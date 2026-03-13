Чужаки в одной постели: выбор древних партнёров определил состав современной крови

Представьте: вечер в евразийской степи 47 тысяч лет назад, треск костра разгоняет холод, а группы охотников делят улов. Современные люди, только что из Африки, натыкаются на крепких неандертальцев с тяжелыми бровями и мощными плечами. Запах жареного мяса смешивается с дымом, разговоры переходят в жесты, и вот уже рождаются дети с смешанной кровью. Сегодня эти встречи оживают в лабораториях: генетики разбирают ДНК из костей, и выясняется, что до двух процентов нашего генома за пределами Африки несет неандертальский след. А новое исследование добавляет интригу — кто кого выбирал в тех древних парах?

"Новое исследование в журнале Наука раскрывает динамику древних встреч неандертальцев с современными людьми через анализ хромосом. Оно показывает, что самцы неандертальцев чаще скрещивались с самками нашего вида, что объясняет асимметрию в геномах. Такие данные меняют взгляд на эволюцию: предпочтения в выборе партнера играли ключевую роль. Это подчеркивает социальные нюансы в биохимии размножения и антропологии поведения." Научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Встречи предков

Группы современных людей мигрировали в Евразию и натыкались на неандертальцев, обитавших там тысячелетиями. Скрещивания случились 49-45 тысяч лет назад, вскоре перед исчезновением неандертальцев. Эти связи оставили след в ДНК: аутосомы современных людей несут в пять раз больше неандертальской ДНК, чем Х-хромосома.

Х-хромосома передается только от матери, и ее дефицит неандертальских генов намекает на асимметрию. Исследователи из Пенсильванского университета проанализировали геномы неандертальцев. Они нашли избыток ДНК современных людей именно в их Х-хромосомах.

Такие находки перекликаются с древними трапезами неандертальцев в пещерах Амуд и Кебара, где проступают черты их культуры.

Генетические следы

В геноме сибирской неандерталки возрастом 122 тысячи лет обнаружили ДНК современных людей — от встреч за 250 тысяч лет до того. Х-хромосома этой женщины содержала в 1,6 раза больше такой ДНК, чем аутосомы. Похожий избыток нашли в образцах 80 и 52 тысяч лет назад.

Бенджамин Питер из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка назвал это лучшей попыткой разобраться в вопросе. Александр Платт, Дэниел Харрис и Сара Тишкофф смоделировали сценарии. Даже если мигранты были сплошь женщинами, превышение составило бы лишь 1,3 раза.

Это напоминает открытия вроде татуировок на Алтае, где ДНК раскрывает древние истории.

Модели скрещивания

Наиболее вероятен сценарий, где самцы неандертальцев спаривались с самками современных людей. Это объясняет 1,6-кратный избыток в их Х-хромосомах. Модели учитывали миграции и предпочтения в парах.

Стивен Черчилль из Университета Дьюка отметил: "Трудно совместить это с чем-то, кроме конкурентной, недружелюбной борьбы". Сохини Рамачандран из Университета Брауна подчеркнула недооценку половых предрассудков. Предпочтения влияли на смешение генов.

Подобные паттерны видны в поведении животных, как в случае с агрессией косаток.

Причины и споры

Команда не стала гадать о добровольности актов, но данные намекают на культуру и поведение. Питер усомнился: ранние связи 250 тысяч лет назад не повторялись 50 тысяч лет назад. Естественный отбор мог стереть неандертальскую ДНК с нашей Х-хромосомы.

Тишкофф связала это с социальными чертами видов. Перекос в генах отражает биохимию выбора и антропологию групп. Споры продолжаются, но факты упрямы.

Эволюционные загадки эхом отзываются в адаптациях в океане или подземных структурах.

"Анализ хромосом неандертальцев подтверждает асимметрию в скрещиваниях с современными людьми. Самцы неандертальцев и самки нашего вида чаще вступали в связи, что видно по генетическим маркерам. Это открытие подчеркивает роль выбора партнера в эволюции. Биохимия ДНК и физика популяций дают четкую картину тех событий." Научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

FAQ

Почему в Х-хромосомах меньше неандертальской ДНК?

Потомки от неандерталок-мать могли хуже выживать, или самками чаще были современные женщины. Это видно по моделям скрещиваний.

Когда случились основные связи?

49-45 тысяч лет назад, но ранние — за 250 тысяч. Следы сохранились в костях.

Это меняет взгляд на исчезновение неандертальцев?

Добавляет социальный слой к генетике и отбору. Споры идут.

Проверено экспертом: научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Читайте также