейтинге связана не только с архитектурой, но и с целостностью городской среды. В отличие от многих исторических центров, превращённых преимущественно в туристические зоны, Неаполь сохраняет плотную повседневную жизнь, где традиции, ремёсла и гастрономия остаются частью реальности.