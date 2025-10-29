Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© https://commons.wikimedia.org by Christoph Bock, Max Planck Institute for Informatics is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 21:54

Доказательства миграции: ДНК из Крыма связывает неандертальцев с Алтаем и меняет взгляд на их мир

PNAS: на стоянке Староселье в Крыму обнаружены кости лошадей и других животных

История неандертальцев, этих загадочных древних родственников человека, продолжает обрастать новыми деталями благодаря современным технологиям. Долгое время учёные пытались понять, как происходило их расселение из Европы в Азию, особенно в эпоху среднего и верхнего палеолита, которая стала временем их заката и возвышения Homo sapiens. Одной из важных точек на этой карте является крымская стоянка Староселье. Археологи давно предполагали, что здесь жили неандертальцы, но доказательств не хватало — кости были слишком фрагментированы и плохо сохранились для традиционного анализа.

Прорыв случился, когда международная группа исследователей применила передовой метод — масс-дактилоскопию коллагенового пептида, или ZooMS. Проанализировав 150 крошечных костных фрагментов со стоянки, они смогли наконец идентифицировать ДНК неандертальца. Тысячи других обломков были настолько малы, что их происхождение оставалось загадкой. Учёные также провели радиоуглеродный анализ, который показал, что возраст ключевого фрагмента составляет примерно 45 910 — 45 340 лет. Эти важные данные были обнародованы в авторитетном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Основные находки и их значение

Анализ костных останков дал интересную картину быта неандертальцев. Оказалось, что 93% всех фрагментов принадлежали лошадям. Это ярко свидетельствует о том, что местные обитатели были опытными охотниками и их рацион в основном состоял из конины. Помимо этого, в меньших количествах были найдены кости волков, бизонов и даже носорогов, что говорит о разнообразии фауны в том регионе.

Чтобы проследить генетические связи, учёные провели секвенирование митохондриальной ДНК. Это позволило подтвердить неандертальское происхождение останков и найти общие черты с другими известными популяциями. Особь, названную "Звезда 1", генетически связали с группами, обитавшими за тысячи километров от Крыма.

"Star 1 оказывается наиболее тесно связанной с пятью гомининами из трёх местонахождений: Денисова 11, Чагырская Е и Окладников 2", — поясняют авторы исследования.

Все эти стоянки находятся в Алтайском регионе российской Сибири, что указывает на миграцию или культурный обмен на колоссальном расстоянии.

Культурные параллели и миграционные пути

Общность не ограничилась лишь генетикой. Археологи обратили внимание, что многие каменные орудия, обнаруженные в Староселье, по своей технологии и форме удивительно похожи на те, что находят на Алтае. Это укрепляет гипотезу о тесных контактах между разными группами неандертальцев.

Чтобы понять, как именно происходило перемещение, исследователи построили модель пригодности среды обитания, основанную на палеоклиматических данных. Они реконструировали возможные маршруты между Крымом и Алтаем.

А что если…

Если представить, что климатические условия были благоприятными, то неандертальцы могли использовать коридор вдоль 55-й параллели северной широты. Этот путь, по мнению учёных, был наиболее пригоден для жизни и передвижения в период от 120 000 до 100 000 лет назад, а возможно, и позже, около 60 000 лет назад. Такие условия способствовали не только миграции, но и активному культурному обмену, включая передачу технологий изготовления орудий.

Три факта о неандертальцах

  1. Неандертальцы были искусными охотниками и могли добывать крупную и опасную дичь, такую как шерстистые носороги, используя засадную тактику и копья.

  2. Они обладали развитой культурой: есть свидетельства того, что они использовали природные пигменты, возможно, для ритуалов или раскрашивания тела, и хоронили своих умерших.

  3. Несмотря на распространённый миф, мозг неандертальца был сопоставим по размеру с мозгом современного человека, а их выживание в суровых условиях ледникового периода говорит о высокой адаптивности.

Исторический контекст

Эпоха среднего палеолита, к которой относится стоянка Староселье, была временем великих перемен. Пока в Африке и на Ближнем Востоке набирали силу наши прямые предки Homo sapiens, неандертальцы успешно освоили огромные пространства Евразии — от Пиренейского полуострова до Алтайских гор. Их мир был миром охотников-собирателей, жизнь которых напрямую зависела от перемещений стад животных и климатических колебаний. Исследования в Крыму показывают, что эти группы не были изолированы. Напротив, они представляли собой динамичную сеть популяций, связанных сложными маршрутами миграции, что в конечном итоге повлияло и на генетическое наследие современного человечества.

