Геном
Геном
Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 22:37

Всего три буквы в ДНК — и вот он, секрет огромных лиц наших вымерших родственников

Ген SOX9 активнее работал у неандертальцев формируя крупные челюсти — Лонг

Каждое человеческое лицо — результат сложной генетической программы, в которой задействованы сотни регуляторных участков ДНК. Но понять, как именно формируются наши черты, можно не только изучая современную биологию. Важные подсказки дают древние родственники Homo sapiens. Новые данные о ДНК неандертальцев помогают исследователям реконструировать механизмы, управляющие развитием челюсти и лица в целом — и показывают, почему лица неандертальцев были настолько массивными.

Что сделали учёные

Команда из Института генетики и рака Эдинбургского университета изучила участок генома, связанный с формированием нижней челюсти. Результаты, опубликованные в Development, указывают: регуляторная область ДНК неандертальцев активирует ключевой ген развития лица сильнее, чем ее человеческий аналог. Это помогает объяснить более крупные и выдающиеся челюсти наших древних родственников.

Руководитель исследования, Ханна Лонг, говорит, что работа началась с анализа древней ДНК, выделенной из костей неандертальцев.

"Геном неандертальца на 99,7% идентичен геному современных людей, и различия между видами, вероятно, ответственны за изменение внешности", — сказала Лонг.

Исследователи искали отличия в области, связанной с последовательностью Пьера Робина — синдромом, при котором нижняя челюсть развивается слишком маленькой.

Миниатюрные различия — большой эффект

Анализ выявил, что в регуляторном участке длиной около 3000 букв есть лишь три однобуквенных различия между Homo sapiens и неандертальцами. Хотя этот фрагмент ДНК не кодирует белки, он управляет активностью важного гена SOX9 — одного из "дирижёров" формирования лицевой области.

Чтобы проверить влияние этих отличий, ученые использовали данио-рерио — вид рыб, часто применяемый в биомедицине. В их ДНК вставили две версии регуляторной области: человеческую и неандертальскую. Рыбье эмбриональное развитие сопровождали маркерами флуоресцентных белков — они загорались в тех клетках, где регуляторная последовательность была активна.

Выяснилось, что обе версии включаются в клетках, формирующих нижнюю челюсть, но неандертальский вариант работает заметно сильнее.

"Было очень волнительно, когда мы впервые наблюдали активность в развивающейся морде данио-рерио в определенной популяции клеток, близкой к развивающейся челюсти, и еще больше, когда мы заметили, что специфичные для неандертальцев различия могут изменять ее активность в развитии", — подчеркнула Лонг.

Сравнение: особенности челюсти Homo sapiens и неандертальцев

Признак Homo sapiens Неандертальцы
Размер нижней челюсти Умеренный Более крупный
Надбровные дуги Слабо выражены Сильно развиты
Ген SOX9 Активируется умеренно Активируется интенсивнее
Форма лица Более плоская Более выступающая

Ген SOX9 под увеличением

Повышенная активность SOX9 влияет на площадь и распределение клеток, участвующих в формировании челюсти. Чтобы проверить, насколько это важно, учёные дополнительно активировали SOX9 в эмбрионах данио-рерио. Клетки, участвующие в росте нижней челюсти, заняли больше пространства, подтверждая: усиление регуляции действительно приводит к анатомическим изменениям.

Как учёные проводят подобные исследования: шаг за шагом

  1. Секвенируют древний геном и вычленяют регуляторные области.

  2. Сравнивают их с человеческими последовательностями.

  3. Выделяют минимальные изменения одной-двух букв.

  4. Создают генетические конструкции для моделирования на данио-рерио.

  5. Маркируют активность флуоресцентными белками.

  6. Наблюдают, какие клетки активируют ген и как это влияет на развитие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что регуляторные области ДНК влияют меньше, чем гены.
    → Нарушение понимания механизмов развития.
    → Альтернатива: анализировать не только гены, но и их "включатели".
  • Ошибка: полагать, что небольшие мутации незначительны.
    → Пропуск ключевых факторов эволюции.
    → Альтернатива: учитывать даже однонуклеотидные изменения.
  • Ошибка: игнорировать данные вымерших видов.
    → Ограниченная картина происхождения человеческих черт.
    → Альтернатива: интегрировать палеогеномику в современные исследования.

А что если такие различия встречаются и у современных людей?

Несколько букв в ДНК могут менять не только черты лица древних видов, но и индивидуальные особенности современных людей. Исследование показывает: вариации в регуляторных областях могут объяснить как наследственные особенности, так и аномалии развития.

Лонг отмечает, что это позволит точнее диагностировать генетические заболевания, связанные с формированием лица.

Плюсы и минусы изучения регуляторных областей ДНК

Плюсы Минусы
Помогают понять эволюцию внешности Сложно точно предсказать эффект каждой мутации
Объясняют анатомические различия видов Требуют сложных моделей и экспериментов
Используются в медицине и диагностике Доступ к древней ДНК ограничен
Позволяют изучать развитие в динамике Не всегда дают прямые клинические выводы

FAQ

Почему использовали данио-рерио, а не млекопитающих?
У рыбы прозрачен эмбрион, что позволяет визуально отслеживать работу генов в реальном времени.

Все ли различия между человеком и неандертальцем связаны с регуляторными элементами?
Нет, но регуляторные области играют ключевую роль в морфологии лица.

Можно ли воссоздать лицо неандертальца по его геному?
Полностью — нет, но подобные исследования помогают понять общие принципы и особенности.

Интересные факты

  • В геноме человека до 2% ДНК — следы скрещивания с неандертальцами.
  • Развитие лица закладывается на очень ранних стадиях эмбриогенеза.
  • SOX9 участвует также в формировании хрящей и костей у позвоночных.

Исторический контекст

2010-е — секвенированы первые полные геномы неандертальцев.

2020-е — появились методы точного сравнения регуляторных областей.

Сегодня — учёные используют палеогеномику для понимания вариаций лица.

