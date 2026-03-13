Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Неандертальцы у костра
Неандертальцы у костра
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 13:47

Чужаки в одной постели: выбор древних партнёров определил состав современной крови

Представьте: вечер в евразийской степи 47 тысяч лет назад, треск костра разгоняет холод, а группы охотников делят улов. Современные люди, только что из Африки, натыкаются на крепких неандертальцев с тяжелыми бровями и мощными плечами. Запах жареного мяса смешивается с дымом, разговоры переходят в жесты, и вот уже рождаются дети с смешанной кровью. Сегодня эти встречи оживают в лабораториях: генетики разбирают ДНК из костей, и выясняется, что до двух процентов нашего генома за пределами Африки несет неандертальский след. А новое исследование добавляет интригу — кто кого выбирал в тех древних парах?

"Новое исследование в журнале Наука раскрывает динамику древних встреч неандертальцев с современными людьми через анализ хромосом. Оно показывает, что самцы неандертальцев чаще скрещивались с самками нашего вида, что объясняет асимметрию в геномах. Такие данные меняют взгляд на эволюцию: предпочтения в выборе партнера играли ключевую роль. Это подчеркивает социальные нюансы в биохимии размножения и антропологии поведения."

Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Встречи предков

Группы современных людей мигрировали в Евразию и натыкались на неандертальцев, обитавших там тысячелетиями. Скрещивания случились 49-45 тысяч лет назад, вскоре перед исчезновением неандертальцев. Эти связи оставили след в ДНК: аутосомы современных людей несут в пять раз больше неандертальской ДНК, чем Х-хромосома.

Х-хромосома передается только от матери, и ее дефицит неандертальских генов намекает на асимметрию. Исследователи из Пенсильванского университета проанализировали геномы неандертальцев. Они нашли избыток ДНК современных людей именно в их Х-хромосомах.

Такие находки перекликаются с древними трапезами неандертальцев в пещерах Амуд и Кебара, где проступают черты их культуры.

Генетические следы

В геноме сибирской неандерталки возрастом 122 тысячи лет обнаружили ДНК современных людей — от встреч за 250 тысяч лет до того. Х-хромосома этой женщины содержала в 1,6 раза больше такой ДНК, чем аутосомы. Похожий избыток нашли в образцах 80 и 52 тысяч лет назад.

Бенджамин Питер из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка назвал это лучшей попыткой разобраться в вопросе. Александр Платт, Дэниел Харрис и Сара Тишкофф смоделировали сценарии. Даже если мигранты были сплошь женщинами, превышение составило бы лишь 1,3 раза.

Это напоминает открытия вроде татуировок на Алтае, где ДНК раскрывает древние истории.

Модели скрещивания

Наиболее вероятен сценарий, где самцы неандертальцев спаривались с самками современных людей. Это объясняет 1,6-кратный избыток в их Х-хромосомах. Модели учитывали миграции и предпочтения в парах.

Стивен Черчилль из Университета Дьюка отметил: "Трудно совместить это с чем-то, кроме конкурентной, недружелюбной борьбы". Сохини Рамачандран из Университета Брауна подчеркнула недооценку половых предрассудков. Предпочтения влияли на смешение генов.

Подобные паттерны видны в поведении животных, как в случае с агрессией косаток.

Причины и споры

Команда не стала гадать о добровольности актов, но данные намекают на культуру и поведение. Питер усомнился: ранние связи 250 тысяч лет назад не повторялись 50 тысяч лет назад. Естественный отбор мог стереть неандертальскую ДНК с нашей Х-хромосомы.

Тишкофф связала это с социальными чертами видов. Перекос в генах отражает биохимию выбора и антропологию групп. Споры продолжаются, но факты упрямы.

Эволюционные загадки эхом отзываются в адаптациях в океане или подземных структурах.

"Анализ хромосом неандертальцев подтверждает асимметрию в скрещиваниях с современными людьми. Самцы неандертальцев и самки нашего вида чаще вступали в связи, что видно по генетическим маркерам. Это открытие подчеркивает роль выбора партнера в эволюции. Биохимия ДНК и физика популяций дают четкую картину тех событий."

Научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

FAQ

Почему в Х-хромосомах меньше неандертальской ДНК?
Потомки от неандерталок-мать могли хуже выживать, или самками чаще были современные женщины. Это видно по моделям скрещиваний.
Когда случились основные связи?
49-45 тысяч лет назад, но ранние — за 250 тысяч. Следы сохранились в костях.
Это меняет взгляд на исчезновение неандертальцев?
Добавляет социальный слой к генетике и отбору. Споры идут.

Проверено экспертом: научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Читайте также

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Огород превратился в акустическую сеть: микрофоны записали скрытые диалоги овощных культур вчера в 9:56

В тихом саду разворачивается скрытая драма: когда влага уходит, овощные культуры начинают издавать специфические хлопки, уловимые чуткими приборами и насекомыми.

Читать полностью » Загадочная сторона Луны открыла свои тайны: миссия изменила наше понимание спутника 10.03.2026 в 16:06

Миссия 'Чанъэ-6' открыла новые горизонты для понимания Луны, привезя образцы, которые изменят наше представление о ней.

Читать полностью » Внутренний компас сошел с ума: когнитивные процессы в космосе ищут опору без пола и потолка 10.03.2026 в 15:05

Китайские и российские ученые провели серию уникальных тестов на орбите, чтобы понять, как меняются процессы в голове человека при длительном отсутствии веса.

Читать полностью » Секреты ветров Венеры: как эти мощные атмосферные вихри меняют климат на планете 09.03.2026 в 20:35

Венера требует глубокого исследования, и недавно открытые ветры могут изменить многие представления о планете.

Читать полностью » Прошлое стирается: как исчезновение миллиардов лет исторической памяти меняет наши представления о Земле 09.03.2026 в 18:52

Ученые представляют новые данные о геологическом прошлом Земли, которые ставят под сомнение привычные теории.

Читать полностью » Земные черви спасают колонистов: секретная добавка превратила лунный песок в живую почву 09.03.2026 в 16:41

Учёные нашли способ оживить мёртвый лунный грунт с помощью земных компонентов. Узнайте, как привычные растения и микробы готовят почву для первых поселений.

Читать полностью » Небесное шоу, которое поражает: астрономы обнаружили самый мощный 09.03.2026 в 14:45

Уникальное открытие гигамазера открывает новые горизонты в астрономии и пересматривает представления о космических процессах.

Читать полностью » Градус кипения пройден: скорость нагрева планеты выросла вдвое за последние десять лет 09.03.2026 в 12:28

Темпы нагрева планеты неожиданно выросли в два раза, заставляя пересмотреть сроки наступления необратимых последствий для крупнейших ледников и экосистем.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Бюджетный драйв на колесах: путешествие на Южный Урал обходится в копейки для всей семьи
Спорт и фитнес
Боль — не показатель успеха: атлеты рискуют остановить рост мышц из-за распространённого мифа
Красота и здоровье
Простуда ушла, а сил не вернулись: вот что может мешать организму восстановиться
Туризм
Морской бриз по цене ужина: новые апарт-отели в Крыму предлагают отдых с видом на историю
Туризм
Комфорт по цене ниже подмосковного: современные отели в сердце пустыни удивляют ценами
ПФО
Жизнь в долгах: как финансовая грамотность может спасти людей от банкротства в Татарстане
ПФО
Деньги остаются в регионе: как Татарстан активно поддерживает малые и средние предприятия через закупки
ПФО
Не упустите шанс: Татарстан фиксирует рост вакансий и открывает новые возможности труда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet